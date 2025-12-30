Ο Κρις Σίλβα συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις, καθώς αυτή τη φορά αναδείχθηκε MVP της φάσης των ομίλων του Bcl.

Το Basketball Champions League, ανέδειξε MVP της φάσης των ομίλων τον Κρις Σίλβα.

Ο σέντερ της ΑΕΚ, έπειτα από την επιλογή του στην καλύτερη πεντάδα της ίδιας φάσης στη διοργάνωση, συνέχισε τις διακρίσεις, καθώς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης των ομίλων.

Ο Γκαμπονέζος βοήθησε την Ένωση στο να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της, με τον ίδιο να έχει 14.6 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μ.ο και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ανά παιχνίδι.

Οι συμπαίκτες του δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την απόδοσή του. «Απλά κάθεσαι και τον βλέπεις να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Επιπλέον είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας και θεωρώ ότι ήταν το κομμάτι που έλειψε από την ομάδα», δήλωσε ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ραϊκούαν Γκρέι, ο οποίος πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι η ενέργειά του εντός και εκτός παρκέ είναι τα καλύτερα κομμάτια του να τον έχεις στην ομάδα. Παίζουμε καλύτερα όταν φέρνει αυτή τη σπίθα κάθε φορά. Είναι μεγάλο κομμάτι της συνταγής».