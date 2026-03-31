Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να υποδεχτούν την αποστολή μετά από τη νίκη της και να την αποθεώσουν. Το «παρών» έδωσε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες και τον προπονητή.