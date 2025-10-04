GBL: Το προφιλ των 13 ομάδών του πρωταθλήματος
Επιμέλεια: Γ. Κούβαρης, Γ. Σταυρουλάκης, Ν. Καρφής, Δ. Οικονόμου, Σπ. Μαρκεζίνης, Αχ. Μαυροδόντης, Ευτ. Οικονομίδου.
Στην εκκίνηση του 34ου επαγγελματικού πρωταθλήματος μπαίνουν οι 13 ομάδες της Stoiximan GBL, με τους «αιώνιους» να ξεχωρίζουν και να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο και τους υπόλοιπους 11 να προσπαθούν να αποκτήσουν το δικό τους… κομμάτι στην πίτα της λίγκας.
Αν μη τι άλλο αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα, τόσο επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο, όσο και επειδή πολλές ομάδες ετοιμάζουν την δική τους αντεπίθεση. Αν μη τι άλλο τα ρόστερ δυνάμωσαν, το ταλέντο και η ποιότητα προστέθηκαν σε πολλές από τις υπόλοιπες ομάδες, κάτι που αναμένεται να αυξήσει περισσότερο τον ανταγωνισμό.
Δείτε τα ρόστερ όλων των ομάδων, τους στόχους, τα αστέρια και τους προπονητές στο ειδικό αφιέρωμα του Gazzetta για το τζάμπολ της Stoiximan GBL.
ΑΕΚ: Ανανεωμένη και αθλητική για να πετάξει ψηλά
Πέρυσι η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη στη Stoiximan GBL και καλό θα ήταν minimum να επαναλάβει την περσινή σεζόν, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι... άλλο επίπεδο σε σχέση με τους υπόλοιπους βάση μπάτζετ και ρόστερ. Η Βασίλισσα πάντως σίγουρα θα προσπαθήσει να... πληγώσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, εκεί όπου οι φίλαθλοι της δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα και κλείνουν λίγο την ψαλίδα που υπάρχει στο βάθος του ρόστερ. Έγιναν ορισμένες υπερβάσεις τύπου Σίλβα και η Ένωση θέλει να προσφέρει άλλη μια καλή σεζόν στον κόσμο της, φέρνοντας τον στη SUNEL Arena. H Βασίλισσα πρέπει να προοδεύει κάθε χρόνο, αφού και οι ομάδες που ήταν κάτω της πέρυσι, έχουν βελτιωθεί. Η ΑΕΚ θέλει να παίρνει δύναμη και από την πορεία της στο BCL, εκεί όπου πέρυσι έφτασε στην τρίτη θέση στο Final Four για να το χρησιμοποιεί ως boost και για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Εγγύηση για τον οργανισμό αποτελεί η παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει ΑΕΚ και τον σέβονται όλοι οι παίκτες, αλλά και όσοι βρίσκονται στην οικογένεια της Ένωσης από κάθε πόστο. Οι τελευταίοι τίτλοι της Ένωσης έχουν έρθει με τον Σάλε στον πάγκο.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Σίλβα ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο την Ένωση στη θέση του σέντερ με την αθλητικότητα του και τη δύναμη του. Ήρθε στην ΑΕΚ για να κάνει τη διαφορά και θα προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις. Εξαιρετικός στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη. Αναμένεται να αποτελέσει εκ των κορυφαίων σέντερ του πρωταθλήματος. Έχει παρελθόν σε ομάδες του ΝΒΑ.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Η περιφέρεια είναι σε μεγάλο βαθμό αλλαγμένη εκτός του Φλιώνη και του Αρσενόπουλου. Αποκτήθηκαν Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Αρμς και Χαραλαμπόπουλος με σκοπό να υπάρχουν παραπάνω επιλογές στα χέρια του Σάκοτα. Στη ρακέτα είναι σημαντική η παραμονή του Γκρέι και του Κουζμίνσκας, ενώ παρέμεινε και ο Σκορδίλης που θα δίνει λύσεις στο «5». Ο Σίλβα ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο την Ένωση στη θέση του σέντερ με την αθλητικότητα του και τη δύναμη του, ενώ το σουτ και η ποιότητα του Πετσάρσκι θα είναι πολύ χρήσιμα κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Ο RISING STAR: Ο Ιωάννου στα 17 του χρόνια αποτελεί ελπίδα για το μέλλον. Πέρυσι πήρε μερικά λεπτά από τον Σάκοτα σε κάποια ματς, μπαίνοντας στην 12άδα. Την περσινή σεζόν είχε στείλει την Ένωση στα ημιτελικά του Final Eight του Rising Star, βάζοντας buzzer beater τρίποντο για το τελικό 82-79 με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΕΚ μπαίνει στην νέα σεζόν της Stoiximan GBL και δεν θέλει να απειληθεί από εκείνους που τερμάτισαν από κάτω της την περασμένη σεζόν. Άρης, Πανιώνιος και Μαρούσι μεταξύ άλλων ενισχύθηκαν, κάτι που φυσικά έγινε και από πλευράς Βασίλισσας. Το μπάτζετ μεγάλωσε, έγιναν ορισμένες υπερβάσεις με σκοπό η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Ραϊκουάν Γκρέι
|Φόργουορντ
|2.01
|7/7/1999
|ΗΠΑ
|2024
|1
|Γάιος Σκορδίλης
|Σέντερ
|2.06
|6/12/1987
|Ελλάδα
|2024
|4
|Δημήτρης Κατσίβελης
|Γκαρντ
|1.98
|1/10/1991
|Ελλάδα
|2025
|7
|Δημήτρης Φλιώνης
|Γκαρντ
|1.88
|8/4/1997
|Ελλάδα
|2021
|9
|Λούκας Λεκαβίτσιους
|Γκαρντ
|1.80
|30/3/1994
|Λιθουανία
|2025
|11
|Νίκος Αρσενόπουλος
|Γκαρντ
|1.96
|19/5/2000
|Ελλάδα
|2025
|15
|Μάρκο Πετσάρσκι
|Φόργουορντ
|2.08
|12/2/2000
|Σερβία
|2025
|19
|Μιντάουγκας Κουζμίνσκας
|Φόργουορντ
|2.05
|19/10/1989
|Λιθουανία
|2023
|22
|Βασίλης Ιωάννου
|Γκαρντ
|1.91
|1/12/2008
|Ελλάδα
|2025
|24
|Φρανκ Μπάρτλεϊ
|Γκαρντ
|1.91
|25/2/1994
|ΗΠΑ
|2025
|25
|Άντονις Αρμς
|Φόργουορντ
|1.98
|26/6/1998
|ΗΠΑ
|2025
|30
|Κρις Σίλβα
|Σέντερ
|2.03
|19/9/1996
|Γκαμπόν
|2025
|33
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|Φόργουορντ
|2.04
|6/1/1997
|Ελλάδα
|2025
|77
|Χάρης Μπιλιώνης
|Φόργουορντ
|2.03
|20/7/2008
|Ελλάδα
|2025
Ο Άρης είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας αφήσει εποχή στα τέλη του 20ού αιώνα. Η παρέα του Νίκου Γκάλη και του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν αυτή που σύμφωνα με πολλούς έφερε το μπάσκετ στα ελληνικά σπίτια. Πλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ύστερα από αρκετά δύσκολα χρόνια είναι έτοιμοι να περάσει σε μία νέα εποχή. Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην ιδιοκτησία και η ΚΑΕ πέρασε στα χέρια του Ρίτσαρντ Σιάο. Πλέον ο ενθουσιασμός στους φιλάθλους του Άρη είναι μεγάλος καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να περάσει σε μία νέα εποχή.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Ο 42χρονος Σέρβος προπονητής προέρχεται από μία σεζόν κατά την οποία υπήρξε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Παρτίζαν Βελιγραδίου. Μάλιστα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς του έδειξε εμπιστοσύνη και στους τελικούς του σέρβικου πρωταθλήματος μπόρεσε να οδηγήσει την Παρτίζαν στην κατάκτηση του τροπαίου. Στο παρελθόν έχει υπάρξει στο επιτελείο του Λούκα Μπάνκι στην Λοκομοτίβ Κουμπάν ενώ έμεινε για χρόνια στη Δανία.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο παίκτης που ξεχώρισε αρκετά στην πρεμιέρα του Άρη για το EuroCup ήταν ο Μπράις Τζόουνς. Ο 30χρονος Αμερικάνος γκαρντ φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους ηγέτες της φετινής σεζόν για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι στη νίκη επί της Βενέτσια, είδαν τον συγκεκριμένο παίκτη να… φτιάχνει το 47% των πόντων μετρώντας από 26 με 6 ασίστ.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Στους παίκτες που ξεχωρίζουν στον φετινό Άρη, βρίσκεται επίσης ο Μπριν Φορμπς που ήταν κάποτε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν οι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ξεχωρίζει επίσης ο Ρόνι Χάρελ, ο Τζέικ Φόρεστερ, ο Αρνόλντας Κουλμπόκα αλλά και ο πολύ έμπειρος Λευτέρης Μποχωρίδης.
