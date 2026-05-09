Με ασταμάτητους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και κομβικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Παλατάκι τον ΠΑΟΚ με 3-1, έκανε το 3-1 στις νίκες και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στη Novibet Volley League.

Σε έναν πολύ καλύτερο τελικό από πλευράς θεάματος σε σχέση με τον προηγούμενο, ο Παναθηναϊκός έχοντας σε φοβερό απόγευμα τους Νίλσεν και Γιάντσουκ και με... χρυσή αλλαγή τον Ανδρεόπουλο, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) και κάνοντας και το 3-1 στις νίκες πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Ένα πρωτάθλημα που σύμφωνα με την ΕΣΑΠ είναι το 23ο και σύμφωνα με τους «πράσινους» το 28ο.

Ντέρμπι το πρώτο σετ που πήραν οι «πράσινοι»

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο αρχικά οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0, αλλά στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και όχι μόνο ισοφάρισαν αλλά πήραν αυτοί μια διαφορά που έφτασε μέχρι τους 4 πόντους.

Στο 18-22 ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει σε 22-23, αλλά μια επίθεση του Πρωτοψάλτη και ένα μπλοκ του Νίλσεν έκαναν το 22-25 και το 1-0 για τους «πράσινους».

Φοβερό σετ με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει

Αν λέμε πως στο πρώτο σετ υπήρξε ντέρμπι, στο δεύτερο ήταν επί 10. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μας προσέφεραν όμορφο θέαμα, χωρίς πολλά λάθη, ε εξαίρεση το σερβίς όπου εκεί έγιναν κάποια. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειχνε πως θα έκανε και άνετα το 0-2, καθώς προηγήθηκε με 10-15, αλλά στο σημείο εκείνο υπήρξε αντίδραση από τους γηπεδούχους που αρχικά μείωσαν στους 3 και μετά στον πόντο.

Από το 20-20 είδαμε ένα τεράστιο ντέρμπι με το ένα σετ μπολ να διαδέχεται το άλλο και τους Νίλσεν, Ερνάντες να παίρνουν κρίσιμους πόντους. Έτσι φτάσαμε στο 32-32 με τον Βουλκίδη να κάνει λάθος σερβίς και τον Ερνάντες να κάνει το 34-32 και το 1-1, με το σετ αυτό ξαναλέμε να είναι ίσως και το καλύτερο σε όλη την σειρά των τελικών.

Νέα σπουδαία μάχη με τον Γιάντσουκ από το σερβίς να είναι κομβικός για το 1-2

Μεγάλο ντέρμπι είχαμε και στο τρίτο σετ. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν από νωρίς το προβάδισμα φτάνοντας μέχρι και το 17-13, αλλά οι φιλοξενούμενοι σε κανένα σημείο δεν τα παράτησαν. Στο 21-17 κατάφεραν να μειώσουν στους δύο και μετά στον πόντο με επίθεση του Γιάντσουκ.

Οι «ασπρόμαυροι» με τον Κοβάσεβιτς έκαναν το 23-21 με τον Γιάντσουκ να πηγαίνει στο σερβίς μετά την επίθεση του Νίλσεν και να κάνει το 23-24. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, αλλά μια επίθεση του Ανδρεόπουλου και ένα μπλοκ του Σπίριτο στον Ερνάντες έκαναν το 24-26 και το 1-2 για τον Παναθηναϊκό.

Με εντυπωσιακούς Νίλσεν και Γιάντσουκ το 1-3 οι «πράσινοι»

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 10-10 με τους γηπεδούχους να παίρνουν ένα προβάδισμα δύο και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν. Στο 15-15 οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ξεφύγουν και έκαναν το +3 με τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν εκ νέου. Στο 19-19 όμως μίλησαν οι Νίλσεν και Γιάντσουκ από σερβίς και επίθεση με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 19-23 και ουσιαστικά όλα να τελειώνουν εκεί με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη και την κούπα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο φοβερός; Νίλσεν με 30 πόντους και τον ακολούθησε ο Γιάντσουκ με 25. Για τους ηττημένους ο Ερνάντες είχε 25 και ο Κοβάσεβιτς 17.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 22-25)

Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 8 άσους, 61 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/43 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. – 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Στεφανίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπιρίτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός (λ., 50% υπ. – 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος Χ. 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ, 88% υπ. – 50% άριστες)