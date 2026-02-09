Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Πιο σημαντικό από το ότι με αγαπάει ο κόσμος είναι το ότι με σέβεται»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τις πρώτες του δηλώσεις πριν γίνει μέλος του Hall of Fame των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

O τεράστιος Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται το Μέγαρο Μουσικής ως το τιμώμενο πρόσωπο της λαμπερής βραδιάς των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που θα παραλάβει το βραβείο του και θα αποτελέσει μέλος του Hall of Fame των Gazzetta Awards, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV και μίλησε για το πώς είναι να επιστρέφει στην Ελλάδα για τα βραβεία, αλλά και για το πώς είναι να τον ψηφίζει ο κόσμος ως έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κάμερα της Cosmote TV

«Με κάλεσαν στα βραβεία κι έχω ένα σπίτι εδώ στην Ελλάδα οπότε είναι ευκαιρία να έρθω εδώ. Το πιο σημαντικό πράγμα από το να έχεις την αγάπη του κόσμου είναι να έχεις τον σεβασμό τους. Εδώ αισθάνομαι ότι με σέβονται και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν για μένα αυτά τα συναισθήματα. Οποιαδήποτε βραβεία είναι σημαντικά, είναι ιδιαίτερο να θυμάσαι από την αρχή πώς ξεκίνησες ως προπονητής και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια και όλους τους παίκτες σε αυτά τα 34 χρόνια».