Ο RISING STAR: Ένας από τους Rising Star του Άρη, είναι ο Βασίλης Καζαμίας. Ο νεαρός γκαρντ έχει γεννηθεί στις 10/3 το 2007 και στα τέλη του Μαρτίου, όταν έγινε 18 ετών, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος είχε κάνει ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα σε ηλικία 16 ετών.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Όπως αναφέραμε και πριν, ο Άρης βρίσκεται μπροστά από μία νέα εποχή και ο ενθουσιασμός που υπάρχει από τους φιλάθλους είναι πολύ μεγάλος. Ο στόχος της ομάδας, η οποία υπενθυμίζουμε τα τελευταία χρόνια συμμετέχει παράλληλα στο EuroCup, είναι ο τερματισμός στην τετράδα του εγχώριου πρωταθλήματος.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ
|Γκαρντ
|1.85
|15/12/1996
|Ελλάδα / Καναδάς
|2025
|1
|Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου
|Γκαρντ
|1.96
|12/7/2008
|Ελλάδα
|2023
|2
|Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας
|Γκαρντ
|1.96
|6/2/2007
|Ελλάδα
|2025
|3
|Μπράις Τζόουνς
|Γκαρντ
|1.83
|12/10/1994
|ΗΠΑ
|2025
|7
|Μπριν Φορμπς
|Γκαρντ
|1.88
|23/7/1993
|ΗΠΑ
|2025
|10
|Τζέικ Φόρεστερ
|Σέντερ
|2.06
|1/1/1999
|ΗΠΑ
|2025
|11
|Στέλιος Πουλιανίτης
|Γκαρντ
|1.90
|3/4/1995
|Ελλάδα
|2025
|12
|Γιώργος Γκιουζέλης
|Φόργουορντ
|2.04
|23/11/1995
|Ελλάδα
|2024
|13
|Λευτέρης Μποχωρίδης
|Γκαρντ
|1.93
|18/4/1994
|Ελλάδα
|2023
|17
|Βασίλης Καζαμίας
|Γκαρντ
|1.88
|10/3/2007
|Ελλάδα
|2019
|23
|Στίβεν Ίνοχ
|Σέντερ
|2.08
|18/9/1997
|ΗΠΑ
|2025
|25
|Ρόνι Χάρελ
|Φόργουορντ
|2.01
|11/3/1996
|ΗΠΑ
|2025
|29
|Άλεξ Αντετοκούνμπο
|Φόργουορντ
|2.03
|27/8/2001
|Ελλάδα
|2025
|50
|Γιώργος Τανούλης
|Σέντερ
|2.08
|27/7/2002
|Ελλάδα
|2025
|98
|Αρνόλντας Κουλμπόκα
|Φόργουορντ
|2.08
|4/1/1998
|Λιθουανία
|2025
Άρης: Μπροστά σε μία νέα εποχή
Ηρακλής: Επέστρεψε και θα παλέψει για να μείνει
Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που άξια βρίσκεται στην Stoiximan GBL, καθώς η πορεία της την περασμένη σεζόν στην Elite League και κυρίως η κυριαρχική της παρουσία στο Final Four της Καρδίτσας, της χάρισε μια θέση στα μεγάλα σαλόνια, εκεί όπου επιστρέφει μετά από μια τριετία. Η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη της περσινής σεζόν, καθώς ο Ηρακλής πέρασε από ένα σημαντικό «λίφτινγκ», με μόλις τρεις παίκτες να απομένουν στο ρόστερ από την ομάδα της Elite League. Παρόλα αυτά, θα παλέψει για το κάτι παραπάνω, έχοντας στόχο την παραμονή και την καθιέρωση στα μεγάλα σαλόνια της Stoiximan GBL.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Γιώργος Σιγάλας επέστρεψε στον Ηρακλή στα μέσα της σεζόν 2024 - 2025, έχοντας περάσει από εκεί τη σεζόν 2019-20 ως ασίσταντ. Οδήγησε την ομάδα στην άνοδο από την Elite League και κέρδισε με το σπαθί του την ευκαιρία να χτίσει τον «Γηραιό» της Stoiximan GBL. Αυτή θα είναι η δεύτερη ομάδα στην οποία θα αναλάβει χρέη χεντ κόουτς ο Γιώργος Σιγάλας, καθώς ο «Ράμπο» υπήρξε πρώτος την περασμένη σεζόν και στον Κολοσσό.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Δημήτρης Μωραΐτης στον Παναθηναϊκό δεν βρήκε ποτέ χρόνο και ευκαιρίες, παρότι είχε κάποιες εκλάμψεις του ταλέντου του, με τον διεθνή γκαρντ να μετακομίζει ως δανεικός στον Ηρακλή και να έχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξει την ποιότητά του. Πρόκειται για έναν γκαρντ που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει με ευκολία, ενώ είναι καιρός να δείξει πως η δουλειά που έριξε τα δύο τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό έπιασε τόπο!
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Ο Τζάστιν Ράιτ - Φόρμαν είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στους ξένους του ο Ηρακλής, με τον Γηραιό να ποντάρει πολλά πάνω στον 28χρονο γκαρντ, διεθνή με την Team USA το 2024 στα Προκριματικά του AmeriCup. Από εκεί και πέρα, ο παίκτης που έχει κερδίσει πολλούς πόντους με την παρουσία του στα φιλικά είναι ο Κρις Σμιθ .
Ο RISING STAR: Ο Θάνος Βλάχος, ο οποίος είναι γεννημένος το 2007 και είνσι στην ομάδα από πέρσι, όπως και ο Μάριος Γιαννίκος, τον οποίο ο Ηρακλής απέκτησε το καλοκαίρι από τον Άρη (επίσης γεννημένος το 2007) είναι τα... μωρά του Γιώργου Σιγάλα που δείχνουν να έχουν το πιο λαμπρό μέλλον.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος του Ηρακλή δεν μπορεί να είναι άλλος από το να εξασφαλίσει την παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εάν αυτό το πετύχει, τότε θα μπορέσει να κοιτάξει ψηλότερα. Αυτό οφείλεται στην έλειψει εμπειρίας των περισσότερων παικτών από παιχνίδια της Stoiximan GBL, καθώς πέραν των Μωραΐτη, Χρηστίδη, Τσιακμά, οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ακόμη μεγάλη γεύση από την ελληνική πραγματικότητα.
|ΟΜΑΔΑ
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|2
|Ζάκιους Ντάρκο - Κέλι
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.98
|3/5/1997
|ΗΠΑ
|2025
|3
|Τζάστιν Ράιτ - Φόρμαν
|Γκαρντ
|1.83
|27/10/1997
|ΗΠΑ
|2025
|4
|Κάιλ Φόστερ
|Γκαρντ
|1.97
|27/5/1997
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Κρις Σμιθ
|Φόργουορντ
|2.06
|24/10/1999
|ΗΠΑ
|2025
|7
|Νίκος Τσιακμάς
|Γκαρντ
|1.88
|29/10/1999
|Ελλάδα
|2024
|8
|Μάριος Πουλιανίτης
|Γκαρντ
|1.93
|29/11/1999
|Ελλάδα
|2025
|10
|Δημήτρης Μωραΐτης
|Γκαρντ
|1.94
|3/2/1999
|Ελλάδα
|2025
|11
|Λανς Ουέαρ
|Σέντερ
|2.06
|8/2/2001
|ΗΠΑ
|2025
|12
|Κώστας Καμπουρίδης
|Σέντερ
|2.02
|24/6/1999
|Ελλάδα
|2024
|14
|Βασίλης Χρηστίδης
|Σέντερ
|2.08
|10/7/1998
|Ελλάδα
|2025
|15
|Θάνος Βλάχος
|Φόργουορντ
|2.03
|8/1/2007
|Ελλάδα
|2024
|16
|Κόουλ Τζον Σίλας
|Γκαρντ
|1.96
|1/8/2000
|Ελλάδα
|2025
|21
|Τιμ Λάμπρεχτ
|Σέντερ
|2.08
|15/1/1998
|Βέλγιο
|2025
|72
|Μάριος Γιαννίκος
|Φόργουορντ
|2.02
|20/2/2007
|Ελλάδα
|2025
|95
|Αλέξανδρος Κομνιανίδης
|Γκαρντ
|1.92
|19/10/2007
|Ελλάδα
|2025
|ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Σιγάλας
Η Καρδίτσα αποτελεί μια από τις σταθερές της Stoiximan GBL τα τελευταία χρόνια, ούσα μια από τις ομάδες που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει. Η έδρα της είναι πάντα ένα μεγάλο όπλο, με τον κόσμο της πόλης να δημιουργεί δυναμική ατμόσφαιρα στο «Γιάννης Μπουρούσης».Την περασμένη σεζόν η Καρδίτσα έφτασε στην πέμπτη θέση και φέτος, σε μια χρονιά που υπάρχει και το Basketball Champions League, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πού θα μπορέσει να φτάσει ο σύλλογος. Διαθέτει πάντως ένα σύνολο παικτών με εμπειρία και ποιότητα που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση από κανέναν!
O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Νίκος Παπανικολόπουλος βρέθηκε για πρώτη φορά στον πάγκο της Καρδίτσας τον Ιανουάριο του 2023 και έκτοτε παραμένει σταθερά εκεί, έχοντας ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πλέον η Καρδίτσα αγωνίζεται στην Ευρώπη, με τον 46χρονο κόουτς να έχει συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του συλλόγου. Τον περασμένο Μάιο ανανέωσε την συνεργασία του με την Καρδίτσα μέχρι το καλοκαίρι του 2026.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ντάμιεν Τζέφερσον είναι ο παίκτης που θα κάνει την διαφορά στην Καρδίτσα. Ο ύψους 1.97 παίκτης αγωνίζεται στο «2» και στο «3» και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην οπλοθήκη του Νίκου Παπανικολόπουλου! Μπορεί να βρει φάσεις και στο ένας εναντίον ενός, αλλά και να χτυπήσει τον αμυντικό στο «close out», ενώ στα 28 του χρόνια η εμπειρία του θα παίξει επίσης καθοριστικό ρόλο.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Ο Νίκος Δίπλαρος και ο Λεωνίδας Κασελάκης είναι οι σταθερές αξίες της Καρδίτσας. Ο αρχηγός Δίπλαρος είναι εκείνος που αναλαμβάνει για ακόμη μια σεζόν την οργάνωση των Θεσσαλών, ενώ ο πολύπειρος «Κασέλ» είναι πάντα εκεί για να κάνει την διαφορά με την ποιότητα και την εμπειρία του στις θέσεις των φόργουορντ.
RISING STARS: Ο Θωμάς Ζευγαράς δεν είναι ακριβώς «μωρό», καθώς έχει πατήσει τα 24, όμως πρόκειται για ένα παιδί που προέρχεται από κολλέγιο και πριν από αυτό, έπαιζε στον Ολυμπιακό. Στην Καρδίτσα περιμένουν πολλά από τον... συμπατριώτη τους, ο οποίος την περασμένη σεζόν πήρε μια μικρή γεύση από την Πορτογαλία, έχοντας μετακομίσει εκεί μετά από ένα μικρό πέρασμα από τον Έσπερο Λαμίας.
ΣΤΟΧΟΣ: Την περσινή σεζόν η Καρδίτσα βρέθηκε στην πέμπτη θέση της Stoiximan GBL, γεγονός που σίγουρα ανοίγει την όρεξη της ομάδας για κάτι περισσότερο. Βασικός στόχος βέβαια είναι και μια καλή πορεία στο Basketball Champions League, εκεί όπου η Καρδίτσα αγωνίζεται για πρώτη φορά. Θα έχει ενδιαφέρον εάν η Καρδίτσα, σε χρονιά με Ευρώπη, καταφέρει να κάνει το βήμα και να βρεθεί στην τετράδα.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Ρομέλο Ουάιτ
|Σέντερ
|2.04
|9/5/1998
|ΗΠΑ
|2023
|1
|Ντιμάζιο Ουίγκινς
|Σέντερ
|2.08
|10/8/1997
|ΗΠΑ
|2025
|2
|Μπράντον Τζέφερσον
|Γκαρντ
|1.75
|25/11/1991
|ΗΠΑ
|2025
|3
|Νόα Χόρχλερ
|Φόργουορντ
|2.04
|1/1/1998
|ΗΠΑ
|2024
|4
|Έλ Έλις
|Γκαρντ
|1.90
|18/12/1999
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Μιχάλης Λιάπης
|Γκαρντ
|1.92
|11/11/1995
|Ελλάδα
|2025
|9
|Μανώλης Πασαγιάννης
|Φόργουορντ
|1.98
|7/9/2006
|Ελλάδα
|2025
|11
|Θωμάς Ζευγαράς
|Σέντερ
|2.07
|16/1/2001
|Ελλάδα
|2025
|12
|Νίκος Δίπλαρος
|Γκαρντ
|1.90
|28/6/1997
|Ελλάδα
|2023
|13
|Χρήστος Μπουντούρης
|Γκαρντ
|1.94
|16/1/2004
|Ελλάδα
|2025
|14
|Λεωνίδας Κασελάκης
|Φόργουορντ
|2.02
|1/6/1990
|Ελλάδα
|2024
|21
|Γιώργος Καμπερίδης
|Φόργουορντ
|2.01
|1/10/199?
|Ελλάδα
|2023
|23
|Ντάμιεν Τζέφερσον
|Γκαρντ
|1.97
|3/10/1997
|ΗΠΑ
|2025
|24
|Αλεξάντερ Μάντσεν
|Σέντερ
|2.08
|26/1/1995
|Φινλανδία
|2025
Καρδίτσα: Η σταθερή δύναμη που θέλει το κάτι παραπάνω
Κολοσσός Ρόδου: Στήριξη στον βασικό κορμό και ανανέωση
Οι Ροδίτες την περσινή σεζόν έφτασαν πολύ κοντά στο να χάσουν τη θέση τους στην κατηγορία. Κατάφεραν όμως να τη σώσουν στο φινάλε, κλείνοντας εξαιρετικά στα play outs. Θέση στην οποία δε θέλουν να βρεθούν φέτος. Με τον Χαβιέ Καράσκο να ανανεώνει και τον Κολοσσό να ποντάρει σε παίκτες με εμπειρία από το περσινό ρόστερ, όπως ο Άντριου Γκάουντλοκ, ο Τσέβεζ Γκούντγουιν και ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι. Ενώ έχουν παραμείνει και έμπειροι Έλληνες, όπως ο Αντρέας Πετρόπουλος, ο Νίκος Καμαριανός. Με προσθήκες όπως του Ζώη Καράμπελα, του Ράιαν Τέιλορ και του Μαρτίνας Βάρνας, του Ντάνιελ Άκιν και του Λίνου Χρυσικόπουλου.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Χαβιέ Καράσκο ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα. Ο Ισπανός κόουτς, έχοντας εμπειρία από τη Stoiximan GBL, στη δεύτερη θητεία του στο νησί, στηρίχθηκε από τη διοίκηση του Κολοσσού για να χτίσει τη φετινή ομάδα και να αποφευχθεί η περσινή πορεία που έφερε τους Ροδίτες μπροστά στον κίνδυνο.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Δεν είναι άλλος από τον Άντριου Γκάουντλοκ. Ο χαρισματικός Αμερικανός σκόρινγκ γκαρντ, στα 36 του χρόνια, απολαμβάνει τη θητεία του στη Ρόδο και τον Κολοσσό, όπου και βρίσκεται από το 2023. Έτσι και φέτος αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας, ως ο πιο έμπειρος και ποιοτικός παίκτης του ρόστερ.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Κολοσσός έχει χτίσει μια ποιοτική και συνάμα έμπειρη ομάδα. Με παίκτες όπως ο Τσέβεζ Γκούνγουϊν (σέντερ), ο Μίλαν Μπάρμπιτς (γκαρντ) και ο Γκαμπριέλ Γκαλβανίνι (φόργουορντ) φέρνουν ποιότητα και εμπειρία, με τον Μαρτίνας Βάρνας (φόργουορντ) να αποτελεί μία επίσης σημαντική προσθήκη, όπως και αυτήν του Ράιαν Τέιλορ (γκαρντ) που έκανε με τον Παναθηναϊκό.
