Λιβερπούλ - Τσέλσι: Έχασε πέναλτι για buzzer beater ο Τσιμίκας
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Ο Έλληνας διεθνής μπακ των Reds έχασε το πέναλτι που εκτέλεσε στη... ρώσικη ρουλέτα αλλά αυτό εν τέλει δεν κόστισε στη Λίβερπουλ που προκρίθηκε απέναντι στην Τσέλσι.
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