Στα Πράσινα θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Αναστάσιος Γκρίλλας, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός

Συνεχίζει να ενισχύεται στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρίλλα, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανιώνιο την προηγούμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Αναστάσιο Γκρίλλα για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Έλληνας λίμπερο (2007, 1.80μ) ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία στον Κόροιβο. Ο Γκρίλλας τα τρία τελευταία χρόνια έπαιζε στον Πανιώνιο.

Το βιογραφικό του

2023-2026: Πανιώνιος

2020-2023: Κόροιβος

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αναστάσιος Γκρίλλας ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ περήφανος που εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν ιστορικό Σύλλογο και αποτελεί για μένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου. Με σκληρή δουλειά και όρεξη είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν και να γνωρίσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία και πολλές επιτυχίες»