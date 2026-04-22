«Βόμβα» με Καρλ ο Παναθηναϊκός

Μία ανάσα από την συμφωνία με τον Τιμ Καρλ είναι ο Παναθηναϊκός.

Γεμάτη ειδήσεις είναι η σημερινή ημέρα για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς μετά την γνωστοποίηση της ανατροπής των δεδομένων με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, φαίνεται πως οι «πράσινοι» βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Τιμ Καρλ.

Πρόκειται για μία τεράστια κίνηση που αλλάζει επίπεδο την ομάδα, καθώς μιλάμε για έναν Γάλλο διεθνή ακραία που έχει συμπεριληφθεί στην προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του VNL 2026 και Eurovolley, ενώ έχει στο ενεργητικό του ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και ένα στο VNL 2024.

Ο 31χρονος ακραίος την περσινή σεζόν πήρε το Κύπελλο Πολωνίας και την 3η θέση στο πρωτάθλημα με την Γιαστρέμπσκι. Φέτος αγωνιζόταν στην Wolfdogs Nagoya, κατακτώντας το Emperor Cup και καταγράφοντας 36 συμμετοχές, με 15 άσους, 16 μπλοκ, 45% στην επίθεση και 34% στην υποδοχή.