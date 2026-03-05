Ο Ματίας Λεσόρ συνομίλησε με τον καλό του φίλο, Ιωάννη Παπαπέτρου, στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor powered by Novibet» μοιράζοντας μοναδικές στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του δεύτερου γύρου της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06/03, 21:15) στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

Στο Gazz Floor powered by Novibet υπήρξε live εικόνα από την media day των «πράσινων» πριν το ντέρμπι και πέρα από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, την παράσταση «έκλεψε» η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ στον Ιωάννη Παπαπέτρου στον αέρα της εκπομπής.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες και φίλοι πια είχαν μία φοβερή στιχομυθία ανταλλάσσοντας θερμές κουβέντες ενόψει και της πολυαναμενόμενης επιστροφής του Γάλλο σέντερ στην ενεργό δράση.

Αναλυτικά

Παπαπέτρου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω και πάλι υγιή. Οι μύες σου φαίνονται καλά. Υπέροχα νέα, ανυπομονώ να σε δω να παίζεις».

Λεσόρ: «Πάπαπέτρου οέ, οέ, οέ! Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, σε ευχαριστώ φίλε. Από όταν ήρθες στη ζωή μου όλα έλαμψαν! Το σπίτι μου είναι ανοιχτό για σένα, μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις, μην κάνεις σαν να μη με ξέρεις! Είσαι πολύ απασχολημένος, τώρα είσαι δημοσιογράφος!».