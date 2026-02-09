Παπανικολάου στα Gazzetta Awards 2025: «Τα νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ όπως εμείς»

Ο Δηνήτρης Παπανικολάου έδωσε το παρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μίλησε στην Cosmote TV κατά την άφιξη του.

Για ακόμα μια χρονιά στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet υπάρχει λάμψη αστέρων από όλα τα αθλήματα. Το παρών στο Μέγαρο Μουσικής έδωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνική Ομάδας μπάσκετ, Δημήτρης Παπανικολάου.

Ο έμπειρος forward μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV κατά την άφιξη του και στάθηκε στη σημασία του μεταλλίου της Γαλανόλευκης για την επόμενη γενιά.

Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι μεταξύ των υποψηφίων για την ομάδα της χρονιάς.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ, οπότε δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Θέλω να ζήσων την εμπειρία. Από ότι φαίνεται υπάρχει μια πολύ ωραίο οργάνωση από τους αρμόδιους. Περιμένω να ξεκινήσουμε και να ζήσω μια υπέροχη βραδιά.

Ευελπιστώ το μετάλλιο να είναι η αρχή της συνέχειας για το ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο για τους άνδρες, αλλά και για τις γυναίκες και τις μικρές εθνικές. Να έρχονται νέα παιδιά που αγαπάνε το μπάσκετ και να εξελίσσεται το άθλημα. Να αγαπάνε το μπάσκετ όπως το αγαπήσαμε εμείς και να βγούν νέα ταλέντα».