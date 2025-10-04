Αυτή τη φορά η Ρόδος δεν την... πλήγωσε όπως στο Super Cup. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και έφυγε με το διπλό από την έδρα του Κολοσσού, νικώντας τον με 87-85 σε ματς θρίλερ
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Κουζμίνσκας είχε 16 πόντους και ο Μπάρτλεϊ πρόσθεσε 18, ενώ στον αντίποδα ο Γκάουντλοκ μέτρησε 17 πόντους.
Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Σίλβα για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι στην 4η περίοδο, ενώ ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι, 1:30 για το τέλος. H Ένωση είχε τη συμπαράσταση των φιλάθλων της στο ματς, όπως είχε γίνει και στο ματς του Super Cup κόντρα στον Προμηθέα.
Κολοσσός- ΑΕΚ: Το ματς
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα, με τον Γκάουντλοκ να γράφει το 7-1 με τρίποντο. Ο Γκρέι έδωσε ανάσα στην Ένωση για το πρώτο της καλάθι εντός παιδιάς στο 3' για το 9-4. Με το καλάθι του Γκρέι, η Βασίλισσα πέρασε μπροστά για το 9-11. Ο Χρυσικόπουλος απάντησε για το 12-11 στα μέσα της περιόδου. Ο Κουζμίνσκας με πολύ ωραία κίνηση στο post, έκανε το 16-19, ενώ ο Λιθουανός με τρίποντο διαμόρφωσε το 18-22 στο 10'.
Ο Κατσίβελης με δύο καλάθια από κοντά έκανε το 26-29 στο 13'. Ο Γκρέι χρεώθηκε με τρίτο φάουλ, βάζοντας ένα σημαντικό πρόβλημα στον Σάκοτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Χρυσικόπουλος με καλάθι στο ανοικτό γήπεδο ισοφάρισε σε 35-35 στο 17'. Με τα τρίποντα του Χαραλαμπόπουλου και του Φλιώνη έγινε το 37-43, αλλά ο Κολοβέρος έγραψε το 42-43 στο 19'.
Ο Πετρόπουλος στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έκανε το 52-47, ενώ ο Μπάρτλεϊ με δύο σερί τρίποντο μείωσε σε 54-53 για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ και έκανε το 54-63. Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 60-68 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Κατσίβελης μάτωσε στο φρύδι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Λεκαβίτσιους με νέο μεγάλο τρίποντο έγραψε το 62-73. Ο Κολοσσός επέστρεψε στο ματς, με τον Γκάουντλοκ να κάνει 77-78 στο 35' με πέντε σερί πόντους. Ο Σίλβα αποβλήθηκε για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι, 3:50 για το τέλος. Το ματς ήταν θρίλερ και ο Κολοσσός από το -12 πήγε στο +4 με τον Γκαλβανίνι για το 84-80 στο 38' Με 4 σερί πόντους ο Φλιώνης έκανε το 84-84. Ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι. Ο Γκρέι με δύο βολές έκανε το 84-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε σπουδαία άμυνα στον Τέιλορ, με την ΑΕΚ να παίρνει την κατοχή και να πηγαίνει ο Μπάρτλεϊ στις βολές στα 5.5 δεύτερα. Με 1/2 βολές έγινε το 84-87, όμως ο Γκούντγουιν πήρε τρεις βολές στα 0.5 για το τέλος μετά από φάουλ του Γκρέι. Όμως έκανε 1/3 βολές και η ΑΕΚ πήρε το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ άντεξε στην αντεπίθεση του Κολοσσού στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρήκε σκορ στις κρίσιμες επιθέσεις στο τέλος. Επίσης ο Γκούντγουιν έχασε ευκαιρία να στείλει το ματς παράταση με χαμένες βολές σχεδόν σε νεκρό χρόνο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Κουζμίνσκας με 16 πόντους, ο Φλιώνης με 13 πόντους και κρίσιμα καλάθια και ο Μπάρτλεϊ με 18.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λεκαβίτσιους και Γκρέι με 8 και 11 πόντους αντίστοιχα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κολοβέρος με 2 πόντους και 1/4 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γκάουντλοκ σταμάτησε στους 17 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup και η προσπάθεια του Κολοσσού να γυρίσει ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η κίνηση του Σίλβα (κουτουλιά) προς τον Γκαλβανίνι που του απέφερε... ντισκαλιφιέ.
|ΚOLOSSOS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|A. Goudelock
|30:55
|17
|6/11
|54%
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|8
|1
|0
|0
|4
|0
|21
|1
|C. Goodwin
|16:11
|11
|5/6
|83%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|5
|8
|9
|A. Petropoulos (C)
|24:33
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|3
|8
|10
|M. Barbitch
|17:11
|4
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|0
|1
|3
|2
|2
|0
|2
|-4
|4
|25
|G. Galvanini
|26:18
|13
|4/7
|57%
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|3/4
|75%
|2
|5
|7
|3
|3
|1
|1
|4
|7
|18
|4
|Z. Karampelas
|14:44
|6
|2/6
|33%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|1
|11
|4
|6
|I. Koloveros
|13:11
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|-8
|1
|14
|T. Ryan
|18:42
|11
|3/7
|42%
|1/4
|25%
|2/3
|66%
|3/3
|100%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|2
|-9
|8
|15
|L. Chrisikopoylos
|13:18
|5
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|-7
|8
|19
|A. Kalaitzakis
|0:47
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|P. Kouroupakis
|7:05
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|-4
|0
|30
|N. Akin
|17:04
|6
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|-4
|5
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|1
|0
|TOTAL
|85
|30/57
|52%
|20/38
|52%
|10/19
|52%
|15/20
|75%
|8
|16
|24
|20
|16
|5
|1
|5
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Gray
|23:02
|11
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|6/8
|75%
|1
|2
|3
|1
|5
|0
|2
|0
|-5
|14
|7
|D. Flionis (C)
|29:09
|13
|4/11
|36%
|3/6
|50%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|3
|4
|1
|2
|4
|-5
|15
|24
|F. Bartley
|34:45
|18
|5/11
|45%
|2/4
|50%
|3/7
|42%
|5/8
|62%
|0
|4
|4
|4
|2
|2
|2
|0
|1
|17
|25
|A. Arms
|05:07
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-12
|-2
|30
|C. Silva
|24:32
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|2
|6
|0
|3
|4
|2
|0
|-1
|12
|1
|G. Skordilis
|03:38
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|D. Katsivelis
|21:11
|7
|3/7
|42%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|12
|4
|9
|L. Lekavicius
|20:21
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|-3
|9
|11
|N. Arsenopoulos
|02:18
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|M. Pecarski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|M. Kuzminskas
|18:34
|16
|4/7
|57%
|3/4
|75%
|1/3
|33%
|7/7
|100%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|10
|17
|33
|V. Charalampopoulos
|17:23
|6
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|11
|8
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|2
|1
|TOTAL
|200
|87
|26/52
|50%
|16/26
|61%
|10/26
|38%
|25/31
|80%
|8
|19
|27
|17
|16
|8
|5
|1
