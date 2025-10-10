Άρης, Σιάο: Το ποσό που έχει βάλει το fund μέχρι σήμερα
Σε ρυθμούς... Σιάο κινείται ο Άρης τα τελευταία 24ωρα μετά και την τελευταία παρουσία του στο ευρωπαϊκό ματς των «κίτρινων» κόντρα στο Αμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, στο Gazz Floor powered by Novibet βρέθηκε ο ρεπόρτερ του Gazzetta, Βασίλης Βλαχόπουλος και μίλησε για όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στους Θεσσαλονικείς.
Μάλιστα, στα όσα μετέφερε, αναφέρθηκε και στο ποσό που έχει βάλει μέχρι τώρα στον Άρη το fund του Σιάο, που αφορά τόσο στην αποπληρωμή των χρεών, όσο και το φετινό μπάτζετ.
Δείτε το ρεπορτάζ του Βασίλη Βλαχόπουλου:
