Ο Νικολάι Κόλεφ αποχώρησε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ και θα αγωνιζέται από την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό.

Ο Νικολάι Κόλεφ αποχώρησε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση του ο αθηναϊκός σύλλογος.

Ο διεθνής Βούλγαρος κεντρικός μπλοκέρ, με ύψος 2,04 μέτρα και με παραστάσεις σε Βουλγαρία και Γαλλία πρωτοήρθε στην Ελλάδα τη σεζόν 2024-2025 για λογαριασμό του δικεφάλου του βορρα και έπειτα από δύο χρόνια στη Θεσαλλονίκη, αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα για να αγωνιστεί με το τριφύλλι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νικολάι Κόλεφ για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής Βούλγαρος κεντρικός μπλοκέρ είναι γεννημένος στις 16/12/1997 και έχει ύψος 2.04 μέτρα. Ο Κόλεφ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Τσέρνο Μόρε και τις τελευταίες δύο σεζόν έπαιξε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Εκτός από την πατρίδα του και τη Novibet Volley League, έχει αγωνιστεί δύο χρόνια στη Γαλλία. Στη μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Βουλγαρίας.

Το βιογραφικό του

1/2025-2026: ΠΑΟΚ

2024-1/2025: SKV Montana

2022-2024: Narbonne Volley

2020-2022: Neftochimic Burgas

2017-2020: VC Cherno More

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νικολάι Κόλεφ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό, έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους στην Ελλάδα. Σημαίνει πολλά για μένα ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλησαν να είμαι μέρος της ομάδας τους, και το βλέπω ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς εμένα, τόσο ως αθλητή όσο και ως άνθρωπο.

Οι στόχοι σε έναν Σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός είναι πάντα ξεκάθαροι — να διεκδικείς κάθε τρόπαιο. Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται πιο δυνατό κάθε χρόνο, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ποιότητα για να πετύχουμε τις φιλοδοξίες μας.

Προσωπικά, θα δώσω ό,τι έχω κάθε μέρα για να εκπροσωπήσω αυτόν τον Σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρω πόσα σημαίνει ο Παναθηναϊκός για τους φιλάθλους του και ανυπομονώ να τους δω ξανά — αυτή τη φορά με εκείνους να στηρίζουν εμένα και την ομάδα μας. Μαζί, ελπίζω πως θα πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες αυτή τη σεζόν».