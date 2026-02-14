Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιριτσί, έκανε γνωστό ότι η ομάδα προέβη σε καταγγελίες για όσα συνέβησαν στη σύρραξη μετά το φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και γνώρισε την ήττα με 85-83 εξαιτίας του buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουϊν.

Η αντίδρασή του, πανηγυρίζοντας στεκόμενος στο logo των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά, έβγαλε εκτός εαυτού τον Ματίας Λεσόρ που έγινε έξαλλος μαζί του ορμώντας κατά πάνω του με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του και ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Τα πνεύματα ηρέμησαν αλλά όχι αμέσως. Τελικώς επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, ενώ στη συνέχεια οι ενέργειες των παικτών της Φενέρ προκάλεσαν νεύρα και στην εξέδρα.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιριτσί, διαβεβαίωσε τους φιλάθλους της ομάδας μέσω ανάρτησής του ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το εν λόγω συμβάν προχωρώντας μάλιστα σε καταγγελίες.

Αναλυτικά

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε υποβάλει τις καταγγελίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα. Θα παρακολουθούμε στενά την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα τους φιλάθλους που ήρθαν σήμερα εδώ για να μας στηρίξουν. Ευτυχώς που υπάρχετε».