Μύκονος - Μαρούσι 77-75: Ιστορική νίκη στο «σπίτι» της με λυτρωτή Άπλμπι

Νίκος Καρφής

Η Μύκονος άντεξε στο τέλος κόντρα στο Μαρούσι που πήγε για ανατροπάρα και επικράτησε με 77-75, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά εντός έδρας φέτος. Λυτρωτής ο Άπλμπι.

Μεγάλη νίκη για τη Μύκονος. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε δύσκολα με 77-75 του Αμαρουσίου και πήγε στο 2-3, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη νίκη στην έδρα της, στο σπίτι της. Πήγε να επιστρέψει από το -17 το Μαρούσι, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή

Για τους νικητές 13 είχε ο Ρέι και 12 μέτρησε ο clutch Άπλμπι με σουτ νίκης. Στον αντίποδα για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ο Σάλας τελείωσε την αναμέτρηση με 19 και 12 ριμπάουντ , ενώ ο Τζακόρι Γουίλιαμς είχε 16 με 9 ριμπάουντ.

Μύκονος -Μαρούσι: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει, με τον Χέσον να γράφει με 20-16. Με Άπλμπι, Έβανς και Ρέι οι Μυκονιάτες έκαναν το 38-32 στο 18', με τον Σάλας να ρίχνει τη διαφορά στους 4 πόντους λίγο πριν το ημίχρονο.

O Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά για το 60-51, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου . Η ομάδα του Ζιάγκου συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Κάναντι έγινε το 71-54 στα 34'. Το Μαρούσι δεν τα παράτησε και ανέβασε απόδοση, βελτιώνοντας τα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.

 

Ο Ρέινολντς μείωσε σε 65-57 στο 37'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε για το 65-62 για μια απίστευτη αντεπίθεση, ενώ ο Σάλας ισοφάρισε για το 75-75. Ο Απλμπι με παλικαρίσιο καλάθι στα 7 δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στη Μύκονο.

Ο MVP... ήταν o Άπλμπι που έβαλε το σουτ νίκης και τελείωσε με 12 πόντους και 4 ασίστ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σάλας που μέτρησε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ με μεγάλα καλάθια στο τέλος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν το 18-0 του Αμαρουσίου που μετέτρεψε το 75-57 σε 75-75 στο 39' και παραλίγο να έχουμε μια σπουδαία ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75

Mykonos Betsson BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: V. Ziagkos | Assistant: D. VarvounisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
1T. Appleby *27:45124/944%3/560%1/425%3/3100%11242202313
2K. Moore *24:3462/728%2/540%0/20%2/633%35812000-34
4K. Ray *29:34134/1040%3/742%1/333%4/580%04432012-611
10D. Skoulidas *17:2951/520%0/00%1/520%2/2100%0330101154
40J. Evans *15:34104/666%4/580%0/10%2/2100%34721015217
6V. Kavadas6:3263/475%3/475%0/00%0/10%01101000-44
8P. Geromichalos11:4521/333%1/1100%0/20%0/00%00000020-32
9D. Ermidis0:2200/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
14G. Sidiroilias3:1500/10%0/10%0/00%0/00%1120010002
17V. Mantzaris (C)12:0521/333%1/250%0/10%0/00%1454100028
22M. Hesson21:06114/944%3/650%1/333%2/2100%22431105313
30D. Cannady29:59103/933%2/633%1/333%3/475%0443200228
Team / Coaches2131
TOTAL7727/6640%22/4252%5/2420%18/2572%1330432014441
Maroussi BCCoach: I. Papatheodorou | Assistant: D. MenoudakosFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-INDEX
STARTERS
7M. Salash35:08196/1540%5/1145%1/425%6/785%391220213726
10M. Chatzidakis11:4021/520%1/520%0/00%0/00%10101001-7-2
11J. King31:5583/1127%3/560%0/60%2/2100%0111110142
16G. Kalaitzakis11:5221/520%1/425%0/10%0/00%12301101-41
32L. Perrantes21:0442/450%2/2100%0/20%0/00%21350203-312
BENCH
2C. Reynolds25:34124/1040%2/450%2/633%2/2100%16700104214
3G. Karakostas5:5800/10%0/00%0/10%0/00%0110000110
4D. Macon26:13123/933%1/425%2/540%4/4100%11253104-511
5A. Nikolaidis4:5000/00%0/00%0/00%0/00%01111002-71
9N. Touliatos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22J. Williams22:15168/1172%8/1172%0/00%0/10%36912103421
31C. Giannopoulos (C)3:3100/00%0/00%0/00%0/00%00001100-20
Team/Coaches0111
TOTAL7528/7139%23/4650%5/2520%14/1687%12294115111014
@Photo credits: eurokinissi
     

