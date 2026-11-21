Δείτε τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Μωραΐτης αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο «T-Center» μεταξύ Παναθηναϊκού και Αμαρουσίου.

Οι «πράσινοι» δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν του Αμαρουσίου με 85-72, παίζοντας σχεδόν με σβηστές τις μηχανές. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όσους παίκτες δεν αγωνίστηκαν (ή αγωνίστηκαν λίγο) στην διαβολοβδομάδα της Euroloeague.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος στα 19 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 11 πόντους με 2/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ.

«Το Μαρούσι είναι πολύ καλή ομάδα. Την σεβαστήκαμε, πρέπει όλες τις ομάδες να τις σεβόμαστε, να δίνουμε το 100%. Είμαστε κουρασμένη μετά την διαβολοβδομάδα αλλά ελέγξαμε τον ρυθμό σε όλο το ματς. Ακολουθήσαμε το πλάνο και πήραμε τη νίκη» είπε στο «Sport FM TV» ο διεθνής point guard.

Για το πώς προετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα: «Δεν είμαι μόνο εγώ. Όλοι δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε ό,τι μας λέει ο κόουτς. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και να κερδίζει έχει σημασία, όχι το ατομικό κομμάτι».

Για το δύσκολο πρόγραμμα: «Είναι πολύ δύσκολο, όλοι το ξέρουν. Όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχουμε ώρες για προπόνηση και βίντεο. Να είμαστε πνευματικά έτοιμοι, να κρατάμε δυνάμεις και να δίνουμε το 100%».