RISING STAR: Ο Ιωσήφ Κολοβέρος συνεχίζει στη Ρόδο για τρίτη διαδοχική χρονιά. Ο 24χρονος Έλληνας πόιντ γκαρντ ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του Κολοσσού, έχοντας διαρκή βελτίωση ανά τα χρόνια. Την περσινή σεζόν μέτρησε 5.2 πόντους ανά παιχνίδι, παίζοντας 14.2 λεπτά μέσο όρο.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η περσινή σεζόν άγχωσε αρκετά τους Ροδίτες. Οι οποίοι όμως επιβίωσαν και φέτος, παρότι η δυσκολία στο πρωτάθλημα έχει ανέβει, κοιτάζουν ψηλότερα. Αρχικά να μην κινδυνεύσουν, όπως συνέβη πέρσι και μετέπειτα να μετρήσουν τις δυνατότητές τους και αν μπορούν να κοιτάξουν στα playoffs.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Άντριου Γκάουντλοκ
|Γκαρντ
|1.91
|7/12/1988
|ΗΠΑ
|2023
|1
|Τσέβεζ Γκούντγουιν
|Σέντερ
|2.06
|27/2/1998
|ΗΠΑ
|2025
|4
|Ζώης Καράμπελας
|Γκαρντ
|1.86
|27/4/2001
|Ελλάδα
|2025
|6
|Ιωσήφ Κολοβέρος
|Γκαρντ
|1.85
|28/8/2002
|Ελλάδα
|2023
|8
|Μαρτίνας Βάρνας
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.96
|21/1/1997
|Λιθουανία
|2025
|9
|Ανδρέας Πετρόπουλος
|Γκαρντ
|1.96
|11/2/1994
|Ελλάδα
|2023
|10
|Μίλαν Μπάρμπιτς
|Γκαρντ
|1.96
|12/10/2001
|Γαλλία
|2025
|13
|Νίκος Καμαριανός
|Φόργουορντ
|2.04
|21/3/1997
|Ελλάδα
|2023
|14
|Ράιαν Τέιλορ
|Γκαρντ
|1.96
|1/2/1995
|ΗΠΑ
|2025
|15
|Λίνος Χρυσικόπουλος
|Φόργουορντ
|2.03
|1/12/1992
|Ελλάδα
|2025
|19
|Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
|Φόργουορντ
|2.00
|11/3/2003
|Ελλάδα
|2025
|21
|Περικλής Κουρουπάκης
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.07
|12/8/2002
|Ελλάδα
|2024
|25
|Γκάμπριελ Γκαλβανίνι
|Φόργουορντ
|2.04
|11/9/1998
|Βραζιλία
|2024
|30
|Ντάνιελ Άκιν
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.06
|16/6/1998
|Ηνωμένο Βασίλειο
|2025
Το Μαρούσι την περασμένη σεζόν εξασφάλισε την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ, σημειώνοντας τέσσερις νίκες στις έξι αγωνιστικές των playouts. Φέτος θέλει να αποφύγει τις περιπέτειες και να στοχεύσει ψηλότερα. Για τον λόγο αυτό ανέθεσε την τεχνική ηγεσία στον Ηλία Παπαθεοδώρου και προχώρησε σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Από το περσινό ρόστερ παρέμειναν έξι παίκτες: οι Γιαννόπουλος, Νικολαΐδης, Ιορδάνου, Καρακώστας, Ρέινολντς και Μπριγκς. Στην περιφέρεια προστέθηκαν οι Περάντες, Μέικον, Κινγκ και Καλαϊτζάκης, ενώ στη front line η ομάδα των Βορείων Προαστίων ενισχύθηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Τζακόρι Γουίλιαμς και τον Λευκορώσο ψηλό Μαξί Σαλάς, βάζοντας από νωρίς ψηλά τον πήχη.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποχώρησε από τον Προμηθέα μετά από δύο χρόνια στην Πάτρα, για να αναλάβει τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι ξεκινούν τη σεζόν με μεγάλες προσδοκίες. Πλέον καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ, γεμάτο ταλέντο και εμπειρία.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ντάριλ Μέικον θα φορέσει ξανά φανέλα ελληνικής ομάδας, αφού είχε θητεύσει στην ΑΕΚ (2020/21) και τον Παναθηναϊκό (2021/22). Μάλιστα, θα συμπορευτεί ξανά με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά τη συνεργασία τους στην «Ένωση». Επίσης, έχει αγωνιστεί στη Γαλατάσαραϊ και την Ούνικς Καζάν.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Ο Κάμερον Ρέϊνολντς θα συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του Αμαρουσίου, ο Λόντον Περάντες αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια, ενώ ο Τζακόρι Γουίλιαμς θα είναι κομβικός στη ρακέτα των «κιτρινόμαυρων».
Ο RISING STAR: Ο Αμερικανός γκαρντ Τζόρνταν Κινγκ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις την περσινή σεζόν στην Αλικάντε με το πολυδιάστατο παιχνίδι του και την έφεση στο σκοράρισμα, γεμίζοντας την περιφερειακή γραμμή των «κιτρινόμαυρων».
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Το Μαρούσι σημαδεύει στα ψηλά πατώματα της Stoiximan GBL και προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν οι συγκεκριμένες κινήσεις το καλοκαίρι.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
|2
|Κάμερον Ρέϊνολντς
|Φόργουορντ
|2.01
|7/2/1995
|ΗΠΑ
|2024
|3
|Ιωάννης Καρακώστας
|Γκαρντ
|1.90
|4/2/2004
|Ελλάδα
|2024
|4
|Ντάριλ Μέϊκον
|Γκαρντ
|1.88
|29/11/1995
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|Γκαρντ
|1.90
|21/8/2002
|Ελλάδα
|2023
|7
|Μαξίμ Σαλάς
|Σέντερ
|2.09
|6/5/1996
|Λευκορωσία
|2025
|9
|Νίκος Τουλιάτος
|Σέντερ
|2.02
|28/9/2005
|Ελλάδα
|2025
|10
|Μάνος Χατζηδάκης
|Σέντερ
|2.08
|21/4/2000
|Ελλάδα
|2025
|11
|Τζόρνταν Κινγκ
|Γκαρντ
|1.83
|2/3/2001
|ΗΠΑ
|2025
|16
|Γιώργος Καλαϊτζάκης
|Φόργουορντ
|2.01
|2/1/1999
|Ελλάδα
|2025
|22
|Τζάκορι Γουίλιαμς
|Σέντερ
|2.03
|12/6/1994
|ΗΠΑ
|2025
|23
|Χρήστος Ιορδάνου
|Φόργουορντ
|1.96
|23/11/1998
|Ελλάδα
|2023
|25
|Τζάστιν Μπριγκς
|Σέντερ
|2.08
|19/9/1997
|ΗΠΑ
|2025
|31
|Χάρης Γιαννόπουλος
|Φόργουορντ
|2.00
|13/7/1989
|Ελλάδα
|2023
|32
|Λόντον Περάντες
|Γκαρντ
|1.88
|3/10/1994
|ΗΠΑ
|2025
Μαρούσι: Μεγάλη επένδυση, υψηλοί στόχοι
Μύκονος: Να αφήσει το σημάδι της στη μεγάλη κατηγορία
Η Μύκονος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο να αναδείξει την αγωνιστική της ταυτότητα στο υψηλότερο επίπεδο, μεταφέροντας παράλληλα τις αξίες και τις αρχές που την χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο project στο Νησί των Ανέμων, που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ. Η πλειοψηφία των ξένων παικτών διαθέτει εμπειρία από τη Stoiximan GBL (Έβανς, Μουρ, Ρέι, Γκρέι, Κάναντι), ενώ οι Βαγγέλης Μάντζαρης και Διονύσης Σκουλίδας είναι οι μοναδικοί που συνεχίζουν από πέρσι. Παράλληλα, αποκτήθηκαν Έλληνες με εμπειρία (Καββαδάς, Μπιλλής, Γερομιχαλός) αλλά και ταλέντο (Τσάμης, Ερμείδης, Σιδηροηλίας) για την ενίσχυση του ρόστερ.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν εκείνος που οδήγησε πέρσι τη Μύκονο στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ και παραμένει στον πάγκο, με στόχο να καθοδηγήσει τους νεοφώτιστους στη νέα μεγάλη πρόκληση: τη συμμετοχή τους στη Stoiximan GBL, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το 2027.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο πολύπειρος Τζέρεμι Έβανς επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, το 2021/22. Ο Αμερικανός σέντερ μέτρησε συνολικά 252 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Τζαζ, τους Μάβερικς και τους Χοκς. Παράλληλα, έχει καταγράψει 91 συμμετοχές στη EuroLeague με την Νταρουσάφακα, τη Χίμκι, την Αρμάνι και τους «πράσινους».
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Οι Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι ξεχώρισαν στην περσινή Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο και μετακόμισαν μαζί στο Νησί των Ανέμων. Παράλληλα, οι Μυκονιάτες ενισχύθηκαν με τον Μάιλς Χέσον, ο οποίος αγωνίστηκε στο EuroBasket 2025 και είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, ο Ταϊρί Άπλμπι έχει ξεχωρίσει στα φιλικά ως βασικός πόιντ γκαρντ των νεοφώτιστων.
