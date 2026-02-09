Πρέλεβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Είμαι περήφανος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για τα 100 χρόνια της ομάδας»

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς βρέθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στα 100 χρόνια που συμπληρώνει φέτος ο ΠΑΟΚ.

Στη λαμπερή εκδήλωση των Gazzetta Awards 2025 by Novibet που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής, βρέθηκε καλεσμένος μια εμβληματική φυσιογνωμία του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Ο πολύπειρος Σέρβος μίλησε σχετικά για τα 100 χρόνια που συμπληρώνει φέτος ο ΠΑΟΚ, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στη δουλειά του δημοσιογράφου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάνε Πρέλεβιτς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet:

Για τον ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια: «Είμαι περήφανος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για τα 100 χρόνια της ομάδας. Από αυτά τα χρόνια, πάνω από τα 25 τα έχω ζήσει εγώ στην ομάδα, περνώντας από όλες τις θέσεις του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Το μόνο που μπορούμε να έχουμε να πούμε είναι να κρατούμε το ίδιο πάθος και να είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας».

Για τα Gazzetta Award: «Είναι η καλή πλευρά, είναι μέρος της δουλειάς ενός ανθρώπου που αασχολείται με τον επαγγελματικό αθλητισμό και γενικά με τον αθλητισμό. Αυτό το αποδέχεσαι και μαθαίνεις πώς να συμπεριφέρεσαι σωστά και επαγγελματικά. Βεβαίως σήμερα είναι μία γιορτή».