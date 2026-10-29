Πρόκριση από την άσπρη βούλα για Λίβερπουλ και Σίτι!

Ο Τσιμίκας μπορεί να αστόχησε, αλλά η Λίβερπουλ άφησε εκτός την Τσέλσι στη ρώσικη ρουλέτα και προκρίθηκε στον 4ο γύρο. Στην επόμενη φάση του League Cup και η Σίτι!

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε τη ρώσικη για να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 4ο γύρο του League Cup. Οι «Γλάροι», που παρατάχθηκαν χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα στην αποστολή, έφτασαν μια ανάσα από την έκπληξη στο «Έτιχαντ», ωστόσο οι γηπεδούχοι απέφυγαν τον αποκλεισμό, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Η Μπράιτον πήρε το προβάδισμα στο 30ό λεπτό με τον Γιαλκουγέ, όμως η απάντηση της Σίτι ήταν άμεση, καθώς ο Κόβατσιτς ισοφάρισε στο 40’, έπειτα από ασίστ του Φόντεν.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ρούτερ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, σκοράροντας στο 47’ από ασίστ του Χαντιάμ. Η ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Ρέις να διαμορφώνει το 2-2 στο 72’, αξιοποιώντας την πάσα του Σερκί. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ντανκ αποδείχθηκε ο μοιραίος της Μπράιτον, αστοχώντας στην πέμπτη εκτέλεση και στέλνοντας τη Σίτι στην επόμενη φάση.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να βρεθεί στα προημιτελικά του League Cup έπειτα από δραματική διαδικασία πέναλτι (6-5) απέναντι στην Τσέλσι στο «Άνφιλντ»! Έχασε τη δική του εκτέλεση ο Τσιμίκας, αλλά οι Kόκκινοι πήραν το εισιτήριο.

Η Μπόρνμουθ ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Άστον Βίλα επικρατώντας 3-0! Η Σάντερλαντ προκρίθηκε στα προημιτελικά του φετινού League Cup με το 3-2 επί της Μπρέντφορντ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 1-0 της Φούλαμ!

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