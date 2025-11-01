Με τον Κέι Τζέι Τζάκσον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο ανώτερος ΠΑΟΚ πέρασε από το Nick Galis Hall, επικρατώντας του Άρη (73-78) στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον πέτυχε 24 πόντους στο Nick Galis Hall, με 6/10 δίποντα, 4/8 τρίποντα και «εκτέλεσε» τον ΠΑΟΚ, μιας και οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 78-73 στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου τους, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κάκιστος ο Άρης με 4/22 τρίποντα και μόλις 11 ασίστ για 11 λάθη.

Άρης - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν... μουδιασμένο και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης μπήκε καλύτερα, αλλά ο Άρης βασίστηκε πάνω στους Μήτρου Λονγκ και Χαρέλ, για να πάρει προβάδισμα με 12-9 (8'). Ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν δώσει ούτε μία ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο και ο ΠΑΟΚ ανέλαβε τα ηνία.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κέι Τζέι Τζάκσον, που σκόραρε, όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα στα πέντε τρίποντα που επιχείρησε. Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν μια μικρή διαφορά πέντε πόντων, την οποία διατηρούσαν (24-29, 15') σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού.

Ο Μήτρου Λονγκ πάλεψε με το σκοράρισμά του, αλλά με ένα μίνι ξέσπασμα, ο ΠΑΟΚ έκλεισε στο +8 (33-41) το ημίχρονο. Σταδιακά, όμως, ο Άρης μάζευε τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίρνει κακές επιλογές και ο Μπράις Τζόουνς έγινε διψήφιος για να ισοφαρίσει στους 49 (26'). Οι «ασπρόμαυροι» όμως ξαναβρήκαν λύσεις επιθετικά με τον Ντίμσα να ευστοχεί για τρεις από τη γωνία (52-58, 28').

Η επιστροφή του Κέι Τζέι Τζάκσον στο ματς «έσπασε» ξανά την ισοπαλία, με έξι σερί δικούς του (60-66, 32'). Ο ΠΑΟΚ είχε να διαχειριστεί προβάδισμα οκτώ πόντων (62-70) στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Άρης πάλευε να μειώσει αλλά δεν είχε τον τρόπο να τρέξει ένα σερί και να επιστρέψει για τα καλά. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν διαρκώς τον έλεγχο, με τον Τζάκσον να σκοράρει και πάλι, διαμορφώνοντας το 67-74 (38').

Προβάδισμα το οποίο ο Άρης των 4/20 τριπόντων δεν μπορούσε να ανατρέψει και ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη σπουδαία νίκη στο Παλέ.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν πολύ πιο διαβασμένος και έτοιμος από τον Άρη, ενώ εκτός των άλλων, είχε και έναν παίκτη να τραβήξει το κουπί στην επίθεσή του.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Στους 24 (6/10 2π., 4/8 3π.) σταμάτησε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 3 ριμπάουντ, μία ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Με 17 ο Μπεν Μουρ (7/9 2π.), 12 ριμπάουντ, μία ασίστ, 3 λάθη.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπριν Φορμπς με 3 πόντους σε 20'23'', έχοντας 0/5 εντός παιδιάς, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε ο Μπράις Τζόουνς με 18 πόντους και 6 από τις 11 ασίστ της ομάδας του.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πάρα πολλά σφυρίγματα και οι διακοπές στην αναμέτρηση.

Aris Thessaloniki Betsson Coach: I. Milicic — Assistants: C. Chasanidis, D. Aggelou FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF Fls on +/- PIR 0 E. Mitrou-Long * PG 31:25 14 3/11 27.3% 1/6 16.7% 2/5 40% 6/9 66.7% 2 4 6 3 2 2 0 4 7 1 12 3 B. Jones * SG 27:15 18 6/16 37.5% 6/11 54.5% 0/5 0% 6/6 100% 0 2 2 6 4 1 0 4 6 -2 13 23 S. Enoch * C 23:19 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 9 12 1 1 1 1 3 2 1 18 25 R. Harrell * SF 31:09 14 5/9 55.6% 4/6 66.7% 1/3 33.3% 3/4 75% 4 2 6 1 0 3 0 2 3 0 19 98 A. Kulboka * PF 23:54 2 1/6 16.7% 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 -3 2 P. Lefas SG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B. Forbes SG 20:23 3 0/5 0% 0/4 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 -10 -1 10 J. Forrester PF 14:41 12 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 8/12 66.7% 3 1 4 0 1 2 0 2 6 -8 11 11 S. Poylanitis SG 11:03 1 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 -4 -2 12 G. Giouzelis PF 1:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 13 L. Bochoridis (C) SG 15:12 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 -2 2 17 V. Kazamias PG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 2 1 3 0 0 TEAM TOTALS 73 20/61 32.8% 16/39 41% 4/22 18.2% 29/39 74.4% 15 23 38 11 11 11 1 18 26 72