Πέρυσι η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη στη Stoiximan GBL και καλό θα ήταν minimum να επαναλάβει την περσινή σεζόν, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι... άλλο επίπεδο σε σχέση με τους υπόλοιπους βάση μπάτζετ και ρόστερ. Η Βασίλισσα πάντως σίγουρα θα προσπαθήσει να... πληγώσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, εκεί όπου οι φίλαθλοι της δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα και κλείνουν λίγο την ψαλίδα που υπάρχει στο βάθος του ρόστερ. Έγιναν ορισμένες υπερβάσεις τύπου Σίλβα και η Ένωση θέλει να προσφέρει άλλη μια καλή σεζόν στον κόσμο της, φέρνοντας τον στη SUNEL Arena. H Βασίλισσα πρέπει να προοδεύει κάθε χρόνο, αφού και οι ομάδες που ήταν κάτω της πέρυσι, έχουν βελτιωθεί. Η ΑΕΚ θέλει να παίρνει δύναμη και από την πορεία της στο BCL, εκεί όπου πέρυσι έφτασε στην τρίτη θέση στο Final Four για να το χρησιμοποιεί ως boost και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Εγγύηση για τον οργανισμό αποτελεί η παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει ΑΕΚ και τον σέβονται όλοι οι παίκτες, αλλά και όσοι βρίσκονται στην οικογένεια της Ένωσης από κάθε πόστο. Οι τελευταίοι τίτλοι της Ένωσης έχουν έρθει με τον Σάλε στον πάγκο.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Σίλβα ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο την Ένωση στη θέση του σέντερ με την αθλητικότητα του και τη δύναμη του. Ήρθε στην ΑΕΚ για να κάνει τη διαφορά και θα προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις. Εξαιρετικός στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη. Αναμένεται να αποτελέσει εκ των κορυφαίων σέντερ του πρωταθλήματος. Έχει παρελθόν σε ομάδες του ΝΒΑ.

ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Η περιφέρεια είναι σε μεγάλο βαθμό αλλαγμένη εκτός του Φλιώνη και του Αρσενόπουλου. Αποκτήθηκαν Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Αρμς και Χαραλαμπόπουλος με σκοπό να υπάρχουν παραπάνω επιλογές στα χέρια του Σάκοτα. Στη ρακέτα είναι σημαντική η παραμονή του Γκρέι και του Κουζμίνσκας, ενώ παρέμεινε και ο Σκορδίλης που θα δίνει λύσεις στο «5». Ο Σίλβα ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο την Ένωση στη θέση του σέντερ με την αθλητικότητα του και τη δύναμη του, ενώ το σουτ και η ποιότητα του Πετσάρσκι θα είναι πολύ χρήσιμα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο RISING STAR: Ο Ιωάννου στα 17 του χρόνια αποτελεί ελπίδα για το μέλλον. Πέρυσι πήρε μερικά λεπτά από τον Σάκοτα σε κάποια ματς, μπαίνοντας στην 12άδα. Την περσινή σεζόν είχε στείλει την Ένωση στα ημιτελικά του Final Eight του Rising Star, βάζοντας buzzer beater τρίποντο για το τελικό 82-79 με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΕΚ μπαίνει στην νέα σεζόν της Stoiximan GBL και δεν θέλει να απειληθεί από εκείνους που τερμάτισαν από κάτω της την περασμένη σεζόν. Άρης, Πανιώνιος και Μαρούσι μεταξύ άλλων ενισχύθηκαν, κάτι που φυσικά έγινε και από πλευράς Βασίλισσας. Το μπάτζετ μεγάλωσε, έγιναν ορισμένες υπερβάσεις με σκοπό η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη σε Ελλάδα και Ευρώπη.