Ο Κρις Σίλβα στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του BCL!

Κρις Σίλβα: Στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του BCL!
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League με απολογισμό πέντε νίκες σε έξι αγώνες και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Κρις Σίλβα.
Η «Ένωση» εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ όσον αφορά τον Σίλβα, ο 29χρονος σέντερ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του BCL.
Σε πέντε συμμετοχές, μέτρησε 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο.
Την κορυφαία πεντάδα της α’ φάσης συμπληρώνουν οι Τζερεμάια Χιλ (Σαλόν), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ) και Τζακ Γουάιτ (Μερσίν).