Ο RISING STAR: Ο Παναγιώτης Τσάμης αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Προμηθέα με στόχο να δώσει λύσεις στη ρακέτα. Ο 23χρονος σέντερ αγωνίστηκε την τελευταία διετία στο Λαύριο και πλέον καλείται να ξεδιπλώσει το ταλέντο του με τη Μύκονο.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η παραμονή αποτελεί τον βασικό στόχο για τη Μύκονο στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
|1
|Ταϊρί Άπλμπι
|Γκαρντ
|1.85
|30/9/1998
|ΗΠΑ
|2025
|2
|Καλίντ Μουρ
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.03
|29/7/2000
|ΗΠΑ
|2025
|4
|Κέντρικ Ρέι
|Γκαρντ
|1.88
|26/1/1994
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Τζάστιν Γκρέι
|Φόργουορντ
|1.98
|15/12/1995
|ΗΠΑ
|2025
|6
|Βασίλης Καββαδάς
|Σέντερ
|2.06
|28/12/1991
|Ελλάδα
|2025
|8
|Πέτρος Γερομιχαλός
|Φόργουορντ
|2.03
|9/6/1994
|Ελλάδα
|2025
|9
|Δημήτρης Ερμείδης
|Γκαρντ
|1.90
|18/9/2000
|Ελλάδα
|2025
|10
|Διονύσης Σκουλίδας
|Γκαρντ
|2.01
|29/7/1997
|Ελλάδα
|2024
|12
|Σωτήρης Μπιλλής
|Φόργουορντ
|1.96
|14/11/1996
|Ελλάδα
|2025
|14
|Γιάννης Σιδηροηλίας
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.97
|29/10/2001
|Ελλάδα
|2025
|17
|Βαγγέλης Μάντζαρης
|Γκαρντ
|1.94
|16/4/1990
|Ελλάδα
|2025
|19
|Παναγιώτης Τσάμης
|Σέντερ
|2.05
|10/4/2002
|Ελλάδα
|2025
|22
|Μάιλς Χέσον
|Φόργουορντ
|1.98
|5/6/1990
|Μεγάλη Βρετανία
|2025
|30
|Ντέβιν Κάναντι
|Γκαρντ
|1.88
|21/5/1996
|ΗΠΑ
|2025
|40
|Τζέρεμι Έβανς
|Σέντερ
|2.06
|24/10/1987
|ΗΠΑ
|2025
Ο Ολυμπιακός διεκδικεί σε κάθε διοργάνωση την κορυφή. Το κλισέ πως στους Πειραιώτες αγωνίζονται για όλους τους τίτλους, δεν αποτελεί κλισέ. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν με μειονέκτημα έδρας την περσινή σεζόν να πάρουν τον τίτλο και θέλουν φέτος να συνεχίσουν στο ίδιο μήκος κύματος. Με προσθήκες που στοχεύουν στην ενίσχυση της αθλητικότητας, αλλά και τις σταθερές να παραμένουν στο λιμάνι. Ο Ολυμπιακός για μία ακόμα σεζόν θα είναι η ομάδα που έχει μπροστάρηδες τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο της, θα διεκδικήσει το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού, με σκοπό να υπερασπιστεί στα εγχώρια σκήπτρα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει τους 10 από τους 12 τίτλους που παίχτηκαν στην Ελλάδα, από την ημέρα της επιστροφής του και θέλει τη φετινή σεζόν να κάνει το back to back στο πρωτάθλημα.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Σάσα Βεζένκοβ για μία ακόμα χρονιά θα ηγηθεί της προσπάθειας του Ολυμπιακού. Ο φόργουορντ των Πειραιωτών αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στην περσινή προσπάθεια, μετά την επιστροφή του και επανέφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ελλάδας με τις εμφανίσεις του. Κάτι που θέλει να επαναλάβει και φέτος.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ πλούσιο σε ταλέντο ρόστερ, το οποίο εκτός της Ελλάδας, στοχεύει και στην κορυφή της Ευρώπης. Πέραν του Σάσα Βεζένκοβ, υπάρχει φυσικά ο απόλυτος σταρ, Εβάν Φουρνιέ, αλλά και οι σταθερές των Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κώστα Παπανικολάου, Τόμας Γουόκαπ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει εκκινήσει δυναμικά τη σεζόν και άπαντες περιμένουν τον Κίναν Έβανς.
RISING STAR: Με την κυριολεκτική έννοια δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, μιας και πρόκειται για έναν παίκτη 23 ετών. Ωστόσο ο Όμηρος Νετζήπογλου, προερχόμενος από την ΑΕΚ, αποτελεί μία επένδυση του Ολυμπιακού και έναν παίκτη που θέλει να τον εξελίξει για να αποτελέσει παίκτη του κορμού του στο μέλλον.
ΣΤΟΧΟΣ: Προφανώς δεν είναι άλλος από την κορυφή. Μία ομάδα που χτίζεται για να πρωταγωνιστεί στην EuroLeague, δε θα μπορούσε να μη θέλει και το πρωτάθλημα. Τα εγχώρια σκήπτρα, τα οποία θέλει να διατηρήσει απέναντι στο αντίπαλο δέος του Παναθηναϊκού. Ιδανικά, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να κατακτήσει το πλεονέκτημα έδρας, για να έχει το προβάδισμα στους τελικούς.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Τόμας Γουόκαπ
|Γκαρντ
|1.95
|30/12/1992
|ΗΠΑ/Ελλάδα
|2021
|2
|Κίναν Έβανς
|Γκαρντ
|1.91
|23/8/1996
|ΗΠΑ
|2024
|3
|Τάϊσον Γουόρντ
|Φόργουορντ
|1.98
|26/7/1997
|ΗΠΑ
|2025
|4
|Γιώργος Μπουρνελές
|Γκαρντ
|1.89
|4/3/2007
|Ελλάδα
|2020
|5
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|Γκαρντ
|1.96
|22/9/1993
|Ελλάδα
|2020
|6
|Σέϊμπεν Λι
|Γκαρντ
|1.88
|23/6/1999
|ΗΠΑ
|2025
|10
|Μουσταφά Φαλ
|Σέντερ
|2.18
|23/2/1992
|Γαλλία
|2021
|14
|Αλέξανδρος Βεζένκοβ
|Φόργουορντ
|2.06
|6/8/1995
|Βουλγαρία
|2024
|16
|Κώστας Παπανικολάου
|Φόργουορντ
|2.04
|31/7/1990
|Ελλάδα
|2016
|21
|Όμηρος Νετζήπογλου
|Γκαρντ
|1.95
|18/11/2002
|Ελλάδα
|2025
|22
|Τάιλερ Ντόρσεϊ
|Γκαρντ
|1.96
|18/2/1996
|ΗΠΑ/Ελλάδα
|2024
|25
|Άλεκ Πίτερς
|Φόργουορντ
|2.06
|13/4/1995
|ΗΠΑ
|2022
|33
|Νίκολα Μιλουτίνοφ
|Σέντερ
|2.13
|30/12/1994
|Σερβία
|2023
|37
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|Σέντερ
|2.08
|20/11/1997
|Ελλάδα
|2025
|45
|Ντόντα Χολ
|Σέντερ
|2.08
|7/8/1997
|ΗΠΑ
|2025
|77
|Σακίλ ΜακΚίσικ
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.96
|17/8/1990
|ΗΠΑ
|2020
|94
|Εβάν Φουρνιέ
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|1.98
|19/11/1992
|Γαλλία
|2024
Ολυμπιακός: Για την υπεράσπιση του τίτλου
Παναθηναϊκός: Η… revenge season
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην εκκίνηση της… revenge season καθώς θέλει να επιστρέψει στον ελληνικό θώκο μετά την απώλεια του πρωταθλήματος την προηγούμενη χρονιά. Άκρως ενισχυμένος σε σχέση με πέρυσι, ο Εργκίν Άταμαν διαθέτει μια πλειάδα αστέρων και πρωτοκλασάτων παικτών οι οποίοι ετοιμάζονται να ηγηθούν, καθένας ξεχωριστά, στη νέα προσπάθεια που θα κάνουν οι «πράσινοι» για την επιστροφή τους στην κορυφή της Stoiximan GBL. Συγκεκριμένα απέκτησαν πέντε νέους παίκτες, εκ των οποίων καθένας θα έχει τον δικό του ρόλο, είτε ως πρώτος πρωταγωνιστής, είτε ερχόμενος από τον πάγκο για να «γεμίσει» το ήδη ποιοτικό και άκρως ταλαντούχο ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Εργκίν Άταμαν δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Σούπερ σταρ από… μόνος του, πάντα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, την οποία και μεταδίδει στους παίκτες της ομάδας του. Ένας προπονητής γεμάτος από συλλογικές και ατομικές διακρίσεις με αποκορύφωμα φυσικά τα τρία τρόπαια της Euroleague που έχει στην συλλογή του, ο οποίος μάλιστα, αναδείχθηκε και καλύτερος κόουτς του πρόσφατου Eurobasket στη Λετονία.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Όταν μια ομάδα έχει τον MVP της Euroleague στο ρόστερ της, τότε όλα τα άλλα σχόλια περιττεύουν. Από τα χέρια του Κέντρικ Ναν θα περνάει το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων του Παναθηναϊκού και πάνω στον Αμερικανό έχει «χτιστεί» το μεγαλύτερο μέρος του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας. Πρόκειται για καλαθομηχανή ολκής, με ηγετικά χαρακτηριστικά και έτοιμος να ηγηθεί και της νέας προσπάθειας των «πρασίνων».
