Ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88 στο «Δ. Τόφαλος», σε μία αναμέτρηση που ξεπέρασε χρονικά τις δύο ώρες. Έτσι, οι Πατρινοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στο Μαρούσι, που έπεσε στο 0-2. Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε τη διαφορά για τον Προμηθέα, κουβαλώντας την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη στην επίθεση.
Προμηθέας-Μαρούσι: Ο αγώνας
Το Μαρούσι βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του, 16-23. Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε τον έλεγχο, ωστόσο ο Προμηθέας αντέδρασε στη συνέχεια, βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-37. Οι γηπεδούχοι σούταραν με 47% στα τρίποντα (10/21) και πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στο Μαρούσι που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Τζόρνταν Κινγκ (8π.), Ντάριλ Μέικον (8π.) και Μάνου Χατζηδάκη (7π., 2 ριμπ.). Ακολούθως, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το Μαρούσι να σημειώνει 32 πόντους στην τρίτη περίοδο και να προηγείται με 67-69 στο 30'.
Ο Κόουλμαν ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στον Προμηθέα, τελειώνοντας τη φάση με alley-oop κάρφωμα στα 2:22 πριν το φινάλε για το 81-80. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν, όμως ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε το 86-82 με γκολ-φάουλ, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Κόουλμαν έβαλε ένα δύσκολο καλάθι για το 88-82, με το Μαρούσι να επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 88-86 με τον Γουίλιαμς στα 21"! Το παιχνίδι πήγε στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Μακιούρα να διαμορφώνει το 91-88 στα 9.7" και τον Προμηθέα να φτάνει στη νίκη με 93-88.
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88.
Ο MVP: Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές στα 24:44 που έμεινε στο παρκέ.
Ο καλύτερος ηττημένος: Ο Τζόρνταν Κινγκ σημείωσε 19 πόντους, έξι ασίστ και τρία ριμπάουντ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για το Μαρούσι.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 50% του Προμηθέα στο τρίποντο (12/24).
|Promitheas Patras
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|FD
|+/-
|EFF
|STARTERS
|2
|L. Hammonds
|34:57
|14
|3-8
|37%
|0-3
|0%
|3-5
|60%
|5-5
|100%
|1
|5
|6
|2
|3
|1
|0
|3
|4
|8
|15
|10
|K. McCullum
|24:44
|19
|6-12
|50%
|5-10
|50%
|1-2
|50%
|6-8
|75%
|0
|0
|0
|6
|4
|2
|0
|2
|7
|7
|15
|32
|R. Gray
|33:52
|13
|5-9
|55%
|4-6
|66%
|1-3
|33%
|2-3
|66%
|0
|3
|3
|3
|1
|2
|0
|3
|4
|2
|15
|44
|P. Paulicap
|8:23
|3
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|3
|77
|S. Stavrakopoulos
|20:50
|9
|3-6
|50%
|0-0
|0%
|3-6
|50%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|-6
|9
|BENCH
|4
|K. Coleman
|15:47
|13
|6-7
|85%
|5-6
|83%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|13
|19
|5
|N. Plotas
|6:08
|2
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|1
|3
|3
|7
|T. Bazinas (C)
|15:23
|5
|2-5
|40%
|1-4
|25%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|8
|E. Kapetakis
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|A. Lagios
|0:21
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|A. Karagiannidis
|19:35
|5
|2-9
|22%
|2-8
|25%
|0-1
|0%
|1-2
|50%
|3
|4
|7
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-11
|9
|55
|J. Macura
|20:01
|10
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|2-5
|40%
|4-6
|66%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|3
|3
|8
|8
|Team / Coaches
|2
|3
|5
|TOTAL
|200
|93
|31-64
|48%
|19-40
|47%
|12-24
|50%
|19-26
|73%
|8
|23
|31
|18
|11
|7
|5
|Maroussi BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos, T. Nousis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|2
|C. Reynolds (C)
|35:12
|7
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|10
|7
|M. Salash
|34:53
|12
|5/9
|55%
|4/8
|50%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|1
|5
|2
|3
|0
|7
|14
|10
|M. Chatzidakis
|13:10
|10
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|1
|6
|13
|11
|J. King
|30:30
|19
|6/14
|42%
|3/5
|60%
|3/9
|33%
|4/6
|66%
|0
|3
|3
|6
|6
|3
|1
|0
|-10
|16
|32
|L. Perrantes
|10:36
|3
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|0
|0
|6
|6
|BENCH
|3
|G. Karakostas
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Macon
|28:16
|12
|3/9
|33%
|2/5
|40%
|1/4
|25%
|5/7
|71%
|1
|4
|5
|4
|5
|1
|0
|0
|-3
|12
|5
|A. Nikolaidis
|11:41
|7
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|-4
|10
|9
|N. Touliatos
|2:04
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|-2
|16
|G. Kalaitzakis
|6:33
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|-14
|4
|22
|J. Williams
|26:50
|16
|8/12
|66%
|8/12
|66%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|3
|4
|7
|1
|2
|5
|3
|1
|-11
|17
|23
|C. Iordanou
|0:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|Team / Coaches
|0
|2
|2
|1
|1
|TOTAL
|200
|88
|34/61
|55%
|27/43
|62%
|7/18
|38%
|13/21
|61%
|6
|28
|34
|17
|14
|8
