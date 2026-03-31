Βεζένκοβ για Λαρεντζάκη: «Σούσι για όλους στο σπίτι του»
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης... ενημερώθηκε από τον Σάσα Βεζένκοβ πως κερνάει σούσι όλη την ομάδα μετά τη μεγάλη του εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό!
Στο ντέρμπι του T-Center ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε 12 πόντους με 3/6 τρίποντα και 6 ασίστ, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το κενό του τιμωρημένου Φουρνιέ και του αποβληθέντα Ντόρσεϊ, με τον Σάσα Βεζένκοβ να του δίνει με τον... δικό του τρόπο τα συγχαρητήριά του.
«Όλοι σούσι στο σπίτι του», φώναξε κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια ο Βεζένκοβ, δείχνοντας τον Λαρεντζάκη, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε να βγάλει την ομάδα έξω για φαγητό.
Το βίντεο με το... κέρασμα του Λαρεντζάκη:
Η υπόσχεση για κέρασμα από τον Γιαννουλη Λαρεντζάκη -κατόπιν σχετικής προτροπής του Σάσα Βεζένκοφ- και το «μπράβο» του κόουτς για το διπλό στο ΟΑΚΑ.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/FMr7EcSyvm— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.