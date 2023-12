Με ένα βίντεο όπου αντί για τον ρόλο του προπονητή και των μπασκετμπολιστών, ο Αταμάν και οι αθλητές του έχουν ρόλο μαέστρου και τραγουδιστών, ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε καλές γιορτές.

Ο Παναθηναϊκός Aktor ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα σε όλο το φίλαθλο κοινό με ένα βίντεο όπου πρωταγωνιστούν οι παίκτες της ομάδας και ο προπονητής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος ηγέτης του πάγκου, Εργκίν Αταμάν έχοντας ρόλο συνθέτη, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες ώστε οι παίκτες του να τραγουδήσουν το γνωστό «Jingle Bells». Παράλληλα με την «πράσινη» χορωδία, η ΚΑΕ έστειλε τις δικές της ευχές για τις γιορτινές αυτές ημέρες αναφέροντας μάλιστα μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά:

«Ο Μαέστρος Αταμάν και ολόκληρη η ομαδική χορωδία εύχονται στις οικογένειές σας Καλά Χριστούγεννα γεμάτα θαλπωρή και γιορτινό κλίμα».

Jingle all the way to joy and prosperity! 🎄



Maestro Ataman and our entire team choir wish your families a Merry Christmas filled with the warmth of love and the festive spirit! ✨



Καλά Χριστούγεννα σε όλους, γεμάτα χαρά και αγάπη! 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/Ylg7EqzSYt