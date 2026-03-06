Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το υπερθέαμα από το απόλυτο ντέρμπι σε Gazzetta και Gazz Floor!

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το απόλυτο ντέρμπι παίζεται στο Gazzetta και στο Gazz Floor! Αναλύσεις, quiz, ρεπορτάζ, videos, παρασκήνιο. Μείνετε συντονισμένοι για την απόλυτη μάχη που έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς!

Μετά τη νίκη του τριφυλλιού στο Κύπελλο, ο πληγωμένος - από τις απουσίες των Βεζένκοβ, Γουόκαπ - Ολυμπιακός θέλει την αντίδραση. Θέλει να επιβεβαιώσει ότι στη Euroleague έχει πάρει τον..., αέρα του αντιπάλου του. Ενας αντίπαλος, όμως, που ύστερα από πού καιρό δεν αποκλείεται να έχει και πάλι στο παρκέ τον Ματίας Λεσόρ!

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ανάλυση του ντέρμπι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου... διαβάζει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, μέσα από την ανάλυσή του στο Gazz Floor by Novibet.

Συγκεκριμένα, στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο πώς δέχτηκε τους πόντους στο ματς που ηττήθηκε από τους ερυθρόλευκους στο T-Center, αλλά και σ' αυτό που νίκησε στο Κύπελλο.

Ο Λεσόρ είναι εδώ! Ευδιάθετος, αποθεώνοντας τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Στο Gazz Floor powered by Novibet της Πέμπτης υπήρξε live εικόνα από την media day των «πράσινων» πριν το ντέρμπι και πέρα από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, την παράσταση «έκλεψε» η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ στον Ιωάννη Παπαπέτρου στον αέρα της εκπομπής.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες και φίλοι πια είχαν μία φοβερή στιχομυθία ανταλλάσσοντας θερμές κουβέντες ενόψει και της πολυαναμενόμενης επιστροφής του Γάλλο σέντερ στην ενεργό δράση.

Αναλυτικά

Παπαπέτρου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω και πάλι υγιή. Οι μύες σου φαίνονται καλά. Υπέροχα νέα, ανυπομονώ να σε δω να παίζεις».

Λεσόρ: «Πάπαπέτρου οέ, οέ, οέ! Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, σε ευχαριστώ φίλε. Από όταν ήρθες στη ζωή μου όλα έλαμψαν! Το σπίτι μου είναι ανοιχτό για σένα, μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις, μην κάνεις σαν να μη με ξέρεις! Είσαι πολύ απασχολημένος, τώρα είσαι δημοσιογράφος!».

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μπαρτζώκας Vs Άταμαν, η απόλυτη σύγκριση

Υπάρχουν ντέρμπι και ντέρμπι και υπάρχει και το απόλυτο ντέρμπι των «αιωνίων». Ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αθλητικού γεγονότος και μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Όταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βρίσκονται απέναντι, η συζήτηση δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά αφορά τις ιστορίες, τις προσωπικότητες και τις ξεχωριστές μονομαχίες που έχουν προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο ενδιαφέροντος. Η σημαντικότερη φυσικά δεν είναι άλλη από εκείνη ανάμεσα στον Εργκίν Άταμαν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε εδώ το αναλυτικό θέμα της Ευτυχίας Οικονομίδου για την κόντρα Γιώργου Μπαρτζώκα - Έργκιν Άταμαν.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Πως η θέση «4» μπορεί να γίνει βαρόμετρο στο ντέρμπι

Μέχρι να αποκτηθεί ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ολυμπιακός είχε υπεροχή στη θέση «4» με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Άλεκ Πίτερς, έναντι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και του Ντίνου Μήτογλου. Η απουσία όμως του Βεζένκοβ σε συνδυασμό με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις δίνει μια άλλη διάσταση πλέον στις «μάχες» των «αιωνίων» στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Μάλιστα, είναι πλέον εμφανές πως στη θέση «4» τα ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR αποκτούν πλέον καθοριστικό ρόλο. Η απουσία του Σάσα Βεζένκοβ αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσαρμόσει το rotation των «ερυθρόλευκων», χρησιμοποιώντας τον Άλεκ Πίτερς και, κατά συνθήκη τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR του Έργκιν Άταμαν έχει πλέον στο «4» το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μετατοπίζοντας τον Ντίνο Μήτογλου στο «5».

Διαβάστε εδώ το θέμα του Γιάννη Πάλλα για το πώς η θέση «4» μπορεί να είναι κομβική στο ντέρμπι.

Τι κάνει κόντρα στους «ερυθρόλευκους» ο Κώστας Σλούκας

Από το καλοκαίρι του 2023 ο διεθνής γκαρντ φοράει τη φανέλα των «πρασίνων» και έχει αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» ουκ ολίγες φορές τόσο για τις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και για την EuroLeague.

Αυτή τη φορά όμως το βάρος για το αποτέλεσμα για την ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι μεγαλύτερο, καθώς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας και θέλει να ανακτήσει έδαφος, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και να βρεθεί στα play-offs.

Ο Κώστας Σλούκας έχει παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στην EuroLeague πέντε φορές με την κορυφαία του εμφάνιση να την πραγματοποιεί στις 6 Οκτωβρίου του 2023, που είχε σημειώσει 20 πόντους (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:12 λεπτά συμμετοχής.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το θέμα του Παναγιώτη Αρταβάνη για τον Κώστα Σλούκα κόντρα στον Ολυμπιακό.