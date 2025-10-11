Ο Προμηθέας Πατρών επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 93-88 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη Stoiximan GBL, ρίχνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στο 0-2 και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κένταλ ΜακΚάλουμ.

Ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88 στο «Δ. Τόφαλος», σε μία αναμέτρηση που ξεπέρασε χρονικά τις δύο ώρες. Έτσι, οι Πατρινοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στο Μαρούσι, που έπεσε στο 0-2. Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε τη διαφορά για τον Προμηθέα, κουβαλώντας την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη στην επίθεση.

Προμηθέας-Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του, 16-23. Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε τον έλεγχο, ωστόσο ο Προμηθέας αντέδρασε στη συνέχεια, βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-37. Οι γηπεδούχοι σούταραν με 47% στα τρίποντα (10/21) και πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στο Μαρούσι που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Τζόρνταν Κινγκ (8π.), Ντάριλ Μέικον (8π.) και Μάνου Χατζηδάκη (7π., 2 ριμπ.). Ακολούθως, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το Μαρούσι να σημειώνει 32 πόντους στην τρίτη περίοδο και να προηγείται με 67-69 στο 30'.

Ο Κόουλμαν ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στον Προμηθέα, τελειώνοντας τη φάση με alley-oop κάρφωμα στα 2:22 πριν το φινάλε για το 81-80. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν, όμως ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε το 86-82 με γκολ-φάουλ, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Κόουλμαν έβαλε ένα δύσκολο καλάθι για το 88-82, με το Μαρούσι να επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 88-86 με τον Γουίλιαμς στα 21"! Το παιχνίδι πήγε στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Μακιούρα να διαμορφώνει το 91-88 στα 9.7" και τον Προμηθέα να φτάνει στη νίκη με 93-88.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88.

Ο MVP: Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές στα 24:44 που έμεινε στο παρκέ.

Ο καλύτερος ηττημένος: Ο Τζόρνταν Κινγκ σημείωσε 19 πόντους, έξι ασίστ και τρία ριμπάουντ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για το Μαρούσι.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 50% του Προμηθέα στο τρίποντο (12/24).

Promitheas Patras MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF FD +/- EFF STARTERS 2 L. Hammonds 34:57 14 3-8 37% 0-3 0% 3-5 60% 5-5 100% 1 5 6 2 3 1 0 3 4 8 15 10 K. McCullum 24:44 19 6-12 50% 5-10 50% 1-2 50% 6-8 75% 0 0 0 6 4 2 0 2 7 7 15 32 R. Gray 33:52 13 5-9 55% 4-6 66% 1-3 33% 2-3 66% 0 3 3 3 1 2 0 3 4 2 15 44 P. Paulicap 8:23 3 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 3 77 S. Stavrakopoulos 20:50 9 3-6 50% 0-0 0% 3-6 50% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 0 3 1 -6 9 BENCH 4 K. Coleman 15:47 13 6-7 85% 5-6 83% 1-1 100% 0-0 0% 1 4 5 1 0 0 1 1 1 13 19 5 N. Plotas 6:08 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 3 7 T. Bazinas (C) 15:23 5 2-5 40% 1-4 25% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 8 E. Kapetakis 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 A. Lagios 0:21 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 A. Karagiannidis 19:35 5 2-9 22% 2-8 25% 0-1 0% 1-2 50% 3 4 7 3 0 1 1 0 2 -11 9 55 J. Macura 20:01 10 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 4-6 66% 0 1 1 1 1 0 2 3 3 8 8 Team / Coaches 2 3 5 TOTAL 200 93 31-64 48% 19-40 47% 12-24 50% 19-26 73% 8 23 31 18 11 7 5