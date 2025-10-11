Ο Κολοσσός Ρόδου άντεξε περισσότερο από τον Άρη και κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη με 73-65. Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα παρέμεινε ο Άρης.

Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Άρης υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου, με το γήπεδο να είναι για μία ακόμη φορά γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους.

Η ομάδα από τη Ρόδο κατάφερε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δίλεπτο και να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» με 73-65, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 0-2.

Άρης - Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Άρης και ο Κολοσσός από νωρίς έδειξαν ότι δεν είχαν σκοπό να αφήσουν τον αντίπαλό τους να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Ακόμα και στο σημείο όπου οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 16-11, οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν σε μακρινή απόσταση και μείωσαν ξανά, με το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει στο 22-20.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν πάλι στο +5 στη δεύτερη περίοδο (28-23) και μάλιστα μπόρεσαν να ανεβάσουν την απόσταση στους εννέα πόντους, με το σκορ να δείχνει 34-25. Η ομάδα από τη Ρόδο ωστόσο βρήκε πάλι τα πατήματά της και μείωσε τη διαφορά, με τον Άρη να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 40-38 υπέρ του.

Με την επιστροφή στη δράση, ο Άρης φάνηκε να μπαίνει πιο δυνατά αλλά για μία ακόμη φορά δεν μπόρεσε να διατηρήσει μεγάλη απόσταση στο σκορ. Στα 4:07 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου ο Ράιαν έκανε το 51-51 για τον Κολοσσό με τις δύο πλευρές να πηγαίνουν ισόπαλες στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί οι διαφορές συνέχισαν να είναι λεπτές, με τον Κολοσσό να παίρνει στο πρώτο πεντάλεπτο τα ηνία στο προβάδισμα, χωρίς όμως να ξεφεύγει η απόσταση. Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, ο Ακίν έκανε το 69-65 για την ομάδα από τη Ρόδο ενώ στα 1:17 πριν από τη λήξη, ο Γκαλβανίνι από βολές έκανε το 71-65. Ο Χαρέλ ήταν άστοχος από τις βολές και στη συνέχεια ο Πετρόπουλος με δίποντο έκανε το 73-65, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τελευταίο δίλεπτο μπόρεσε να είναι εύστοχος και να εκμεταλλευτεί την αστοχία του Άρη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γκάμπριελ Γκαλβανίνι που τελείωσε έχοντας 16 πόντους με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 21:31 λεπτά εντός παρκέ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Τέιλορ Ράιαν που είχε 11 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπράιαν Φορμπς με 5 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 29:15 λεπτά συμμετοχής.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Μπράις Τζόουνς που έφτασε τους 25 πόντους με 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι ακόμα και στο πρωτάθλημα, ο κόσμος του Άρη γέμισε το γήπεδο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα του Κολοσσού που είχε 6/20 (30%).

Aris Thessaloniki Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: B. KARAICIC MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 B. JONES * 28:07 25 7/12 58% 6/7 85% 1/5 20% 10/11 90% 0 2 2 3 3 2 2 0 -5 24 7 B. FORBES * 29:15 5 2/8 25% 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 3 0 -4 -2 13 L. BOCHORIDIS * 21:38 8 3/8 37% 1/1 100% 2/7 28% 0/0 0% 2 5 7 1 4 0 1 0 -10 10 23 S. ENOCH * 26:55 11 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% 1 2 3 1 4 0 2 0 +21 12 25 R. HARRELL * 27:07 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/2 0% 1 4 5 3 3 1 0 0 +6 7 0 E. MITROU-LONG 20:41 5 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 1 1 0 3 0 -16 12 2 P. LEFAS 00:60 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 10 J. FORRESTER 11:22 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 3 1 3 0 0 0 -9 5 11 S. POYLIANITIS 09:39 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 -2 12 G. GIOUZELIS 07:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 -11 1 17 V. KAZAMIAS 02:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 0 98 A. KULBOKA 14:47 7 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0 1 1 0 1 0 0 0 +4 2 Team/Coaches 1 4 5 1 TOTAL 200 65 21/51 41% 15/24 62% 6/27 22% 17/25 68% 7 23 30 10 23 4 14 1 86