Ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοράρει τρίποντο για ένα ημίχρονο, αλλά είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη και μόλις... βρήκε το χέρι του τελείωσε τη δουλειά απέναντι στον Ηρακλή (103-87) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στο πρώτο ημίχρονο είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη. Στο δεύτερο, πέτυχε τα πρώτα του τρίποντα, με τον Εβάν Φουρνιέ να βρίσκει το χέρι του.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικράτησε του αξιόμαχου Ηρακλή με 103-87, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο των Ράιτ Φόρμαν και Φάντερμπερκ να οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο. Γουόρντ και Βεζένκοβ έτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ο Ντάρκο Κέλι για τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').

Σκηνικό που δεν άλλαξε εντελώς, μιας και ο Τσιακμάς πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για τον Ηρακλή. Ωστόσο η παρουσία του Ντόντα Χολ και τα διαδοχικά του καρφώματα έδωσαν άλλον αέρα στον Ολυμπιακό (34-40, 14'). Ο Αμερικανός σέντερ δε σταμάτησε να καρφώνει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 44-34 (17') και έκλεισαν με την ίδια διαφορά το ημίχρονο.

 

Ο Ηρακλής, όμως, δεν το παράτησε. Από τη στιγμή που ο Ράιτ Φόρμαν βρήκε τρία τρίποντα στο 3ο δεκάλεπτο, τα πράγματα ισορρόπησαν στο παρκέ. Ο γκαρντ του Ηρακλή ισοφάρισε στους 55 (24') και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στους 58 (25').

Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29'). Ο τελευταίος σκόραρε 12 σερί, κάτι που φαινόταν ότι έψαχνε και πιθανότατα αποτελεί το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό από το σημερινό ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» από τη στιγμή που βρήκαν τα τρίποντα, ήταν φυσιολογικό να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Παρότι τα λάθη συνεχίστηκαν, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ για να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Σέιμπεν Λι σκόραρε για τρεις (96-84, 38') με τα λεπτά που απέμεναν να γίνονται διαδικαστικά, με τον Μπουρνελέ να μπαίνει και αυτός για να σκοράρει με βολή.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Προφανώς η δυναμική των δύο ομάδων έχει μεγάλη διαφορά, παρότι ο Ηρακλής ήταν αρκετά αξιόμαχος.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντόντα Χολ στο πρώτο ημίχρονο σκόραρε 19 πόντους με ασταμάτητα καρφώματα.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 27 και πρώτος σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοβ, βρήκε το χέρι του στην 3η περίοδο ο Εβάν Φουρνιέ που πέτυχε 14.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Με 1/4 εντός παιδιάς σε 12 λεπτά ολοκλήρωσε ο Φόστερ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός με 20 πόντους και 5/8 τρίποντα ο Ράιτ Φόρμαν, τελείωσε με 6 πόντους και 9 ασίστ ο Μωραΐτης.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Όπως πάντα το γεμάτο οικογένειες και παιδιά ΣΕΦ σε τέτοια παιχνίδια.

Olympiacos PiraeusCoach: G. Bartzokas — Assistant: C. PappasFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPFFls on+/-PIR
0T. Walkup *PG20:4700/40%0/20%0/20%0/00%145811012-29
3T. Ward *SF9:3462/366.7%2/366.7%0/00%2/2100%101141032-84
14S. Vezenkov *PF27:362711/1668.8%10/1283.3%1/425%4/580%1341111131127
33N. Milutinov *C17:5062/2100%2/2100%0/00%2/2100%279100204-118
94E. Fournier *SF22:43144/1136.4%1/425%3/742.9%3/3100%033211012-112
1F. NtilikinaPG19:4572/540%2/366.7%0/20%3/475%02231121431610
4G. BourneleasPG0:3110/00%0/00%0/00%1/250%000000001-20
5G. LarentzakisSG21:4951/520%0/00%1/520%2/366.7%044421020227
9S. LeeSG12:3352/366.7%1/1100%1/250%0/00%112201010169
16K. Papanikolaou (C)SF16:3731/425%1/250%0/20%1/425%14532001483
21O. NetzipoglouSG8:0563/3100%3/3100%0/00%0/00%10101000046
45D. HallC22:102310/10100%10/10100%0/00%3/3100%2461011421732
Team / Coach11200
TEAM TOTALS10338/6657.6%32/4276.2%6/2425%21/2875%1133442613861823139

Iraklis BCCoach: S. Karapostolou — Assistant: S. EvgeniadisFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPFFls on+/-PIR
0D. Funderburk *C21:22113/933%1/616%2/366%3/475%21313204217
3J. Wright-Foreman *PG28:56207/1643%2/825%5/862%1/250%022151032-189
10D. Moraitis (C) *PG28:1762/825%1/333%1/520%1/250%011904024-713
12K. Kabouridis *C11:5031/1100%0/00%1/1100%0/00%011001030145
16C. Syllas *SF5:3100/10%0/10%0/00%0/00%02210103063
2Z. Darko-KellySF25:49207/1258%1/250%6/1060%0/00%044300012-2622
4K. FosterSF12:1131/425%1/333%0/10%1/1100%21331003145
7N. TsiakmasPG18:2651/520%0/20%1/333%2/2100%011000012-132
8M. PoulianitisPG8:0321/250%1/250%0/00%0/00%00031200115
11L. WareC24:40156/1154%6/1154%0/00%3/742%437310134-2816
14V. ChristidisC12:5021/250%1/250%0/00%0/00%112000010-93
72M. GiannikosPF2:0500/10%0/10%0/00%0/00%011000000-50
Team / Coach11200
TEAM TOTALS8730/7241%14/4134%16/3151%11/1861%1019292411111241892
@Photo credits: eurokinissi
     

