Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει με τον Παναθηναϊκό να κρατάει την ίδια ομάδα που κατέκτησε τα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα και μάλιστα ακόμα πιο ενισχυμένη με τους Καρλ και Κόλεφ.

Τα δύο τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κατακτήσει ισάριθμα πρωταθλήματα της Novibet Volley League, ενώ φέτος πήρε και το Κύπελλο κάνοντας δικό του το νταμπλ για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Οι «πράσινοι» ειδικά αυτόν τον χρόνο κυριάρχησαν και τόσο στον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, όσο και στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης φτάνοντας ως το τέλος.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και αυτό κάνει και για τη νέα χρονιά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Ο έμπειρος προπονητής σε συνεργασία με την διοίκηση κράτησε όλους τους παίκτες που οδήγησαν τους «πράσινους» στο δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και έκανε και δύο σημαντικές κινήσεις όχι μόνο για την Ελλάδα και τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και για την Ευρώπη. Πάμε να δούμε πως θα είναι ο Παναθηναϊκός τη νέα χρονιά.

Δύο σημαντικές και κομβικές προσθήκες και μία με το βλέμμα στο μέλλον

Σε κείμενό μας για τον Ολυμπιακό σταθήκαμε στο ότι οι Πειραιώτες θα είναι ουσιαστικά μια νέα ομάδα, καθώς άλλαξαν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Στον Παναθηναϊκό από την άλλη συνέβη το αντίθετο. Στο «τριφύλλι» όπως αναφέραμε έμειναν όλοι οι πρωταγωνιστές και είχαμε και δύο μεταγραφές πρωτοκλασάτων παικτών και μία με βλέμμα στο μέλλον.

Αρχικά μιλάμε για τον Τιμοτέ Καρλ, τον 30χρονο Γάλλο ακραίο που είναι μέλος της Εθνικής ομάδας έχοντας κατακτήσει μαζί της το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έλαβαν χώρα στο Παρίσι, ενώ με τους «τρικολόρ» ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και στο Nations League του 2024. Μιλάμε για για έναν παίκτη από το πάνω ράφι, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από την καριέρα του, καθώς έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε ομάδες όπως η Γιαστρέμπσκι.

Σημαντική κίνηση, χωρίς φυσικά να κάνει το θόρυβο που κάνει η μεταγραφή του Καρλ, είναι η απόκτηση του Νικολάι Κόλεφ. Ο Βούλγαρος κεντρικός μετά από δύο πετυχημένα χρόνια στον ΠΑΟΚ, παρέμεινε στην Ελλάδα και από την Θεσσαλονίκη κατηφόρισε στην Αθήνα. Ο Κόλεφ είναι πολύ καλός στο μπλοκ, αλλά και στο σερβίς, κάτι που ζητούσε ο Ανδρεόπουλος, μιας και τη νέα χρονιά οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν να δίνουν εξαιρετικά μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι.

Και οι δύο κινήσεις δείχνουν προσεγμένες, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με τη θέση του δεύτερου λίμπερο με τον Άρη Χανδρινό να έχει καπαρωμένη αυτή του πρώτου. Ως δεύτερος λίμπερο θα είναι ο 20χρονος, Τάσος Γκρίλλας. Ο νεαρός λίμπερο αγωνιζόταν πέρσι στον Πανιώνιο, με την συνεργασία του να ολοκληρώνεται και στον Παναθηναϊκό κινήθηκαν να τον πάρουν με το βλέμμα περισσότερο στο μέλλον και λιγότερο στο παρόν.

Οι παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στο «τριφύλλι»

Από την στιγμή που αναφέραμε πως τη νέα χρονιά θα μιλάμε για ίδιο Παναθηναϊκό με μόλις τρεις μεταγραφές, τότε είναι λογικό να είναι ελάχιστες και οι αποχωρήσεις. Ουσιαστικά δεν φεύγει κανείς από τους θεωρητικά βασικούς. Συγκεκριμένα εκτός ρόστερ των πρωταθλητών θα είναι τη νέα χρονιά ο Φίλιπ Σαβόφσκι που δεν μπόρεσε να αρπάξει την ευκαιρία που του δόθηκε μετά τον τραυματισμό του Γκάσμαν, ο νεαρός ακραίος Σπύρος Μπακοδήμος και ο έμπειρος λίμπερο, Γρηγόρης Κοντοστάθης. Ουσιαστικά από τους τρεις πιο ενεργή συμμετοχή, αλλά και πάλι όχι σε μεγάλο βαθμό, είχε ο Κοντοστάθης.

