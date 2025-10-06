Η Παρτίζαν επικράτησε της Κρκα με 84-78 και ξεκίνησε θετικά στην ΑΒΑ Liga στο ντεμπούτο Μούρινεν.

Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στην ΑΒΑ Liga. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε της Κρκα με 84-78 σε ένα ματς που ο Μίκα Μούρινεν, o Slim Jesus έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Σέρβων.

Η Παρτίζαν είδε τον Μαρίνκοβιτς να είναι πρώτος σκόρερ με 12 πόντους, ενώ ο Τζόουνς και ο Ποκουσέφσκι είχαν από 10 πόντους. Ο Μούρινεν τελείωσε με 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη πλευρά το πάλεψε ο Μπέιλι με 22 πόντους.

Την εβδομάδα που διανύουμε θα υποδεχθεί την Εφές στις 9 Οκτώβρη, έχοντας μια νίκη και μια ήττα στη Euroleague.

Δείτε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Μούρινεν!