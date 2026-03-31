Ο Τάισον Γουόρντ είχε έναν «θερμό» εναγκαλισμό με τους γονείς του του Τι Τζέι Σορτς, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» συνάντησε τους γονείς του πρώην συμπαίκτη του από την Παρί, έξω από τα αποδυτήρια και χάρισαν ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, με μία «θερμή» αγκαλιά.

Στη συνέχεια ο Σορτς με τους Γουόρντ τα είπανε σε πολύ καλό κλίμα μαζί με τους γονείς του γκαρντ του Παναθηναϊκού.