Ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοράρει τρίποντο για ένα ημίχρονο, αλλά είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη και μόλις... βρήκε το χέρι του τελείωσε τη δουλειά απέναντι στον Ηρακλή (103-87) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στο πρώτο ημίχρονο είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη. Στο δεύτερο, πέτυχε τα πρώτα του τρίποντα, με τον Εβάν Φουρνιέ να βρίσκει το χέρι του.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικράτησε του αξιόμαχου Ηρακλή με 103-87, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο των Ράιτ Φόρμαν και Φάντερμπερκ να οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο. Γουόρντ και Βεζένκοβ έτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ο Ντάρκο Κέλι για τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').

Σκηνικό που δεν άλλαξε εντελώς, μιας και ο Τσιακμάς πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για τον Ηρακλή. Ωστόσο η παρουσία του Ντόντα Χολ και τα διαδοχικά του καρφώματα έδωσαν άλλον αέρα στον Ολυμπιακό (34-40, 14'). Ο Αμερικανός σέντερ δε σταμάτησε να καρφώνει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 44-34 (17') και έκλεισαν με την ίδια διαφορά το ημίχρονο.

Ο Ηρακλής, όμως, δεν το παράτησε. Από τη στιγμή που ο Ράιτ Φόρμαν βρήκε τρία τρίποντα στο 3ο δεκάλεπτο, τα πράγματα ισορρόπησαν στο παρκέ. Ο γκαρντ του Ηρακλή ισοφάρισε στους 55 (24') και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στους 58 (25').

Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29'). Ο τελευταίος σκόραρε 12 σερί, κάτι που φαινόταν ότι έψαχνε και πιθανότατα αποτελεί το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό από το σημερινό ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» από τη στιγμή που βρήκαν τα τρίποντα, ήταν φυσιολογικό να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Παρότι τα λάθη συνεχίστηκαν, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ για να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Σέιμπεν Λι σκόραρε για τρεις (96-84, 38') με τα λεπτά που απέμεναν να γίνονται διαδικαστικά, με τον Μπουρνελέ να μπαίνει και αυτός για να σκοράρει με βολή.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Προφανώς η δυναμική των δύο ομάδων έχει μεγάλη διαφορά, παρότι ο Ηρακλής ήταν αρκετά αξιόμαχος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντόντα Χολ στο πρώτο ημίχρονο σκόραρε 19 πόντους με ασταμάτητα καρφώματα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 27 και πρώτος σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοβ, βρήκε το χέρι του στην 3η περίοδο ο Εβάν Φουρνιέ που πέτυχε 14.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Με 1/4 εντός παιδιάς σε 12 λεπτά ολοκλήρωσε ο Φόστερ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός με 20 πόντους και 5/8 τρίποντα ο Ράιτ Φόρμαν, τελείωσε με 6 πόντους και 9 ασίστ ο Μωραΐτης.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Όπως πάντα το γεμάτο οικογένειες και παιδιά ΣΕΦ σε τέτοια παιχνίδια.

Olympiacos Piraeus Coach: G. Bartzokas — Assistant: C. Pappas FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF Fls on +/- PIR 0 T. Walkup * PG 20:47 0 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 8 1 1 0 1 2 -2 9 3 T. Ward * SF 9:34 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 1 1 4 1 0 3 2 -8 4 14 S. Vezenkov * PF 27:36 27 11/16 68.8% 10/12 83.3% 1/4 25% 4/5 80% 1 3 4 1 1 1 1 1 3 11 27 33 N. Milutinov * C 17:50 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 7 9 1 0 0 2 0 4 -1 18 94 E. Fournier * SF 22:43 14 4/11 36.4% 1/4 25% 3/7 42.9% 3/3 100% 0 3 3 2 1 1 0 1 2 -1 12 1 F. Ntilikina PG 19:45 7 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 3/4 75% 0 2 2 3 1 1 2 1 4 3 16 10 4 G. Bourneleas PG 0:31 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 5 G. Larentzakis SG 21:49 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/3 66.7% 0 4 4 4 2 1 0 2 0 22 7 9 S. Lee SG 12:33 5 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 0 1 0 16 9 16 K. Papanikolaou (C) SF 16:37 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 1 4 5 3 2 0 0 1 4 8 3 21 O. Netzipoglou SG 8:05 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 6 45 D. Hall C 22:10 23 10/10 100% 10/10 100% 0/0 0% 3/3 100% 2 4 6 1 0 1 1 4 2 17 32 Team / Coach 1 1 2 0 0 TEAM TOTALS 103 38/66 57.6% 32/42 76.2% 6/24 25% 21/28 75% 11 33 44 26 13 8 6 18 23 139