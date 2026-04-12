Να επιστρέψει στην κορυφή μετά το χαμένο περσινό πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στους τελικούς της Volley League Γυναικών κόντρα στην μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος ΖΑΟΝ. Φυσικά το μυαλό όλων είναι στραμμένο στα παιχνίδια αυτά που αρχίζουν από την Πέμπτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχει ετοιμαστεί και η ομάδα για τη νέα χρονιά. Αυτό συμβαίνει συχνά στο βόλεϊ και οι «πράσινες» δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Ποιες φεύγουν από τον Παναθηναϊκό

Για να υπάρξουν μεταγραφές σε οποιαδήποτε ομάδα θα πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό παρελθόν μετά το τέλος της φετινής χρονιάς θα αποτελέσουν οι Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου που θα συνεχίσουν και οι δύο την καριέρα τους στον Ολυμπιακό, η Ευαγγελία Τάνη που θα προσφέρει τις υπηρεσίες της ως πασαδόρος στον ΠΑΟΚ, η Μαρτίνα Σάμανταν που θα ενισχύσει το κέντρο του Πανιωνίου και η Χέιλι Μπένετ που θα αγωνιστεί στο εξωτερικό μετά από μία χρονιά με πολλές μεταπτώσεις στο «τριφύλλι». Επίσης με τα έως τώρα δεδομένα και αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, εκτός πλάνων φαίνεται να είναι και η αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Όλγα Στράντζαλη.

Τα νέα ονόματα των «πρασίνων»

Όπως γίνεται αντιληπτό μιλάμε για πολλές και σημαντικές αλλαγές, καθώς από την στιγμή που αναμένεται να υπάρξουν τόσες αποχωρήσεις, θα υπάρξουν και τόσες προσθήκες, προκειμένου η ομάδα να συνεχίζει να παλεύει και να κατακτά τίτλους όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Αρχικά στη θέση της Μανωλίνας Κωνσταντίνου έχει αποκτηθεί η Σταματία Κυπαρίσση που θα παίζει και ως τρίτη ακραία, αλλά θα βοηθάει και ως διαγώνια. Μια παίκτρια που όπως έδειξε και στα Play Offs με την ΑΕΚ είναι σε θέση να βοηθήσει τη νέα της ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στην πάσα αντί της Τάνη ως δεύτερη θα είναι η Ελισάβετ Ηλιοπούλου που φέτος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Στο κέντρο νέο απόκτημα για τις «πράσινες» είναι η Αριστέα Τοντάι που αφήνει τον ΠΑΟΚ, ενώ όσον αφορά την ξένη κεντρική, φαβορί δείχνει να είναι η Αμερικανίδα, Τζαελίν Κιν. Τέλος όσον αφορά την διαγώνια στη θέση της Μπένετ η επικρατέστερη είναι η Τσέχα Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, χωρίς να αποκλείεται ο Κιαπίνι να κοιτάξει και για κάτι καλύτερο, αν και για την ώρα η συγκεκριμένη ουσιαστικά έχει συμφωνήσει.

Οι παίκτριες που παραμένουν στο «τριφύλλι»

Τέλος φυσικά υπάρχουν και οι παίκτριες που θα παραμείνουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αρχής γενομένης από την αρχηγό Πέννυ Ρόγκα που και τη νέα χρονιά θα έχει δίπλα της στη θέση του λίμπερο την Γεωργίνα Αντωνακάκη. Στην πάσα παραμένει η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου πάνω στην οποία ουσιαστικά θα στηριχθεί η ομάδα, ενώ στόχος είναι να παραμείνουν και τα δύο άκρα. Αρχικά η Μικάγια Γουάιτ είναι σίγουρο πως θα μείνει και τη νέα χρονιά, ενώ ξεκάθαρα οι «πράσινες» θέλουν και την επόμενη περίοδο την Μόνικα Λαμπκόφσκα με την ακραία από την Πολωνία να έχει εξαιρετική πρόταση από την πατρίδα της. Τέλος στο «τριφύλλι» θα αγωνίζεται και στο νέο πρωτάθλημα η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου με την νεαρή κεντρική να κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος. Αυτές αναμένονται να είναι οι αλλαγές του Παναθηναϊκού, χωρίς φυσικά κανείς να μπορεί να αποκλείσει και κάποια άλλη κίνηση αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία που δύσκολα μπορείς να πεις όχι, όπως συμβαίνει πολλές φορές με τις ομάδες.