Ένα τρομερό παιχνίδι στη Ρόδο έβγαλε νικητές τους γηπεδούχους. Για περίπου 30 λεπτά, τίποτα δεν έδειχνε πως ο Πανιώνιος θα ηττηθεί. Ο Ηλίας Ζούρος ήταν κοντά στο να πετύχει την πρώτη του νίκη, αλλά ο Λίνος Χρυσικόπουλος σε φινάλε... θρίλερ είχε άλλη άποψη.
Ο Κολοσσός επέστρεψε από το -15 και πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας τον Πανιώνιο στις μηδέν νίκες μετά από πέντε αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.
Κολοσσός - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Για ένα δεκάλεπτο οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ. Ο Κολοσσός έβρισκε λύσεις με τον Καράμπελα, αλλά ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που βρήκε ρυθμό και έχτισε μία διαφορά. Με τους Τσαλμπούρη και Σταρκς να πετυχαίνουν διαδοχικά σουτ και τον δεύτερο να σκοράρει 7 πόντους σερί, ώστε να φέρει τους «κυανέρυθρους» στο +11 (23-34, 15').
Για να έρθει ο Τζορτζ Πάπας με ένα buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου και να διατηρήσει τη διαφορά σε υψηλές τιμές (34-42, 20').
Οι Ροδίτες έψαχναν απαντήσεις, αλλά ο Πανιώνιος είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με τον Γουότσον να προστίθεται στην εξίσωση. Κάπως έτσι κύλησε και το τρίτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να παραμένει σε διψήφιες τιμές (55-65, 30').
Σε εκείνο το σημείο, ο Κολοσσός έδειξε να έχει... σφυγμό. Τέιλορ και Καράμπελας μείωσαν σε 65-70 (33'), με το παιχνίδι ξαφνικά και από το πουθενά να γίνεται ντέρμπι στο τελευταίο τρίλεπτο. Χρυσικόπουλος και Άκιν ισοφάρισαν στους 74, 1'10'' πριν το φινάλε, ο Πάπας δε βρήκε στόχο από το τρίποντο, με τον Κολοβέρο να σκοράρει (76-74) μετά από αντικανονική παρέμβαση του Γουότσον στο ταμπλό.
Ο Πάπας ισοφάρισε με δύο βολές αλλά στα 2'' που απέμεναν, ο Χρυσικόπουλος είχε να πει την τελευταία του λέξη. Ο φόργουορντ του Κολοσσού σκόραρε απο κοντά και έδωσε τη νίκη στους Ροδίτες με 78-76, με μια σπουδαία ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76
- MVP: Δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λίνο Χρυσικόπουλο, που πέτυχε κομβικά καλάθια στο φινάλε, μαζί με το νικητήριο, φτάνοντας τους 12 πόντους με 3/4 2π., 2/4 3π.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πάπας και Γουότσον πέτυχαν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα και ήταν οι κορυφαίοι του Πανιωνίου.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα έξι μπλοκ της ομάδας του Κολοσσού.
|Kolossos H Hotels Collection
|Coach: J. Carrasco — Assistants: A. Gavalas, Z. Djuric
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|Fls on
|+/-
|PIR
|6
|I. Koloveros *
|PG
|23:32
|11
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|3
|-10
|12
|9
|A. Petropoulos (C) *
|SG
|26:20
|3
|1/11
|9.1%
|1/4
|25%
|0/7
|0%
|1/1
|100%
|2
|1
|3
|3
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|14
|R. Taylor *
|SG
|29:43
|13
|6/13
|46.2%
|5/10
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|8
|25
|G. Galvanini *
|PF
|16:00
|4
|1/5
|20%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|1
|5
|2
|1
|4
|1
|-6
|5
|30
|N. Akin *
|C
|22:53
|9
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|8
|10
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|17
|21
|1
|C. Goodwin
|C
|13:23
|7
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|5/10
|50%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|5
|9
|4
|Z. Karamelas
|PG
|19:22
|14
|5/10
|50%
|3/5
|60%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0
|3
|3
|3
|2
|1
|0
|4
|7
|17
|12
|13
|N. Kamarianos
|PF
|5:57
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|-1
|15
|L. Chrisikopoylos
|PF
|18:10
|12
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|14
|19
|A. Kalaitzakis
|SG
|4:59
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|0
|21
|P. Kouroupakis
|C
|3:44
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|1
|22
|D. McClanahan
|SG
|15:57
|4
|1/6
|16.7%
|0/2
|0%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|Team / Coach
|2
|2
|4
|2
|0
|TEAM TOTALS
|78
|28/68
|41%
|22/42
|52%
|6/26
|23%
|16/25
|64%
|14
|28
|42
|14
|12
|5
|6
|19
|22
|84
|Panionios COSMORAMA TRAVEL
|Coach: I. Zouros — Assistants: D. Tsaldaris, A. Kourmoulis
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|Fls on
|+/-
|PIR
|0
|N. Watson *
|C
|31:29
|17
|8/11
|72.7%
|8/11
|72.7%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|4
|7
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|-2
|22
|2
|M. Starks *
|PG
|28:53
|11
|4/11
|36.4%
|3/6
|50%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|1
|4
|6
|9
|3
|G. Papathanasiou (Papas) *
|SG
|34:33
|19
|5/11
|45.5%
|0/2
|0%
|5/9
|55.6%
|4/5
|80%
|0
|4
|4
|4
|1
|2
|0
|2
|5
|-11
|21
|11
|M. Lewis *
|SG
|29:24
|7
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|4
|3
|0
|0
|3
|2
|-3
|10
|34
|J. Kreuser *
|PF
|13:06
|7
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|2
|-6
|7
|7
|G. Tsalmouris
|C
|26:45
|10
|4/10
|40%
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|6
|0
|3
|0
|3
|1
|3
|3
|9
|S. Oikonomopoulos
|SG
|16:57
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|5
|4
|12
|D. Panagopoulos
|SG
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|T. Chrysopoulos
|SG
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|40
|J. Hands
|SG
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41
|A. Patrikis
|C
|8:40
|0
|0/6
|0%
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|-2
|88
|N. Gkikas (C)
|PG
|10:13
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|4
|1
|-3
|6
|Team / Coach
|1
|1
|2
|0
|0
|TEAM TOTALS
|76
|28/62
|45.2%
|18/36
|50%
|10/26
|38.5%
|10/13
|76.9%
|7
|27
|34
|17
|15
|4
|3
|23
|19
|82
