Η Ντουμπάι διατήρησε το αήττητό της στην ABA League, περνώντας με 108-90 από το εμπόδιο της Στουντέντσκι Σένταρ για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με επιθετικό πλουραλισμό και χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα την ένταση στο φινάλε, η Ντουμπάι ξεπέρασε το εμπόδιο της Στουντέντσκι Σένταρ με 108-90, παραμένοντας αήττητη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της ABA League.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θέλησε να να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους παίκτες του με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να είναι εκείνος που έμεινε περισσότερο στο παρκέ, αγωνιζόμενος για 25 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

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Σε επίπεδο ατομικής απόδοσης, ο Πετρούσεφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Εμφιοντού Καμπενγκέλε πρόσθεσε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στους 14 πόντους σταμάτησαν τόσο ο Ντουέιν Μπέικον όσο και ο Κόντιτς.

Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίστηκε για 12 λεπτά, καταγράφοντας 3 πόντους και 6 ασίστ. Για τη Στουντέντσκι Σένταρ, ο Ουσκόκοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 35-25, 64-48, 83-80, 108-90