H AEK... τρόμαξε στο τέλος κόντρα στον Κολοσσό, αλλά άντεξε και νίκησε με 85-87. Έτσι ξεκίνησε με ροζ φύλλο αγώνα στην Stoiximan GBL. Μοιραίος ο Γκούντγουιν που έχασε την ευκαιρία να στείλει παράταση το ματς.

Αυτή τη φορά η Ρόδος δεν την... πλήγωσε όπως στο Super Cup. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και έφυγε με το διπλό από την έδρα του Κολοσσού, νικώντας τον με 87-85 σε ματς θρίλερ

Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Κουζμίνσκας είχε 16 πόντους και ο Μπάρτλεϊ πρόσθεσε 18, ενώ στον αντίποδα ο Γκάουντλοκ μέτρησε 17 πόντους.

Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Σίλβα για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι στην 4η περίοδο, ενώ ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι, 1:30 για το τέλος. H Ένωση είχε τη συμπαράσταση των φιλάθλων της στο ματς, όπως είχε γίνει και στο ματς του Super Cup κόντρα στον Προμηθέα.

Κολοσσός- ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα, με τον Γκάουντλοκ να γράφει το 7-1 με τρίποντο. Ο Γκρέι έδωσε ανάσα στην Ένωση για το πρώτο της καλάθι εντός παιδιάς στο 3' για το 9-4. Με το καλάθι του Γκρέι, η Βασίλισσα πέρασε μπροστά για το 9-11. Ο Χρυσικόπουλος απάντησε για το 12-11 στα μέσα της περιόδου. Ο Κουζμίνσκας με πολύ ωραία κίνηση στο post, έκανε το 16-19, ενώ ο Λιθουανός με τρίποντο διαμόρφωσε το 18-22 στο 10'.

Ο Κατσίβελης με δύο καλάθια από κοντά έκανε το 26-29 στο 13'. Ο Γκρέι χρεώθηκε με τρίτο φάουλ, βάζοντας ένα σημαντικό πρόβλημα στον Σάκοτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Χρυσικόπουλος με καλάθι στο ανοικτό γήπεδο ισοφάρισε σε 35-35 στο 17'. Με τα τρίποντα του Χαραλαμπόπουλου και του Φλιώνη έγινε το 37-43, αλλά ο Κολοβέρος έγραψε το 42-43 στο 19'.

Ο Πετρόπουλος στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έκανε το 52-47, ενώ ο Μπάρτλεϊ με δύο σερί τρίποντο μείωσε σε 54-53 για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ και έκανε το 54-63. Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 60-68 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Κατσίβελης μάτωσε στο φρύδι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Λεκαβίτσιους με νέο μεγάλο τρίποντο έγραψε το 62-73. Ο Κολοσσός επέστρεψε στο ματς, με τον Γκάουντλοκ να κάνει 77-78 στο 35' με πέντε σερί πόντους. Ο Σίλβα αποβλήθηκε για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι, 3:50 για το τέλος. Το ματς ήταν θρίλερ και ο Κολοσσός από το -12 πήγε στο +4 με τον Γκαλβανίνι για το 84-80 στο 38' Με 4 σερί πόντους ο Φλιώνης έκανε το 84-84. Ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι. Ο Γκρέι με δύο βολές έκανε το 84-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε σπουδαία άμυνα στον Τέιλορ, με την ΑΕΚ να παίρνει την κατοχή και να πηγαίνει ο Μπάρτλεϊ στις βολές στα 5.5 δεύτερα. Με 1/2 βολές έγινε το 84-87, όμως ο Γκούντγουιν πήρε τρεις βολές στα 0.5 για το τέλος μετά από φάουλ του Γκρέι. Όμως έκανε 1/3 βολές και η ΑΕΚ πήρε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ άντεξε στην αντεπίθεση του Κολοσσού στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρήκε σκορ στις κρίσιμες επιθέσεις στο τέλος. Επίσης ο Γκούντγουιν έχασε ευκαιρία να στείλει το ματς παράταση με χαμένες βολές σχεδόν σε νεκρό χρόνο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Κουζμίνσκας με 16 πόντους, ο Φλιώνης με 13 πόντους και κρίσιμα καλάθια και ο Μπάρτλεϊ με 18.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λεκαβίτσιους και Γκρέι με 8 και 11 πόντους αντίστοιχα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κολοβέρος με 2 πόντους και 1/4 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γκάουντλοκ σταμάτησε στους 17 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup και η προσπάθεια του Κολοσσού να γυρίσει ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η κίνηση του Σίλβα (κουτουλιά) προς τον Γκαλβανίνι που του απέφερε... ντισκαλιφιέ.



ΚOLOSSOS FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 0 A. Goudelock 30:55 17 6/11 54% 3/6 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 2 2 8 1 0 0 4 0 21 1 C. Goodwin 16:11 11 5/6 83% 5/6 83% 0/0 0% 1/3 33% 0 1 1 1 2 0 0 3 5 8 9 A. Petropoulos (C) 24:33 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 4 3 8 10 M. Barbitch 17:11 4 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2/4 50% 1 0 1 3 2 2 0 2 -4 4 25 G. Galvanini 26:18 13 4/7 57% 2/4 50% 2/3 66% 3/4 75% 2 5 7 3 3 1 1 4 7 18 4 Z. Karampelas 14:44 6 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 3 2 0 0 1 11 4 6 I. Koloveros 13:11 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 -8 1 14 T. Ryan 18:42 11 3/7 42% 1/4 25% 2/3 66% 3/3 100% 2 1 3 0 2 0 0 2 -9 8 15 L. Chrisikopoylos 13:18 5 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 3 -7 8 19 A. Kalaitzakis 0:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 P. Kouroupakis 7:05 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 3 -4 0 30 N. Akin 17:04 6 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 3 -4 5 Team/Coaches 2 1 3 1 0 TOTAL 85 30/57 52% 20/38 52% 10/19 52% 15/20 75% 8 16 24 20 16 5 1 5