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Δύσκολα μπορεί κάποιος να αφήσει εκτός κάποιον παίκτη της ομάδας. Ο αρχηγός Κώστας Σλούκας αποτελεί την σταθερή αξία του Παναθηναϊκού, ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε για να δώσει έξτρα ποιότητα στην περιφέρεια, ο Τσέντι Όσμαν προέρχεται από τρομερές εμφανίσεις, ο Ρογκαβόπουλος δίνει «σιγουριά» στο μακρινό σουτ, ενώ το δίδυμο των Λεσόρ και Χολμς αναμένεται να είναι από τα καλύτερα στην frontline.
Ο RISING STAR: Άλματα προόδου κάνει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος εχει εντυπωσιάσει τους τελευταίους μήνες με τις εμφανίσεις του με τις Εθνικές ομάδες Νέων και Ανδρών στα πρόσφατα Eurobasket. Εντός των συνόρων αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποτελέσει ένα ακόμα «δυνατό» χαρτί στα χέρια του Εργκίν Άταμαν.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Ο Παναθηναϊκός δεν στοχεύει σε τίποτε λιγότερο από την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Πέρυσι, αν και είχε το αβαντάζ της έδρας έχοντας προηγηθεί μάλιστα και με 1-0 νίκες στους τελικούς της Stoiximan GBL, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να φτάσει στην «back to back» κατάκτηση του τίτλου χάνοντας τα ελληνικά σκήπτρα, από τον αιώνιο αντίπαλο, Ολυμπιακό.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Τι Τζέι Σορτς
|Γκαρντ
|1.75
|15/10/1997
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|Γκαρντ
|2.00
|2/1/1999
|Ελλάδα
|2022
|6
|Τσεντί Οσμάν
|Φόργουορντ
|2.07
|8/4/1995
|Τουρκία
|2024
|8
|Ρισόν Χολμς
|Σέντερ
|2.06
|15/10/1993
|ΗΠΑ
|2025
|10
|Κώστας Σλούκας
|Γκαρντ
|1.90
|15/1/1990
|Ελλάδα
|2023
|17
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|Φόργουορντ
|2.03
|27/6/2001
|Ελλάδα
|2025
|20
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|Φόργουορντ
|2.10
|20/4/2005
|Ελλάδα
|2022
|22
|Τζέριαν Γκραντ
|Γκαρντ
|1.93
|9/9/1992
|ΗΠΑ
|2023
|24
|Γιάννης Κουζέλογλου
|Σέντερ
|2.07
|1/4/1995
|Ελλάδα
|2025
|25
|Κέντρικ Ναν
|Γκαρντ
|1.95
|3/8/1995
|ΗΠΑ
|2023
|26
|Ματίας Λεσόρ
|Σέντερ
|2.06
|29/9/1995
|Γαλλία
|2023
|27
|Βασίλης Τολιόπουλος
|Γκαρντ
|1.88
|15/6/1996
|Ελλάδα
|2025
|40
|Μάριους Γκριγκόνις
|Γκαρντ
|1.98
|26/4/1994
|Λιθουανία
|2022
|41
|Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
|Φόργουορντ
|2.06
|28/9/1995
|Ισπανία
|2023
|44
|Ντίνος Μήτογλου
|Φόργουορντ
|2.10
|11/6/1996
|Ελλάδα
|2023
|77
|Ομέρ Γιούρτσεβεν
|Σέντερ
|2.08
|19/6/1998
|Τουρκία
|202
Ο Πανιώνιος είναι η αρχαιότερη ομάδα που συμμετέχει στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη που για μία ακόμη χρονιά θα αγωνίζεται στη Γλυφάδα, επέστρεψε πέρυσι στη μεγάλη κατηγορία και έχοντας μετατρέψει σε… κάστρο την έδρα του, μπόρεσε να τερματίσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πλέον, οι «κυανέρυθροι» καλούνται να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στο εγχώριο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή τους στο EuroCup. Το ρόστερ σε σχέση με την περασμένη σεζόν άλλαξε αρκετά, με ίδια πρόσωπα να παραμένουν ο Νίκος Γκίκας και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Με τη βοήθεια των φιλάθλων του, ο Πανιώνιος θέλει να δείξει για μία ακόμη χρονιά ότι η θέση του είναι στις υψηλές θέσεις της κορυφαίας κατηγορίας.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λούκα Παβίσεβιτς. Ο 57χρονος τεχνικός διαθέτει μεγάλη εμπειρία, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από την Άλμπα Βερολίνου και τη Μπούντουτσνοστ, ενώ το… ταξίδι της καριέρας του τον έχει φτάσει μέχρι και την Ιαπωνία. Στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στον πάγκο του Πανιωνίου, συγκεκριμένα τη σεζόν 2006-07, όταν ο «ιστορικός» είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Τόσο με κριτήριο την περασμένη του σεζόν στον Προμηθέα Πατρών όσο και με την εμφάνιση του στην πρεμιέρα του EuroCup και τη νίκη επί της Κέμνιτζ, το «αστέρι» της ομάδας είναι ο Μιχάλης Λούντζης. Ο 27χρονος Έλληνας γκαρντ αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς ηγέτες του «ιστορικού» σε αυτή τη νέα δύσκολη σεζόν.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Παράλληλα με τον Μιχάλη Λούντζη, υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν. Όπως είναι για παράδειγμα ο Τζορτζ Πάπας, ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο Ματ Λιούις, ο Μαρκέλ Σταρκς αλλά και ο Τζέιλεν Χαντς. Ο τελευταίος μάλιστα, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup με 89-86.
