Προμηθέας-Μαρούσι 93-88: Ποδαρικό στις νίκες με σπουδαίο ΜακΚάλουμ

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Προμηθέας Πατρών επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 93-88 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη Stoiximan GBL, ρίχνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στο 0-2 και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κένταλ ΜακΚάλουμ.

Ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88 στο «Δ. Τόφαλος», σε μία αναμέτρηση που ξεπέρασε χρονικά τις δύο ώρες. Έτσι, οι Πατρινοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στο Μαρούσι, που έπεσε στο 0-2. Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε τη διαφορά για τον Προμηθέα, κουβαλώντας την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη στην επίθεση.

Προμηθέας-Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του, 16-23. Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε τον έλεγχο, ωστόσο ο Προμηθέας αντέδρασε στη συνέχεια, βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-37. Οι γηπεδούχοι σούταραν με 47% στα τρίποντα (10/21) και πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στο Μαρούσι που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Τζόρνταν Κινγκ (8π.), Ντάριλ Μέικον (8π.) και Μάνου Χατζηδάκη (7π., 2 ριμπ.). Ακολούθως, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το Μαρούσι να σημειώνει 32 πόντους στην τρίτη περίοδο και να προηγείται με 67-69 στο 30'.

Ο Κόουλμαν ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στον Προμηθέα, τελειώνοντας τη φάση με alley-oop κάρφωμα στα 2:22 πριν το φινάλε για το 81-80. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν, όμως ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε το 86-82 με γκολ-φάουλ, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Κόουλμαν έβαλε ένα δύσκολο καλάθι για το 88-82, με το Μαρούσι να επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 88-86 με τον Γουίλιαμς στα 21"! Το παιχνίδι πήγε στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Μακιούρα να διαμορφώνει το 91-88 στα 9.7" και τον Προμηθέα να φτάνει στη νίκη με 93-88.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88.

 

Ο MVP: Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές στα 24:44 που έμεινε στο παρκέ.

Ο καλύτερος ηττημένος: Ο Τζόρνταν Κινγκ σημείωσε 19 πόντους, έξι ασίστ και τρία ριμπάουντ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για το Μαρούσι.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 50% του Προμηθέα στο τρίποντο (12/24).

Promitheas PatrasMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPFFD+/-EFF
STARTERS
2L. Hammonds34:57143-837%0-30%3-560%5-5100%156231034815
10K. McCullum24:44196-1250%5-1050%1-250%6-875%000642027715
32R. Gray33:52135-955%4-666%1-333%2-366%033312034215
44P. Paulicap8:2331-250%1-250%0-00%1-250%11200002213
77S. Stavrakopoulos20:5093-650%0-00%3-650%0-00%022100031-69
BENCH
4K. Coleman15:47136-785%5-683%1-1100%0-00%1451001111319
5N. Plotas6:0821-1100%1-1100%0-00%0-00%00000014133
7T. Bazinas (C)15:2352-540%1-425%1-1100%0-00%00012101002
8E. Kapetakis0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
12A. Lagios0:2100-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
29A. Karagiannidis19:3552-922%2-825%0-10%1-250%347301102-119
55J. Macura20:01102-540%0-00%2-540%4-666%01111023388
Team / Coaches235
TOTAL2009331-6448%19-4047%12-2450%19-2673%82331181175
Maroussi BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos, T. NousisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
2C. Reynolds (C)35:1273/650%2/450%1/250%0/00%06602000310
7M. Salash34:53125/955%4/850%1/1100%1/250%05515230714
10M. Chatzidakis13:10104/4100%4/4100%0/00%2/2100%11203001613
11J. King30:30196/1442%3/560%3/933%4/666%03366310-1016
32L. Perrantes10:3631/250%1/1100%0/10%1/250%0114300066
BENCH
3G. Karakostas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4D. Macon28:16123/933%2/540%1/425%5/771%14545100-312
5A. Nikolaidis11:4173/3100%2/2100%1/1100%0/00%12312100-410
9N. Touliatos2:0400/10%0/10%0/00%0/00%00000100-2-2
16G. Kalaitzakis6:3321/1100%1/1100%0/00%0/00%00001011-144
22J. Williams26:50168/1266%8/1266%0/00%0/20%34712531-1117
23C. Iordanou0:1400/00%0/00%0/00%0/00%00000000-30
Team / Coaches02211
TOTAL2008834/6155%27/4362%7/1838%13/2161%6283417148
@Photo credits: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

