Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι στους ομίλους του Champions League ο Παναθηναϊκός. Ποιες ομάδες αποφεύγει και ποια είναι τα τέσσερα γκρουπ.

Ο Παναθηναϊκός μετά από 15 χρόνια επέστρεψε στο Champions League και τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να κατακτούν το νταμπλ και να βρίσκουν λύση με το γήπεδο. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα αγωνιστεί στο «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, το μοναδικό γήπεδο εντός Αττικής που πληρούσε τις προϋποθέσεις και μπορούσε φυσικά να αγωνιστεί.

Οι νταμπλούχοι σήμερα Δευτέρα έμαθαν και τους πιθανούς αντιπάλους καθώς έγιναν γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας, Ο Παναθηναϊκός θα είναι στο 3ο γκρουπ, όπερ σημαίνει πως θα αποφύγει τις δύο ισχυρές γαλλικές ομάδες (Μονπελιέ, Τουρ), την πρωταθλήτρια Βελγίου (Νόλικο Μασέικ) και την πρωταθλήτρια Τσεχίας (Καρλοβάρσκο).

Αξίζει να αναφερθεί πως δεν γίνεται να βρεθούν στον ίδιο όμιλο ομάδες της ίδιας χώρας, εκτός αν κάποια είναι στους ομίλους με Wild Card, με την Τρεντίνο να είναι η μοναδική που μπορεί να συμβεί, καθώς οι Λας Πάλμας και η Ντιναμό Βουκουρεστίου που επίσης πήραν Wild Card θα είναι οι μοναδικές από Ισπανία και Ρουμανία αντίστοιχα.

❗️ OFICJALNIE: Znamy wszystkie drużyny, które zagrają w przyszłorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów 2027! ✅️



⚪️ Sir Safety Susa Perugia 🇮🇹

⚪️ Cucine Lube Civitanova 🇮🇹

⚪️ Aluron CMC Warta Zawiercie 🇵🇱

⚪️ Bogdanka LUK Lublin 🇵🇱

⚪️ Berlin Recycling Volleys 🇩🇪



🔴 Rana… pic.twitter.com/dWJpzJir9j July 6, 2026

ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ:

1ο: Περούτζια, Λούμπε, Ζαβιέρτσιε, Λούμπλιν, Μπερλίν

2ο: Βερόνα, Βαρσάβα, Λίνεμπουργκ, Ζιράτ, Γαλατάσαραϊ

3ο: Μονπελιέ, Τουρ, Νόλικο Μασέικ, Καρλοβάρσκο, Παναθηναϊκός

4ο: Τρεντίνο (wild card), Λας Πάλμας (wild card), Ντιναμό Βουκουρεστίου (wild card), Ομάδα προκριματικών 1, Ομάδα προκριματικών 2

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ:

Χάρτμπεργκ (Αυστρία), Χιλασεντίτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Νάπρεντακ (Βοσνία), Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία), Παφιακός (Κύπρος), Κάποσβαρ (Ουγγαρία), Στιπ (Βόρεια Μακεδονία), Όριον (Ολλανδία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι πρώτοι του κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι δεύτεροι και ο κορυφαίος τρίτος σχηματίζουν τρία ζευγάρια και παίζουν στα πλέι οφ για μια θέση στους «8». Οι τέσσερις τρίτοι συνεχίζουν στα προημιτελικά του CEV Cup, ενώ οι τέταρτοι μένουν εκτός συνέχειας ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.

CEV CHAMPIONS LEAGUE: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

1η αγωνιστική: 8-10 Δεκεμβρίου

2η αγωνιστική: 5-7 Ιανουαρίου

3η αγωνιστική: 19-21 Ιανουαρίου

4η αγωνιστική: 26-28 Ιανουαρίου

5η αγωνιστική: 9-11 Φεβρουαρίου

6η αγωνιστική: 17 Φεβρουαρίου

PLAY OFF

1ο παιχνίδι: 2-4 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 9-11 Μαρτίου

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1ο παιχνίδι: 23-25 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 30/3-1 Απριλίου

FINAL FOUR

Ημιτελικοί: 15 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ: 16 Μαΐου