Ντουμπάι – Στουντέντσκι Σένταρ 108-90: Έκανε το 3/3 στην ABA League με 100άρα!
Με επιθετικό πλουραλισμό και χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα την ένταση στο φινάλε, η Ντουμπάι ξεπέρασε το εμπόδιο της Στουντέντσκι Σένταρ με 108-90, παραμένοντας αήττητη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της ABA League.
Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θέλησε να να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους παίκτες του με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να είναι εκείνος που έμεινε περισσότερο στο παρκέ, αγωνιζόμενος για 25 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.
Scoring machine? Dwayne Bacon 🎯 https://t.co/glkhKVF56f— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 19, 2026
Σε επίπεδο ατομικής απόδοσης, ο Πετρούσεφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Εμφιοντού Καμπενγκέλε πρόσθεσε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στους 14 πόντους σταμάτησαν τόσο ο Ντουέιν Μπέικον όσο και ο Κόντιτς.
Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίστηκε για 12 λεπτά, καταγράφοντας 3 πόντους και 6 ασίστ. Για τη Στουντέντσκι Σένταρ, ο Ουσκόκοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 35-25, 64-48, 83-80, 108-90
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