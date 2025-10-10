Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται ο Άρης και ο ρεπόρτερ του Gazzetta, Βασίλης Βλαχόπουλος, βρέθηκε στο Gazz Floor του Gazzetta by Novibet και αναφέρθηκε στην παρουσία του Σιάο στο Αλεξάνδρειο για το εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς των «κίτρινων» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Σε ρυθμούς... Σιάο κινείται ο Άρης τα τελευταία 24ωρα μετά και την τελευταία παρουσία του στο ευρωπαϊκό ματς των «κίτρινων» κόντρα στο Αμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, στο Gazz Floor powered by Novibet βρέθηκε ο ρεπόρτερ του Gazzetta, Βασίλης Βλαχόπουλος και μίλησε για όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στους Θεσσαλονικείς.

Μάλιστα, στα όσα μετέφερε, αναφέρθηκε και στο ποσό που έχει βάλει μέχρι τώρα στον Άρη το fund του Σιάο, που αφορά τόσο στην αποπληρωμή των χρεών, όσο και το φετινό μπάτζετ.

