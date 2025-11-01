Ο Κολοσσός Ρόδου βρέθηκε να χάνει με 15 πόντους, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο πέτυχε μία τεράστια ανατροπή, με τον Λίνο Χρυσικόπουλο να σκοράρει για τη νίκη με 78-76 απέναντι στον Πανιώνιο.

Ένα τρομερό παιχνίδι στη Ρόδο έβγαλε νικητές τους γηπεδούχους. Για περίπου 30 λεπτά, τίποτα δεν έδειχνε πως ο Πανιώνιος θα ηττηθεί. Ο Ηλίας Ζούρος ήταν κοντά στο να πετύχει την πρώτη του νίκη, αλλά ο Λίνος Χρυσικόπουλος σε φινάλε... θρίλερ είχε άλλη άποψη.

Ο Κολοσσός επέστρεψε από το -15 και πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας τον Πανιώνιο στις μηδέν νίκες μετά από πέντε αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.

Κολοσσός - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Για ένα δεκάλεπτο οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ. Ο Κολοσσός έβρισκε λύσεις με τον Καράμπελα, αλλά ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που βρήκε ρυθμό και έχτισε μία διαφορά. Με τους Τσαλμπούρη και Σταρκς να πετυχαίνουν διαδοχικά σουτ και τον δεύτερο να σκοράρει 7 πόντους σερί, ώστε να φέρει τους «κυανέρυθρους» στο +11 (23-34, 15').

Για να έρθει ο Τζορτζ Πάπας με ένα buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου και να διατηρήσει τη διαφορά σε υψηλές τιμές (34-42, 20').

Οι Ροδίτες έψαχναν απαντήσεις, αλλά ο Πανιώνιος είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με τον Γουότσον να προστίθεται στην εξίσωση. Κάπως έτσι κύλησε και το τρίτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να παραμένει σε διψήφιες τιμές (55-65, 30').

Σε εκείνο το σημείο, ο Κολοσσός έδειξε να έχει... σφυγμό. Τέιλορ και Καράμπελας μείωσαν σε 65-70 (33'), με το παιχνίδι ξαφνικά και από το πουθενά να γίνεται ντέρμπι στο τελευταίο τρίλεπτο. Χρυσικόπουλος και Άκιν ισοφάρισαν στους 74, 1'10'' πριν το φινάλε, ο Πάπας δε βρήκε στόχο από το τρίποντο, με τον Κολοβέρο να σκοράρει (76-74) μετά από αντικανονική παρέμβαση του Γουότσον στο ταμπλό.

Ο Πάπας ισοφάρισε με δύο βολές αλλά στα 2'' που απέμεναν, ο Χρυσικόπουλος είχε να πει την τελευταία του λέξη. Ο φόργουορντ του Κολοσσού σκόραρε απο κοντά και έδωσε τη νίκη στους Ροδίτες με 78-76, με μια σπουδαία ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76

MVP: Δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λίνο Χρυσικόπουλο, που πέτυχε κομβικά καλάθια στο φινάλε, μαζί με το νικητήριο, φτάνοντας τους 12 πόντους με 3/4 2π., 2/4 3π.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πάπας και Γουότσον πέτυχαν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα και ήταν οι κορυφαίοι του Πανιωνίου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα έξι μπλοκ της ομάδας του Κολοσσού.

Kolossos H Hotels Collection Coach: J. Carrasco — Assistants: A. Gavalas, Z. Djuric FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF Fls on +/- PIR 6 I. Koloveros * PG 23:32 11 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 3/3 100% 0 1 1 3 1 0 0 4 3 -10 12 9 A. Petropoulos (C) * SG 26:20 3 1/11 9.1% 1/4 25% 0/7 0% 1/1 100% 2 1 3 3 1 2 0 3 0 0 0 14 R. Taylor * SG 29:43 13 6/13 46.2% 5/10 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 8 25 G. Galvanini * PF 16:00 4 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 2/2 100% 3 3 6 1 5 2 1 4 1 -6 5 30 N. Akin * C 22:53 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 2 8 10 1 0 0 2 0 4 17 21 1 C. Goodwin C 13:23 7 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 5/10 50% 2 3 5 1 0 0 2 0 1 5 9 4 Z. Karamelas PG 19:22 14 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 2/4 50% 0 3 3 3 2 1 0 4 7 17 12 13 N. Kamarianos PF 5:57 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1 15 L. Chrisikopoylos PF 18:10 12 5/8 62.5% 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 1 1 0 8 14 19 A. Kalaitzakis SG 4:59 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 21 P. Kouroupakis C 3:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -11 1 22 D. McClanahan SG 15:57 4 1/6 16.7% 0/2 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 1 Team / Coach 2 2 4 2 0 TEAM TOTALS 78 28/68 41% 22/42 52% 6/26 23% 16/25 64% 14 28 42 14 12 5 6 19 22 84