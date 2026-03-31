Βεζένκοβ για Λαρεντζάκη: «Σούσι για όλους στο σπίτι του»

Ο Σάσα Βεζένκοβ... ανακοίνωσε πως ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης κερνάει σούσι μετά την σπουδαία του εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό!

Στο ντέρμπι του T-Center ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε 12 πόντους με 3/6 τρίποντα και 6 ασίστ, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το κενό του τιμωρημένου Φουρνιέ και του αποβληθέντα Ντόρσεϊ, με τον Σάσα Βεζένκοβ να του δίνει με τον... δικό του τρόπο τα συγχαρητήριά του.

«Όλοι σούσι στο σπίτι του», φώναξε κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια ο Βεζένκοβ, δείχνοντας τον Λαρεντζάκη, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε να βγάλει την ομάδα έξω για φαγητό.

