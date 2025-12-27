Σάκοτα για Σίλβα: «Τον θέλουμε και του προτείναμε νέο βελτιωμένο συμβόλαιο»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και στάθηκε στον Κρις Σίλβα.

Η ΑΕΚ πήρε τη ματσάρα κόντρα στον Άρη με 82-76, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κατσίβελη. Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε και στον Κρις Σίλβα, ο οποίος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague, με την Ένωση να του έχει προσφέρει νέο βελτιωμένο συμβόλαιο.

Όσα είπε ο Σάκοτα

Για την ενέργεια της ΑΕΚ: «Το είχα παράπονο στο ημίχρονο και αυτό ακριβώς αλλάξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τέλος κερδίσαμε και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι μια περίοδος με αρκετούς τραυματισμούς για εμάς.

Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, όχι τόσο όμορφο αλλά με πολλές λεπτομέρειες για εμάς τους προπονητές. Ο Άρης εμφανίστηκε διαφορετικός, αλλά εμείς καταφέραμε να πετύχουμε μια σημαντική νίκη».

Για τον Σίλβα: «Εμείς από την πλευρά μας είμαστε ξεκάθαροι. Τον θέλουμε και του έχουμε προτείνει νέο αυξημένο συμβόλαιο. Είναι στη διάθεση του να αποφασίσει. Αυτό που είπε και την προηγούμενη φορά" Ή θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα ή εννοείται αν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Euroleague θα το σκεφτεί πιο σοβαρά».