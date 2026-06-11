Βαρύ πένθος «σκέπασε» τις τάξεις της Αναντολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας, Σερχάτ Γκιουνές.

Πριν από έναν μήνα ο γυμναστής της Εφές αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας στην καρδιά έχοντας υποστεί ανακοπή και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη με τη ζωή και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 40 ετών. Ήταν πατέρας ενός κοριτσιού ηλικίας 4.5 ετών.

Συγκεκριμένα η Εφές ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Βιώνουμε τη βαθιά θλίψη για τον θάνατο του γυμναστή της ομάδας μας, Σερχάτ Γιουνές, ο οποίος υπέστη αιφνίδιο πρόβλημα υγείας την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και επί μακρόν έδινε μάχη για τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και ευχόμαστε δύναμη και υπομονή στους οικείους του.

Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, Σερχάτ…»