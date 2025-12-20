Ώρα για το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι που δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων για το ΠΑΟΚ - Πανιώνιος.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Τόμας Ντίμσα στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (16:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κατάμεστο «Παλατάκι», με τον Πάτρικ Μπέβερλι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα».

Ο πρώην πάικτης των Μπακς θα έχει την ευκαιρία να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της ομάδας και μάλιστα εντός έδρας, αφού δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ:

Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Πάτρικ Μπέβερλι, Μάρβιν Τζόουνς και Μπεν Μουρ.