Η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή, 12/10, με το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR της σεζόν να ξεχωρίζει, καθώς οι «αιώνιοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (19:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta). Δείτε το πλήρες πρόγραμμα και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν (19:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta), με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο αφού η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη νίκη επί του Αμαρουσίου. Στο σημερινό ντέρμπι θα αναζητήσουν την πρώτη νίκη τους επί του Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος μετά τις 19 Μαρτίου 2023, όταν επικράτησαν εκτός έδρας του «τριφυλλιού» με 76-64. Από τότε οι «πράσινοι» μέτρησαν τέσσερις διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα με την εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η 28η συνεχόμενη νίκη του για την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη που γνώρισε εντός έδρας από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Μακριά από την έδρα τους οι «πράσινοι» μετρούν 22 διαδοχικές νίκες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος δεδομένου ότι η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη που γνώρισαν στο Περιστέρι (96-89) στις 9 Απριλίου 2023.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο, ιστορική πρεμιέρα για τη Μύκονο

Από 'κει και πέρα, το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει στη SUNEL Arena, εκεί όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανιώνιο (13:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta). Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την «Ένωση» να αναζητά τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και τον «Ιστορικό» να ψάχνει το πρώτο ροζ φύλλο της σεζόν στη Stoiximan GBL.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι υποδέχεται τη Μύκονο, που θα δώσει τον πρώτο αγώνα στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Αποτελέσματα-2η αγωνιστική

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

13:00 (ΕΡΤ2) ΑΕΚ-Πανιώνιος

16:00 (ΕΡΤ2) Περιστέρι-Μύκονος

19:00 (ΕΡΤ2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Κατάταξη

Ηρακλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός 1-1 Ολυμπιακός 1-0 Καρδίτσα 1-0 Περιστέρι 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 ΑΕΚ 1-0 Άρης 0-2 Μαρούσι 0-2 Πανιώνιος 0-1 Μύκονος -

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

16:00 ΑΕΚ-Καρδίτσα

16:00 Ηρακλής-Μύκονος

19:00 Μαρούσι-Άρης

19:30 Προμηθέας-ΠΑΟΚ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου