Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 12 αναμετρήσεων του NBA μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 29/10:
- Ατλάντα Χοκς - Μαϊάμι Χιτ (01:00)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς (01:00)
- Ντιτρόιτ Πίστονς - Σάρλοτ Χόρνετς (01:00)
- Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς (02:00)
- Ιντιάνα Πέισερς - Φιλαδέλφεια Σίξερς (01:00)
- Τορόντο Ράπτορς - Ορλάντο Μάτζικ (01:30)
- Σικάγο Μπουλς - Νιου Γιορκ Νικς (02:00)
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (02:00)
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς (02:00)
- Γιούτα Τζαζ - Σαν Αντόνιο Σπερς (03:00)
- Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (03:30)
- Λος Άντζελες Κλίπερς - Λος Άντζελες Λέικερς (04:30)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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