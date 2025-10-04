Ο Ολυμπιακός περιμένει το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα στο παιχνίδι με το Μαρούσι για να βρει την έξτρα λύση που χρειάζεται στα γκαρντ και να ανοίξει το rotation ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από την Ισπανία, έχοντας προίκα στις βαλίτσες του μία νίκη στη Βιτόρια και την ήττα στη Μαδρίτη. Ο απολογισμός του προφανώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί αρνητικός. Αν υπάρχει ένα ψεγάδι σε αυτό το πακέτο, έχει να κάνει με τη διαφορά των 12 πόντων, με την οποία ηττήθηκε από τη Ρεάλ.

Με τους Πειραιώτες να μπαίνουν πλέον σε μία καινούργια συνθήκη, αρχής γενομένης από την προσεχή Κυριακή και την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι. Αυτή έχει να κάνει με την προσθήκη του Φρανκ Νιλικίνα, ως ενεργό πλέον μέλος του ρόστερ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τονίσει στις δηλώσεις του, πριν το ματς με τη Ρεάλ, ότι ο Νιλικίνα θα κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στο Μαρούσι. Άλλωστε, ο Γάλλος γκαρντ ταξίδεψε με την ομάδα στην Ισπανία για να συμμετέχει στις προπονήσεις και να ενταχθεί ακόμα πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας και τις απαιτήσεις.

Η προσθήκη του είναι άκρως σημαντική, μιας και η διαφορά της εικόνας των Πειραιωτών με τον Τόμας Γουόκαπ στο παρκέ και χωρίς αυτόν, ήταν ολοφάνερη. Ο Σέιμπεν Λι δεν μπορεί να υπηρετήσει με συνέπεια τον ρόλο του πόιντ γκαρντ και έτσι ο Ολυμπιακός βρέθηκε να ξεμένει από λύσεις, μιας και ο Έβανς ταλαιπωρείται από τραυματισμό που τον άφησε έξω στην εκκίνηση.

Σε ένα σημείο της σεζόν που δεν μπορεί να υπερφορτωθεί. Ο ίδιος νιώθει αρκετά καλά, μετά την περσινή του περιπέτεια με τη μέση, αλλά όπως είναι λογικό, χρειάζεται ειδική διαχείριση ώστε να μην επιβαρυνθεί. Κόντρα στη Ρεάλ αγωνίστηκε για 23'16'', με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίζει 30'51'', τον Σάσα Βεζένκοβ 28'54'', τον Νίκολα Μιλουτίνοφ 28'00'' και τον Εβάν Φουρνιέ 26'52''.

Το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί για τον Ολυμπιακό

Πέραν από την αναμέτρηση με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός οφείλει να κοιτάξει πιο μακριά. Συηκεκριμένα στην επόμενη εβδομάδα, όπου μπαίνει για τα καλά στα βαθιά.

Μιας και ακολουθούν για αυτόν τρία πολύ δυνατά παιχνίδια και ενδιάμεσα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Το οποίο και θα δώσει προβάδισμα στον νικητή για το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs.

Εξ ου και οι Πειραιώτες χρειάζονται τόσο τον Νιλικίνα, ώστε να μπει σταδιακά σε ρυθμούς αγώνων με τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ιδιαίτερα στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αναμένεται να δώσει πολύ περισσότερο χρόνο σε παίκτες όπως ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Όμηρος Νετζήπογλου. Ειδικότερα ο πρώτος, χρειάζεται πάρα πολύ να δώσει ποιοτικά λεπτά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ φρέσκο στα κρίσιμα.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού