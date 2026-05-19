Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στο κέντρο του, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο Βούλγαρο Νικολάι Κόλεφ, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη μεγάλη επιτυχία του νταμπλ με την κατάκτηση της Novibet Volley League και του Κυπέλλου Ελλάδας κινείται για το «χτίσιμο» της ομάδας της νέας σεζόν και μια προσθήκη στο ρόστερ του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είναι ο Νικολάι Κόλεφ.

Πρόκειται για τον 28χρονο κεντρικό, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και προέρχεται από χρονιά με καλά στατιστικά σε επίθεση και σερβίς.

Πλέον το «πράσινο» ρόστερ θα έχει 6 ξένους, ενώ .σε αντίθεση με την Ευρώπη, στη Novibet Volley League θα μπορούν να παίζουν μόνο οι 5. Θυμίζουμε πως στην ομάδα είναι ο πασαδόρος Σπίριτο, οι ακραίοι Καρλ (νεοαποκτηθέντας) και Γιάντσουκ, ο διαγώνιος Νίλσεν και πλέον οι κεντρικοί Γκάσμαν και Κόλεφ.