Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 5 Οκτώβρη (16:00), με τον Εργκίν Αταμάν να μην κάθεται στον πάγκο του τριφυλλιού λόγω τιμωρίας που κουβαλά από πέρυσι.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του στο δεύτερο ματς της διαβολοβδομάδας, απέναντι στη Μπαρτσελόνα ρίχνεται στη μάχη της Stoiximan GBL. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κυριακή (16:00) τον ΠΑΟΚ και θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση, θέλοντας να αφήσουν πίσω και το αρνητικό αποτέλεσμα με τους Καταλανούς.

Ο Εργκίν Αταμάν πάντως δεν θα κάθεται στον πάγκο του τριφυλλιού στην αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική αλλά και πρόστιμο από τον Αθλητικό Δικαστή για τις δηλώσεις του στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό της περσινής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει κάποιο θέμα τραυματισμού, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ. Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη δράση στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague.