Ο Κρις Σίλβα στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του BCL!

Ο Κρις Σίλβα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League για τις επιδόσεις του με την ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League με απολογισμό πέντε νίκες σε έξι αγώνες και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Κρις Σίλβα.

Η «Ένωση» εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ όσον αφορά τον Σίλβα, ο 29χρονος σέντερ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της φάσης των ομίλων του BCL.

Σε πέντε συμμετοχές, μέτρησε 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Την κορυφαία πεντάδα της α’ φάσης συμπληρώνουν οι Τζερεμάια Χιλ (Σαλόν), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ) και Τζακ Γουάιτ (Μερσίν).