Μουούρινεν για Ομπράντοβιτς: «Έχω τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών»

Ο 18χρονος Μιίκα Μουούρινεν παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Φινλανδός φόργουορντ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Eurobasket φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Φέτος αποφάσισε να αφήσει το high school και να μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «Slim Jesus» παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία και δη στην Mozzart Sport και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Σέρβο τεχνικό απαντώντας σε ερώτηση για τον λόγο που επέλεξε την Παρτίζαν. «Εδώ, χωρίς καμία αμφιβολία, θα εξελιχθώ περισσότερο απ' ό,τι αν έμενα στο λύκειο στις ΗΠΑ. Έτσι σκέφτηκα. Εδώ θα προετοιμαστώ καλύτερα για το κολέγιο και το NBA. Έχω τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών, εξαιρετικούς συμπαίκτες. Κύριος στόχος μου είναι να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Θα παίξω στην Euroleague και περιμένω δύσκολους αγώνες» είπε μεταξύ πολλών άλλων ο Μουούρινεν.

Όσο για την πρώτη του συνάντηση με τον Ζοτς; «Καλή. Μου είπε μερικά πολύ σοφά πράγματα στο γήπεδο, γενικά για το μπάσκετ».