Η Μύκονος άντεξε στο τέλος κόντρα στο Μαρούσι που πήγε για ανατροπάρα και επικράτησε με 77-75, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά εντός έδρας φέτος. Λυτρωτής ο Άπλμπι.

Μεγάλη νίκη για τη Μύκονος. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε δύσκολα με 77-75 του Αμαρουσίου και πήγε στο 2-3, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη νίκη στην έδρα της, στο σπίτι της. Πήγε να επιστρέψει από το -17 το Μαρούσι, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή

Για τους νικητές 13 είχε ο Ρέι και 12 μέτρησε ο clutch Άπλμπι με σουτ νίκης. Στον αντίποδα για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ο Σάλας τελείωσε την αναμέτρηση με 19 και 12 ριμπάουντ , ενώ ο Τζακόρι Γουίλιαμς είχε 16 με 9 ριμπάουντ.

Μύκονος -Μαρούσι: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει, με τον Χέσον να γράφει με 20-16. Με Άπλμπι, Έβανς και Ρέι οι Μυκονιάτες έκαναν το 38-32 στο 18', με τον Σάλας να ρίχνει τη διαφορά στους 4 πόντους λίγο πριν το ημίχρονο.

O Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά για το 60-51, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου . Η ομάδα του Ζιάγκου συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Κάναντι έγινε το 71-54 στα 34'. Το Μαρούσι δεν τα παράτησε και ανέβασε απόδοση, βελτιώνοντας τα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ρέινολντς μείωσε σε 65-57 στο 37'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε για το 65-62 για μια απίστευτη αντεπίθεση, ενώ ο Σάλας ισοφάρισε για το 75-75. Ο Απλμπι με παλικαρίσιο καλάθι στα 7 δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στη Μύκονο.

Ο MVP... ήταν o Άπλμπι που έβαλε το σουτ νίκης και τελείωσε με 12 πόντους και 4 ασίστ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σάλας που μέτρησε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ με μεγάλα καλάθια στο τέλος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν το 18-0 του Αμαρουσίου που μετέτρεψε το 75-57 σε 75-75 στο 39' και παραλίγο να έχουμε μια σπουδαία ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75

Mykonos Betsson BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: V. Ziagkos | Assistant: D. Varvounis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 1 T. Appleby * 27:45 12 4/9 44% 3/5 60% 1/4 25% 3/3 100% 1 1 2 4 2 2 0 2 3 13 2 K. Moore * 24:34 6 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 2/6 33% 3 5 8 1 2 0 0 0 -3 4 4 K. Ray * 29:34 13 4/10 40% 3/7 42% 1/3 33% 4/5 80% 0 4 4 3 2 0 1 2 -6 11 10 D. Skoulidas * 17:29 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 3 3 0 1 0 1 1 5 4 40 J. Evans * 15:34 10 4/6 66% 4/5 80% 0/1 0% 2/2 100% 3 4 7 2 1 0 1 5 2 17 6 V. Kavadas 6:32 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 4 8 P. Geromichalos 11:45 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 2 9 D. Ermidis 0:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 G. Sidiroilias 3:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 17 V. Mantzaris (C) 12:05 2 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 4 1 0 0 0 2 8 22 M. Hesson 21:06 11 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 2/2 100% 2 2 4 3 1 1 0 5 3 13 30 D. Cannady 29:59 10 3/9 33% 2/6 33% 1/3 33% 3/4 75% 0 4 4 3 2 0 0 2 2 8 Team / Coaches 2 1 3 1 TOTAL 77 27/66 40% 22/42 52% 5/24 20% 18/25 72% 13 30 43 20 14 4 4 1