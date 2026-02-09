Gazzetta Awards: Λαρεντζάκης, Μουζακίτης και Παπανικολάου σε Ολυμπιακό παρεάκι
Οι Λαρεντζάκης, Μουζακίτης και Παπανικολάου βρήκαν την ευκαιρία να τα πούνε... Ολυμπιακά στα Gazzetta Awards 2025.
Ένα ξεχωριστό πηγαδάκι είχαμε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τους Λαρεντζάκη, Μουζακίτη και Παπανικολάου να τα... λένε στο Μέγαρο Μουσικής.
Οι Λαρεντζάκης, Μουζακίτης και Παπανικολάου βρέθηκαν καλεσμένοι στην λαμπερή εκδήλωση, με τον φωτογραφικό και όχι μόνο φακό, να τους «πιάνει» την ώρα που τα λέγανε.
Το παρεάκι με Λαρεντζάκη, Μουζακίτη και Παπανικολάου:
