Φινάλε πρώτης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL με το Μαρούσι να υποδέχεται τον Ολυμπιακό που περιμένει το επίσημο ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα, ενώ λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα τον ΠΑΟΚ, με τον Εργκίν Αταμάν να κουβαλάει τιμωρία μίας αγωνιστικής από τους περσινούς τελικούς.

Η πρώτη αγωνιστική της φετινής Stoiximan GBL κλείνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βγαίνουν για πρώτη φορά στο παρκέ.

Μετά τις χθεσινές, τέσσερις αναμετρήσεις, οι δύο αιώνιοι έρχονται από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague για τις πρώτες, δικές τους εγχώριες υποχρεώσεις, μία εβδομάδα προτού συναντηθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Την αρχή κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται στο Μαρούσι (13:00 - ΕΡΤ2, Live στο Gazzetta) και πιθανότατα θα έχει ένα καινούργιο πρόσωπο στη 12άδα του. Ο λόγος για τον Φρανκ Νιλικίνα, τον Γάλλο γκαρντ που προπονήθηκε με την ομάδα όλη την εβδομάδα που μας πέρασε, επί ισπανικού εδάφους και προορίζεται για το ντεμπούτο του απέναντι στο Μαρούσι, όπως ανέφερε προ ημερών ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Λίγη ώρα αργότερα, συγκεκριμένα στις 16:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens (EΡΤ2, Live στο Gazzetta) τον ΠΑΟΚ. Με τους «πράσινους» να μην έχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλά δε θα δουν στον πάγκο τους τον Εργκίν Αταμάν.

Αυτό, ένεκα της τιμωρίας μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε για τις δηλώσεις του στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό, από την περασμένη σεζόν.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σάββατο (4/10)

Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα - Άρης 91-77

Ηρακλής - Προμηθέας 90-79

Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87

Κυριακή (5/10)

Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00

Η Βαθμολογία:

Περιστέρι 1-0 Καρδίτσα 1-0 Ηρακλής 1-0 ΑΕΚ 1-0 Κολοσσός 0-1 Προμηθέας 0-1 Άρης 0-1 Πανιώνιος 0-1 Μαρούσι 0-0 Ολυμπιακός 0-0 Παναθηναϊκός 0-0 ΠΑΟΚ 0-0 Μύκονος 0-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σάββατο (11/10)

Άρης - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)

Κυριακή (12/10)