Ο RISING STAR: Ο μοναδικός παίκτης αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο ρόστερ του Πανιωνίου και είναι κάτω από 20 ετών, είναι ο Ανδρέας Πατρίκης. Ο 18χρονος Έλληνας σέντερ, είναι αυτή τη στιγμή το ανερχόμενο αστέρι της ομάδας. Στο πρόσφατο EuroBasket U20, μετρούσε κατά μέσο όρο από 7 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 11,3 λεπτά εντός παρκέ.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Μπορεί τα προγνωστικά να έχουν θέσει τον Πανιώνιο ως ένα από τα φαβορί για την τετράδα της Stoiximan GBL, ωστόσο αυτό που γίνεται αντιληπτό μέσα και από τις δηλώσεις των ίδιων των παικτών είναι το γεγονός πως ο βασικός στόχος για τη φετινή σεζόν του «ιστορικού» δεν είναι κάποια συγκεκριμένη θέση. Το βασικό ζητούμενο είναι να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο EuroCup.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Νέιτ Γουότσον
|Σέντερ
|2.08
|19/10/1998
|ΗΠΑ
|2025
|2
|Μαρκέλ Σταρκς
|Γκαρντ
|1.85
|21/2/1991
|ΗΠΑ
|2025
|3
|Τζορτζ Πάπας
|Γκαρντ
|1.96
|15/4/1998
|Ελλάδα/ΗΠΑ
|2025
|5
|Μιχάλης Λούντζης
|Γκαρντ
|1.98
|4/8/1998
|Ελλάδα
|2025
|7
|Γιώργος Τσαλμπούρης
|Φόργουορντ/Σέντερ
|2.17
|22/6/1996
|Ελλάδα
|2024
|9
|Σωτήρης Οικονομόπουλος
|Γκαρντ
|1.91
|29/8/2003
|Ελλάδα
|2025
|11
|Ματ Λιούις
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|1.96
|21/12/1998
|ΗΠΑ
|2025
|33
|Τάιλερ Γουόλ
|Φόργουορντ/Σέντερ
|2.02
|7/3/2001
|ΗΠΑ
|2025
|34
|Τζάκσον Κρούζερ
|Φόργουορντ/Σέντερ
|2.08
|5/3/1999
|ΗΠΑ
|2025
|40
|Τζέιλεν Χαντς
|Γκαρντ
|1.91
|12/2/1999
|ΗΠΑ
|2025
|41
|Ανδρέας Πατρίκης
|Φόργουορντ/Σέντερ
|2.02
|13/11/2006
|Ελλάδα
|2025
|88
|Νίκος Γκίκας
|Γκαρντ
|1.86
|22/11/1990
|Ελλάδα
|2025
Πανιώνιος: Ψάχνει την ισορροπία ανάμεσα στη Stoiximan GBL και το EuroCup
ΠΑΟΚ: Σε νέα εποχή για τα 100 χρόνια
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, με το όνομα του Αριστοτέλη Μυστακίδη να σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός διαφορετικού κεφαλαίου. Η περσινή σεζόν άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία η υπέρβαση στην Ευρώπη, με την παρουσία στον τελικό του FIBA Europe Cup, και από την άλλη η πικρία γιατί έφτασε πολύ κοντά σε ιστορικές επιτυχίες χωρίς να τις αγγίξει. Η ομάδα άλλαξε σχεδόν ολοκληρωτικά πρόσωπο, κράτησε μονάχα δύο παίκτες από την περσινή χρονιά και πορεύεται με νέο προπονητή, έχοντας στο φόντο και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο Δικέφαλος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας το 2026 και θέλει να επιστρέψει σε μια θέση που θα ταιριάζει στο μέγεθός του, με το «PAOK Sports Arena» έτοιμο να φιλοξενήσει τη νέα προσπάθεια.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Το «τιμόνι» του πάγκου ανέλαβε ο Γιούρι Ζντοβτς, ένας γνώριμος του ελληνικού μπάσκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής (Ηρακλής, ΑΕΚ). Ο Σλοβένος καλείται να συνθέσει ένα νέο σύνολο, με Έλληνες που κουβαλούν εμπειρία και ξένους που στην πλειοψηφία τους θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά στη Stoiximan GBl. Από το περσινό ρόστερ συνεχίζουν μόνο ο Νίκος Περσίδης και ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αφού οι υπόλοιποι ξένοι αλλά και ο αρχηγός Κατσίβελης προτίμησαν πιο «δυνατά» συμβόλαια. Η προσπάθεια παραμονής του Μάσιμο Καντσελιέρι δεν ευδοκίμησε, με τον Ιταλό να επιλέγει την Τρέντο, και έτσι ο Ζντοβτς καλείται να βάλει τη δική του σφραγίδα.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Νίκος Περσίδης, ένας σταθερός και αξιόπιστος φόργουορντ στα 30 του, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Η επιστροφή του Αντώνη Κόνιαρη για τρίτη φορά στον Δικέφαλο φέρνει και εμπειρία και «δέσιμο» με τον σύλλογο, σε μια ομάδα που θα χρειαστεί ηγετικές παρουσίες.
RISING STAR: Από το νέο ρόστερ οι Στίβεν Μπράουν, Τόμας Ντίμσα, Κέι Τζέι Τζάκσον, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μάρβιν Τζόουνς και Μπεν Μουρ δίνουν το στίγμα τους. Το στοίχημα είναι ποιος από αυτούς θα εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη και ποιος θα βγει μπροστά στις κρίσιμες στιγμές.
Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η παρουσία στο FIBA Europe Cup είναι δεδομένη, αφού ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στα προκριματικά του BCL από την Μπούρσασπορ. Με την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό και τον Μυστακίδη να σχεδιάζει να «ανεβάσει επίπεδο» τον σύλλογο, οι προσδοκίες έχουν μεγαλώσει. Ωστόσο, το πού θα φτάσει ο φετινός ΠΑΟΚ παραμένει ερωτηματικό – το σίγουρο είναι ότι η ομάδα έχει μπει σε μια φάση μετάβασης με υψηλές φιλοδοξίες.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|2
|Κλίβελαντ Μέλβιν
|Φόργουορντ
|2.03
|25/6/1991
|ΗΠΑ
|2025
|6
|Αντώνης Κόνιαρης
|Γκαρντ
|1.96
|30/9/1997
|Ελλάδα
|2025
|10
|Διαμαντής Σλαφτσάκης
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.01
|27/7/1994
|Ελλάδα
|2025
|13
|Θοδωρής Ζάρας
|Γκαρντ
|1.97
|12/8/1997
|Ελλάδα
|2025
|15
|Μανώλης Μάνης
|Γκαρντ
|1.90
|30/9/2009
|Ελλάδα
|2022
|16
|Κέι Τζέι Τζάκσον
|Γκαρντ
|1.88
|27/3/1998
|ΗΠΑ
|2025
|17
|Μάρβιν Τζόουνς
|Σέντερ
|2.13
|29/12/1993
|ΗΠΑ
|2025
|18
|Νίκος Περσίδης
|Φόργουορντ
|2.01
|8/9/1995
|Ελλάδα
|2024
|20
|Κωνσταντίνος Ιατρίδης
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.07
|14/10/2001
|Ελλάδα
|2024
|22
|Στέφεν Μπράουν
|Γκαρντ
|1.80
|27/3/1996
|ΗΠΑ
|2025
|25
|Γιώργος Φίλλιος
|Γκαρντ
|1.98
|10/2/2002
|ΗΠΑ
|2025
|26
|Μπεν Μουρ
|Σέντερ
|2.03
|13/5/1995
|Ελλάδα
|2025
|31
|Χρήστος Μανθόπουλος
|Φόργουορντ
|2.03
|29/7/2006
|Ελλάδα
|2024
|33
|Τόμας Ντίμσα
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.96
|2/1/1994
|Λιθουανία
|2025
|34
|Μιχάλης Νούσιος
|Σέντερ
|2.03
|7/4/2009
|Ελλάδα
|2022
|ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιούρι Ζντοβτς
Το Περιστέρι είναι μια από τις ομάδες της Stoiximan GBL που θα έχουν πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ που μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα... δέσει. Με τον ανταγωνισμό να έχει ανέβει, το Περιστέρι θα πρέπει να κοιτάξει να σωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσει στη συνέχεια να στοχεύσει και παραπάνω. Σημαντικό το πότε θα... δέσει όλους αυτούς τους νέους παίκτες που θα έχει φέτος, με τον Ξανθόπουλο να έχει δύσκολο έργο στην πρώτη του δουλειά ως head coach μετά από μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σημαντική αλλαγή υπάρχει και στην άκρη του πάγκου με προπονητή τον Βασίλη Ξανθόπουλο που την περασμένη σεζόν ήταν αρχηγός της ομάδας και επέλεξε πλέον να κάνει την μετάβαση, δείχνοντας καλά στοιχεία στα φιλικά. Πρώτη του δουλειά στην προπονητική. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης που στάθηκε στο υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Σι Τζέι Χάρις και πέρυσι έδειξε την ποιότητα του, «καθαρίζοντας» για το Περιστέρι σε αρκετά ματς. Έχει την ποιότητα να ηγηθεί για άλλη μια σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, είχε 12.7 πόντους και 3.8 ασίστ, ενώ σούταρε με το εξαιρετικό 38.5% τρίποντα, απειλώντας και από μακριά. Βαρόμετρο δίχως αμφιβολία.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Μοναδικά γνώριμα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι είναι ο Σι Τζέι Χάρις και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς που θα πατούν το παρκέ του «Παπανδρέου» και τη φετινή σεζόν. Τονώθηκε και ο ελληνικός κορμός, αφού στους κυανοκίτρινους θα αγωνίζονται οι Κώστας Παπαδάκης, Δημήτρης Κακλαμανάκης και Βασίλης Μουράτος.
Αρκετές νέες προσθήκες όπως ο ελληνοαμερικάνοι Ιτούνας και Πετράκης. Σχετικά με τους ξένους τώρα εκτός του Χάρις, υπάρχουν οι Νίκολς, ο Καρντένας με θητεία στο NCAA που ανήκει στη Βαλένθια, ο Βαν Τούμπεργκεν που αγωνιζόταν στο Ισραήλ, αλλά και ο Αμπερκρόμπι που για δεύτερη σερί σεζόν θα παίζει σε ομάδα της Ευρώπης.
