Μετά από μία χρονιά που εντός συνόρων ήταν η χειρότερη, καθώς έμεινε εκτός τελικών μετά από 20 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη την ομάδα για ερχόμενη αγωνιστική περίοδο με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή. Ποιες παίκτριες φεύγουν και οι ελάχιστες που μένουν.

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός την τελευταία εικοσαετία είχε μάθει τους πάντες να τον βλέπουν είτε να κατακτά, είτε να διεκδικεί τίτλους εντός αλλά και εκτός συνόρων. Φέτος τα πράγματα για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς δεν πήγαν καθόλου καλά, όσον αφορά την Ελλάδα, καθώς όχι μόνο δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο, χάνοντας στους τελικούς του Κυπέλλου και Σούπερ Καπ από τον Πανιώνιο, ενώ έμεινε και εκτός ημιτελικών από τον φοβερό ΖΑΟΝ.

Ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκες» για πρώτη φορά φέτος από το 2026-27 δεν θα βρεθούν σε τελικό πρωταθλήματος, κάτι που δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως ειδικά για τις εντός συνόρων διοργανώσεις, η χρονιά μόνο πετυχημένη δεν ήταν. Στην Ευρώπη τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα, καθώς οι Πειραιώτισσες στην πρώτη τους συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα Play Offs.

Πετυχημένη ή αποτυχημένη η χρονιά ολοκληρώθηκε και στον Ολυμπιακό έχουν ήδη ετοιμάσει το ρόστερ της επόμενες. Ένα ρόστερ που ουσιαστικά θα είναι καινούργιο, με λίγες παίκτριες να μένουν και τις περισσότερες να αποχωρούν, με τις κινήσεις όσον αφορά την αντικατάστασή τους να έχουν ήδη γίνει. Αυτές τις κινήσεις θα αναφέρουμε παρακάτω, με τον στόχο φυσικά να είναι να επιστρέψουν οι «ερυθρόλευκες» στην κορυφή.

Δέκα αποχωρήσεις με κορυφαία αυτή της Κούμπουρα

Ξεκινάμε με τις παίκτριες που θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς θα παραμείνει. Και δεν μιλάμε για μία ή δύο, αλλά για δέκα παίκτριες που τη νέα χρονιά δεν θα βρίσκονται στο «Μελίνα Μερκούρη». Πρώτη και καλύτερη που δεν θα συνεχίσει είναι η Μίλιτσα Κούμπουρα με την Σέρβα που έχει ελληνικό διαβατήριο και που πέρσι ήταν MVP σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ όταν η ομάδα της κατέκτησε τα πάντα, να συνεχίζει την καριέρα της στον Πανιώνιο.

Εκτός της Κούμπουρα παρελθόν θα αποτελέσουν ακόμα 9 παίκτριες, οπότε μιλάμε για μια ουσιαστικά, αλλά και τυπικά καινούργια ομάδα. Στην πάσα δεν θα συνεχίσουν η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο που επίσης θα συνεχίσει στον Πανιώνιο και η Ελισάβετ Ηλιοπούλου που θα είναι παίκτρια του Παναθηναϊκού. Εκτός Ολυμπιακού της νέας χρονιάς θα είναι και οι ακραίες, Αμάντα Κόνεο, Γιασμίν Αμπντεραχίμ, Κένια Καρκάσες, Νάσια Φακοπουλίδου. Η Μελίνα Εμμανουηλίδου έχει αποφασίσει να σταματήσει το άθλημα μετά από μία άκρως πετυχημένη καριέρα, ενώ και η επίσης κεντρική, Γιοβάνα Στεβάνοβιτς δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό, όπως και η διαγώνια Μαρία Οικονομίδου.

Οι μεταγραφές του νέου Ολυμπιακού

Πάμε τώρα να δούμε τις παίκτριες που θα είναι την ερχόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό, ξεκινώντας από την πάσα. Τα ηνία της ομάδας θα πάρει η Αμερικανίδα Μέλανι Σαφμάστερ που φέτος έπαιξε στη γερμανική Στουτγκάρδη το 2024-25 είχε αγωνιστεί στις Αμαζόνες. Η δεύτερη πασαδόρος θα είναι από την ακαδημία. Στην θέση της Κούμπουρα στην διαγώνιο θα είναι η επίσης Αμερικανίδα, Τέιλορ Μπάνιστερ που αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου κατακτώντας τίτλους με την ομάδα της Ουγγαρίας, ενώ για δεύτερη θα γίνει ακόμα μία μεταγραφή.

Πάμε στα άκρα, όπου ως δίδυμο ξένων θα είναι η Μικαέλα Μλεΐνκοβα. Η Τσέχα έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023-24 και μάλιστα ήταν MVP στον τελικό του κυπέλλου. Μετά από μια διετία στην ιταλική Μπέργκαμο, η 29χρονη (σ.σ. ύψος 1,87μ.) θα ξαναφορέσει ερυθρόλευκα και σίγουρα η κίνηση αυτή θεωρείται αναβάθμιση. Δίπλα της θα είναι η Ιταλίδα, Γκάι Τράμπαλι επίσης 29 ετών που την τελευταία χρονιά έπαιζε στην Σκαντίτσι. Τα ερυθρόλευκα θα φορέσει μετά από δέκα χρόνια και η Μανωλίνα Κωνσταντίνου που θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ θα γίνει ακόμα μία κίνηση νεαρής Ελληνίδας για την τέταρτη ακραία.

Διαφορετικό θα είναι και το κέντρο του Ολυμπιακού, με την τριάδα να την αποτελούν Ελληνίδες. Μετά από πέντε χρόνια στον Παναθηναϊκό πηγαίνει στο Ρέντη η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, ενώ δίπλα της θα είναι και η 25χρονη Ανδρομάχη Τσιόγκα που είχε μια εξαιρετική χρονιά με τον ΑΟ Θήρας. Και στην θέση αυτή, όπως και στην πάσα, αναμένεται να ανέβει και ένα κορίτσι από τις ακαδημίες για να συμπληρωθεί το ρόστερ.

Οι τρεις παίκτριες που παραμένουν

Με τόσες αλλαγές που αναφέραμε είναι λογικό οι παίκτριες που θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό να είναι ελάχιστες. Ουσιαστικά μένουν μόλις τρεις. Αρχικά στο κέντρο στο «Μελίνα Μερκούρη» θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά η Κική Τερζόγλου, ενώ ίδιο θα είναι και το δίδυμο των λίμπερο, στην μόνη θέση δηλαδή που δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Συγκεκριμένα θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό η Μαριαλένα Αρτακιανού και η Ιφιγένεια Σαμπάτη. Όπως γίνεται αντιληπτό το έργο του Μπράνκο Κοβάσεβιτς θα είναι αρχικά δύσκολο, καθώς θα πρέπει να δέσει μια εντελώς καινούργια ομάδα, αλλά από την άλλη όταν φέτος η ομάδα έμεινε όχι απλά εκτός τελικών, αλλά και εκτός τετράδας μετά από 20 χρόνια, δεν θα μπορούσαν να μην γίνουν τόσες αλλαγές. Το αν αυτές συμβάλλουν ή όχι στο να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην κορυφή, θα φανεί στο γήπεδο, εκεί άλλωστε που κρίνονται όλοι.

