Οι Λαρεντζάκης, Μουζακίτης και Παπανικολάου βρέθηκαν καλεσμένοι στην λαμπερή εκδήλωση, με τον φωτογραφικό και όχι μόνο φακό, να τους «πιάνει» την ώρα που τα λέγανε.