Ο RISING STAR: Ο Αλέξανδρος Θωμάκος αποτελεί μία από τις ελπίδες του Περιστερίου για το μέλλον. Είναι 17 ετών και αγωνίζεται στη θέση του small forward. Πριν από λίγες μέρες σημείωσε 30 πόντους στη νίκη του Περιστερίου επί της ΑΕΚ στο εφηβικό. Το Περιστέρι άλλωστε είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
Ο ΣΤΌΧΟΣ: Στόχος για το Περιστέρι είναι να... σωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μείνει μακριά από κινδύνους. Θέλει να είναι δυνατό στην έδρα του, κάτι που θα το βοηθήσει να παίρνει ψυχολογία και για τα απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια. Πρέπει οι παίκτες να βοηθήσουν και τον Ξανθόπουλο στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ σημαντικό είναι να αποκτήσουν χημεία όλα αυτά τα νέα πρόσωπα.
|ΝΟΥΜΕΡΟ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|0
|Τάι Τσαρλς Νίκολς
|Γκαρντ
|1.91
|8/7/1996
|ΗΠΑ
|2025
|1
|Άλβαρο Καρντένας
|Γκαρντ
|1.85
|29/4/1992
|Ισπανία
|2025
|2
|Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν
|Φόργουορντ
|2.03
|3/9/1998
|ΗΠΑ
|2025
|3
|Τζο Πετράκης
|Σέντερ
|2.11
|28/3/2001
|Ελλάδα
|2025
|4
|Ομάρ Πέιν
|Σέντερ
|2.08
|6/4/2000
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Τζο Ιτούνας
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|1.91
|2/9/2002
|ΗΠΑ / Ελλάδα
|2025
|7
|Βασίλης Μουράτος
|Γκαρντ
|1.94
|24/11/1997
|Ελλάδα
|2025
|8
|Αλέξανδρος Θωμάκος
|Φόργουορντ
|1.93
|26/5/2008
|Ελλάδα
|2020
|9
|Νικόλαος Τζιάλλας
|Γκαρντ
|1.89
|2/11/2007
|Ελλάδα
|2018
|11
|Ράιλι Αμπερκρόμπι
|Φόργουορντ
|2.05
|11/11/1999
|Αυστραλία / Μεγ. Βρετανία
|2025
|14
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|Σέντερ
|2.06
|25/1/1994
|Ελλάδα
|2025
|22
|Σι Τζέι Χάρις
|Γκαρντ
|1.91
|19/2/1991
|ΗΠΑ
|2024
|23
|Κωνσταντίνος Παπαδάκης
|Γκαρντ
|1.91
|27/9/1998
|Ελλάδα
|2025
|31
|Θανάσης Ασημένιος
|Φόργουορντ
|2.00
|12/1/2008
|Ελλάδα
|2024
|33
|Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς
|Φόργουορντ
|2.02
|3/3/1990
|Ελλάδα / Σερβία
|2024
|77
|Δημήτρης Παπαγεωργίου
|Γκαρντ
|1.86
|16/5/2007
|Ελλάδα
|2024
Περιστέρι: Με πολλά νέα πρόσωπα και Ξανθόπουλο στο τιμόνι
Προμηθέας: Το πιο νεανικό ρόστερ με όραμα
Ο Προμηθέας συνέχισε και πέρυσι να βρίσκεται ψηλά στη Stoiximan GBL, τερματίζοντας στην 4η θέση της κανονικής περιόδου και φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά των πλέι οφ. Η χρονιά, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς εμπόδια, αφού οι τραυματισμοί και οι συνεχείς αλλαγές έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Στην Ευρώπη, περιορίστηκε στο Top 16 του BCL, ενώ στο Κύπελλο αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Παναθηναϊκό. Παρ’ όλα αυτά, ο σύλλογος της Πάτρας έδειξε ξανά πως έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρα ομάδας που… δεν λείπει ποτέ από τη μεγάλη σκηνή. Το φετινό καλοκαίρι έφερε ριζική ανανέωση, τόσο στο ρόστερ όσο και στον πάγκο, με τον μέσο όρο ηλικίας να πέφτει κατακόρυφα και αρκετούς νεαρούς παίκτες να παίρνουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημείο αναφοράς και η παρουσία του στο Super Cup, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, χάνοντας από τον Ολυμπιακό.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Γιώργος Λιμνιάτης διαδέχθηκε τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος μετά από δύο χρόνια αποχώρησε για να αναλάβει το Μαρούσι. Ο Λιμνιάτης δεν είναι άγνωστος σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, αφού και στο Περιστέρι πέρυσι έδωσε χώρο σε νεαρούς αθλητές. Στον Προμηθέα θα συνεχίσει το ίδιο πλάνο, προωθώντας παίκτες από την ακαδημία όπως οι Πλώτας, Λάγιος και Πρέκας, αλλά και νεαρούς που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι όπως οι Καπετάκης και Σταυρακόπουλος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας κορμός με Έλληνες αθλητές, που θα συνδυάζονται με έμπειρους ξένους και θα δώσουν ισορροπία στο ρόστερ.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Νάσος Μπαζίνας. Ο 20χρονος γκαρντ όχι μόνο αναβαθμίστηκε σε αρχηγό του Προμηθέα, αλλά έφτασε και μέχρι την Εθνική Ανδρών, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το «next big thing» του συλλόγου.
ΠΟΙΟΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Ο Αντώνης Καραγιαννίδης συνεχίζει, αυτή τη φορά ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ενώ σημαντική κίνηση ήταν η απόκτηση του Ρομπ Γκρέι, πρώτου σκόρερ της Serie A με τη Σκαφάτι και με θητεία στη Γαλατασαράι. Κομβικός και ο Κένταλ ΜακΚάλουμ, που γνωρίζει τη Stoiximan Basket League από τη θητεία του στην Καρδίτσα και συνεχίζει στην Πάτρα.
RISING STAR: Η πιο νεανική ομάδα του πρωταθλήματος. Οι Πλώτας, Λάγιος και Πρέκας, από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Προμηθέα, έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο, ενώ συνολικά η φετινή σύνθεση «φωνάζει» ότι η νέα γενιά θα έχει καθοριστικό ρόλο.
ΣΤΟΧΟΣ: Ο Προμηθέας έχει μάθει να κοιτάει ψηλά, όμως φέτος το πρότζεκτ αποκτά άλλη διάσταση. Με δεδομένο ότι θα επενδύσει σε νεαρούς Έλληνες, οι στόχοι ίσως διαφοροποιηθούν στην πράξη. Η τετράδα της Stoiximan Basket League μοιάζει με το «ταβάνι» για τη φετινή σεζόν, ενώ στο BCL μια πρόκριση στο Top 16 θα ισοδυναμεί με επιτυχία. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα θα μείνει πιστή στη φιλοσοφία της: δουλειά, ανάπτυξη και σταθερή παρουσία στην ελίτ.
|#
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΥΨΟΣ
|ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΧΩΡΑ
|ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
|2
|Λέιτον Χάμοντς
|Φόργουορντ
|2.05
|26/9/1994
|ΗΠΑ
|2025
|4
|Κένταλ Κόουλμαν
|Φόργουορντ
|2.03
|21/8/2002
|ΗΠΑ
|2025
|5
|Νίκος Πλώτας
|Γκαρντ
|1.96
|12/6/2004
|Ελλάδα
|2025
|7
|Νάσος Μπαζίνας
|Γκαρντ
|1.95
|18/10/2003
|Ελλάδα
|2023
|8
|Ευδόξιος Καπετάκης
|Φόργουορντ
|1.97
|9/6/2005
|Ελλάδα
|2025
|10
|Κένταλ ΜακΚάλουμ
|Γκαρντ
|1.85
|31/5/1996
|ΗΠΑ
|2025
|12
|Άγγελος Λάγιος
|Φόργουορντ
|2.05
|14/4/2003
|Ελλάδα
|2020
|17
|Γρηγόρης Πρέκας
|Γκαρντ
|2.04
|3/4/2006
|Ελλάδα
|2021
|19
|Γιάννης Κομνιανίδης
|Γκαρντ
|1.86
|2/8/2006
|Ελλάδα
|2025
|25
|Χρήστος Τσίπας
|Γκαρντ
|1.92
|25/12/2007
|Ελλάδα
|2024
|29
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|Σέντερ
|2.02
|13/4/2002
|Ελλάδα
|2023
|32
|Ρομπ Γκρέϊ
|Γκαρντ
|1.88
|3/4/1994
|ΗΠΑ
|2025
|44
|Πόλι Πόλικαπ
|Φόργουορντ / Σέντερ
|2.03
|9/5/1997
|ΗΠΑ
|2025
|55
|Τζέι Πι Μακιούρα
|Φόργουορντ
|1.95
|5/6/1995
|ΗΠΑ
|2025
|77
|Σωτήρης Σταυρακόπουλος
|Φόργουορντ
|2.03
|29/11/2004
|Ελλάδα
|2025
|ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Λιμνιάτης