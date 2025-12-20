Ο σταρ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Τάιλερ Ένις βοήθησε το Gazzetta να σκιαγραφήσει λίγο περισσότερο όλα όσα θα προσφέρει ο Πάτρικ Μπέβερλι στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague και κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας των ομάδων στη μεικτή ζώνη, το Gazzetta είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με έναν πρώην συμπαίκτη του Πάτρικ Μπέβερλι!

Ο λόγος για τον Τάιλερ Ένις, που αρχικά ξεχώρισε με την παρουσία του απέναντι στο τριφύλλι με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και κανένα λάθος στα 26'13" που αγωνίστηκε. Ο 31χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ συνυπήρξε με τον Μπέβερλι στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού τη σεζόν 2016-17 στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ έχουν βρεθεί και στα ίδια αποδυτήρια, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε εκείνα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τώρα, ο Μπέβερλι θα φοράει τα απρόμαυρα του ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε για δεύτερη φορά να αγωνιστεί επί ελληνικού εδάφους (η πρώτη ήταν στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-10), αναμένοντας να φέρει την εμπειρία του και την ενέργειά του στον Δικέφαλο του Βορρά που διανύει μία νέα εποχή στην ιστορία του.

Ο Ένις, λοιπόν, έχοντας συνυπάρξει με τον βετεράνο γκαρντ, ενώ πραγματοποίησε και μέρος της προετοιμασίας του το καλοκαίρι μαζί του, αποτελεί από τους καταλληλότερους για να αναδείξουν όλα όσα μπορεί να προσφέρει ο Μπέβερλι στον ΠΑΟΚ με την έλευσή του.

«Είναι πολύ σκληρός, ένας τύπος που κυριολεκτικά θέλει να κερδίζει κάθε παιχνίδι, θα δώσει τα πάντα στο παρκέ, οπότε μου αρέσει να παίζω μαζί του. Ήμουν νεαρός όταν έπαιζα μαζί του και μου έμαθε πολλά. Συνεχίζουμε να μιλάμε μέχρι σήμερα, κάναμε και προπονήσεις μαζί το καλοκαίρι, οπότε είμαι ενθουσιασμένος. Έχει κάνει πολύ καλή καριέρα και πάντα μου αρέσει να τον βλέπω να παίζει. Το πάθος με το οποίο παίζει νομίζω ότι θα αρέσει στους φιλάθλους, και πιστεύω ότι θα μπει στην ομάδα και θα κερδίσει κάποια παιχνίδια για εκείνους», είπε χαρακτηριστικά για τον πρώην συμπαίκτη του.

Στη συνέχεια η κουβέντα συνεχίστηκε γύρω από την Χάποελ Τελ Αβίβ και την εξαιρετική πρώτη παρουσία της στη EuroLeague που την βρίσκει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά

Για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα ανταποκριθήκαμε, στο τέταρτο υπήρχαν μερικά πράγματα που μπορούσαμε να διορθώσουμε, οπότε θα τα παρακολουθήσουμε, θα επανασυνδεθούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά εναντίον τους, οπότε θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές και ελπίζουμε την επόμενη φορά να βγούμε νικητές».

Το μήνυμά του σε όσους είχαν υποτιμήσει τη νεοφώτιστη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ξεκίνημα της σεζόν: «Όλοι μπορούν να κάνουν υποθέσεις, προφανώς έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, από τους κορυφαίους μέχρι και τους υπόλοιπους παίκτες, θα έπρεπε να είμαστε στην κορυφή, αλλά τα παιχνίδια δεν παίζονται έτσι απλώς, πρέπει να βάλουμε όλα τα κομμάτια μαζί. Μέχρι στιγμής, συνεχίζουμε να χτίζουμε τη χημεία μας και δουλεύουμε καθημερινά, αλλά μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, αλλά όλοι αγαπούν να παίζουν για αυτόν τον σύλλογο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε περήφανους τους πάντες».

Για την επιστροφή της ομάδας στην έδρα της: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Προφανώς, φέτος έχουμε ταξιδέψει πολύ, οπότε ελπίζουμε ότι αυτό βοηθάει σε κάποιο βαθμό, αλλά το να παίζουμε μπροστά στους φιλάθλους μας είναι απόλαυση για όλους. Έχουμε μια υπέροχη βάση φιλάθλων, οπότε ανυπομονούμε να επιστρέψουμε, να νιώσουμε άνετα παίζοντας στη χώρα μας και ελπίζουμε να πετύχουμε κάποιες νίκες».

Για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Ιτούδη: «Ο προπονητής είναι υπέροχος. Προφανώς μόλις ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί φέτος, οπότε μαθαίνω πολλά. Είναι η 12η μου σεζόν ως επαγγελματίας και συνεχίζω να μαθαίνω. Ο προπονητής μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε, και είναι στο χέρι μας να το βγάλουμε στο παρκέ. Είναι πραγματικά υπέροχο. Προφανώς τα αποτελέσματα είναι εκεί, απόψε δεν ήταν, αλλά γενικά, αν μας ρωτούσες στην αρχή της χρονιάς αν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση, νομίζω ότι όλοι θα το αποδέχονταν. Έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε, οπότε μας περιμένουν συναρπαστικές στιγμές».