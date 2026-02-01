Δείτε την ώρα και το κανάλι μεταδοσης των σημερινών αγώνων από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Κυριακή (01/02) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση στη Stoiximan Superleague ξεκινάει στις 16:00, με τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί στην έδρα του τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports Prime). Αργότερα στις 17:30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά (Cosmote Sport 1), ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ τον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime). Τέλος η 19η αγωνιστική ρίχνει αυλαία με το μεγάλο ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού (21:00, Cosmote Sport 1).

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τη Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί στις 16:00 την Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports 4) και την ίδια ώρα η Άστον Βίλα την Μπρέντφορντ (Nova Sports 5) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη Φούλαμ (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 18:30 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής με την Τότεναμ να φιλοξενεί στην έδρα της τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία και τη LaLiga η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στις 15:00 τη συμπολίτισσα Ράγιο Βαγιεκάνο (Nova Sports 1), στις 17:15 η Μπέτις την Βαλένθια (Nova Sports 1), στις 19:30 η Χετάφε την Θέλτα (Nova Sports 1), ενώ στις 22:00 έχουμε το βασκικό ντέρμπι ανάμεσα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ (Nova Sports 1).

Στη Serie A της Ιταλίας, η Τορίνο θα φιλοξενήσει στις 13:30 τη Λέτσε (Cosmote Sport 3), η Κόμο στις 16:00 την Αταλάντα (Cosmote Sport 2), η Κρεμονέζε στις 19:00 την Ίντερ (Cosmote Sport 2) και στις 21:45 η Πάρμα τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2).

Στη Bundesliga η Στουτγκάρδη θα αναμετρηθεί στις 16:30 με τη Φράιμπουργκ (Nova Sports Start) και η Ντόρτμουντ στις 18:30 με την Χάιντενχαϊμ (Nova Sports 3). Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Αϊντχόφεν θα φιλοξενήσει την Φέγενορντ (15:30, Nova Sports 2), η Σπόρτινγκ τη Νασιονάλ (20:00, Cosmote Sport 2) και η Τοντέλα την Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 3).

Στο μπάσκετ η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία με δύο αναμετρήσεις, εκείνη του Αμαρουσίου με τον Πανιώνιο (13:00, ΕΡΤ2) και αυτή του Άρη με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA οι Σπερς υποδέχονται στο Σαν Αντόνιο τους Ορλάντο Μάτζικ (23:00, Cosmote Sport 4)

Τέλος σήμερα στις 10:30 (Eurosport 1) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Αυστραλιανού Όπεν ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ στο πόλο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων πριν τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών.

Οι μεταδόσεις της ημέρας