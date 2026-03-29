Ο ΖΑΟΝ πήρε τεράστια νίκη επί του Ολυμπιακού επικρατώντας με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Volley League με τις «ερυθρόλευκες» να μένουν όχι απλά εκτός τετράδας, αλλά και εκτός τελικού από το 2006-07.

Την έκπληξη της; δεκαετίας πέτυχε ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 του Ολυμπιακού στο Ζηρίνειο και να προκριθεί στα ημιτελικά της Volley League, αφήνοντας εκτός τετράδας τις «ερυθρόλευκες». Ένας ιστορικός αποκλεισμός για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς καθώς η ομάδα του μένει για πρώτη φορά εκτός τελικού από την περίοδο 2006-07.

Εκείνη την χρονιά ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει και πάλι στην τότε Α1 και αμέσως κατάφερε να φτάσει στον τελικό όπου και έχασε τον τίτλο από τον Παναθηναϊκό. Από την συγκεκριμένη χρονιά και μέχρι και φέτος οι Πειραιώτισσες ήταν σε όσους τελικούς διεξήχθησαν. Και λέμε διεξήχθησαν γιατί τέσσερις χρονιές ο τίτλος πήγε στις ομάδες που τον κατέκτησαν χωρίς να γίνει τελικός.

Οι τελικοί του Ολυμπιακού

2006-07: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2007-08: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2

2008-09: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2009-10: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3

Τα επόμενα δύο χρόνια δεν έγιναν τελικοί

2012-2013: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3

2013- 14: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3

2014-15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1

2015-16: Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-0

2016-17: Ολυμπιακός – Πανναξιακός 3-1

2017-18: Ολυμπιακός – Άρης 3-0

2018-19: Ολυμπιακός – Πανναξιακός 3-0

Τις επόμενες δύο χρονιές δεν είχαμε τελικούς

2021-22: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3

2022-23: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2023-24: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3

2024-25: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0

#Τα σκορ είναι τα συνολικά αποτελέσματα της σειρά των τελικών και όχι ένα παιχνίδι.