Μεγάλο βάθος στα άκρα και η εξίσωση με τους έξι ξένους

Πάμε τώρα να δούμε πως θα είναι τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός. Στην πάσα το δίδυμο παραμένει το ίδιο με τον Λούκα Σπίριτο να είναι ο πρώτος και πίσω του ο Σταύρος Κασαμπαλής ο άνθρωπος που έχει αλλάξει την ροή πολλών αγώνων με τα σερβίς του.

Το ίδιο δίδυμο θα παραμείνει και στην διαγώνιο με τον Ράσμους Νίλσεν που έκανε ακόμα μια εξαιρετική χρονιά να παραμένει, όπως και ο Άγγελος Μανδηλάρης που με την σειρά του περιμένει να του δοθούν περισσότερες ευκαιρίες, κάτι που δεν είναι απίθανο να γίνει καθώς τη νέα χρονιά στόχος είναι και η Ευρώπη.

Στο κέντρο έμειναν οι Πάτρικ Γκάσμαν, Θοδωρής Βουλκίδης και Γιώργος Παπαλεξίου και η τετράδα συμπληρώθηκε με έναν από τους καλύτερους κεντρικούς της Novibet Volley League τα τελευταία δύο χρόνια, τον Νικολάι Κόλεφ. Στα δύο λίμπερο όπως αναφέραμε έμεινε ο Άρης Χανδρινός και αποκτήθηκε και ο νεαρός Τάσος Γκρίλλας.

Και φυσικά η μεγάλη δύναμη του νέου Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι τα άκρα. Οι «πράσινοι» έχουν μια τετράδα που δεν είχαν ποτέ ξανά στην ιστορία τους, καθώς στους Θανάση Πρωτοψάλτη, Ντμίτρι Γιάντσουκ και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο που παρέμειναν, προστέθηκε και ο Τιμοτέι Καρλ. Εδώ κολλάει ξεκάθαρα το ότι ο προπονητής θα έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιους θα βάζει ως βασικούς, αλλά από την άλλη όταν θες διάκριση και στην Ευρώπη, το βάθος στο ρόστερ είναι σημαντικό. Άλλωστε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει δείξει πως μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.

Στο θέμα αυτό αξίζει να αναφερθεί πως οι «πράσινοι» παρότι από τη νέα χρονιά ο αριθμός των ξένων αυξήθηκε σε 5 από 4 που ήταν μέχρι και φέτος, θα έχουν στο ρόστερ τους 6 (Σπίριτο, Νίλσεν, Γκάσμαν, Κόλεφ, Γιάντσουκ, Καρλ). Όπερ σημαίνει πως στα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων θα πρέπει να μένει ένας εκτός αποστολής, ενώ στην Ευρώπη θα μπορούν να παίξουν όλοι.

Θα το παλέψουν για Champions League, αλλά μόνο εύκολο δεν είναι

Κλείνοντας, ένα σημαντικό θέμα για τον νέο Παναθηναϊκό είναι το σε ποια Ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά. Κατακτώντας την Novibet Volley League οι «πράσινοι» έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, ωστόσο αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Στο «τριφύλλι» προσπαθούν να βρουν γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι, από την στιγμή που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να παίξει στο Ρέντη. Στην Αττική η Γλυφάδα είναι ιδανικό γήπεδο, αλλά το χρησιμοποιούν πολλές ομάδες και μετά υπάρχει στο Περιστέρι και εκτός Αττικής αυτό στην Χαλκίδα. Ξαναλέμε πως στον Παναθηναϊκό θέλουν να παίξουν στο Champions League και μένει να δούμε αρχικά αν τα καταφέρουν και εν συνεχεία αν δεν καταφέρουν αν θα παίξουν σε CEV Cup ή Challenge Cup.

Το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Πασαδόροι: Λούκα Σπίριτο, Σταύρος Κασαμπαλής

Διαγώνιοι: Ράσμους Νίλσεν, Άγγελος Μανδηλάρης

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Ντμίτρι Γιάντσουκ, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Τιμοτέι Καρλ

Κεντρικοί: Πάτρικ Γκάσμαν,. Θοδωρής Βουλκίδης, Γιώργος Παπαλεξίου, Νικολάι Κόλεφ

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Τάσος Γκρίλλας

Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος