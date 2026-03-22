Πανιώνιος: Τεράστιες κινήσεις με Κούμπουρα και Βασιλαντωνάκη

Ο Πανιώνιος δεν σταματά να κάνει σπουδαίες κινήσεις με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να έχει κλείσει για την επόμενη χρονιά την Μίλιτσα Κούμπουρα και Ανθή Βασιλαντωνάκη.

Από το ένα μεταγραφικό μπαμ στο άλλο πηγαίνει ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να προχωράει σε δύο σπουδαίες κινήσεις που τον δυναμώνουν ακόμα περισσότερο εν' όψει της νέας χρονιάς, ενώ ήδη φέτος έχει κατακτήσει το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο και είναι μέσα στην μάχη και για το πρωτάθλημα.

Αρχικά οι «κυανέρυθρες» συμφώνησαν σε όλα για να κάνουν δικιά τους την Μίλιτσα Κούμπουρα. Η Σέρβα διαγώνιος που αγωνίζεται ως Ελληνίδα καθώς έχει παντρευτεί Έλληνα, ήταν τα τελευταία χρόνια το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού και μάλιστα πέρσι οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ, παίρνοντας και στις τρεις διοργανώσεις τον προσωπικό τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας.

Μια σπουδαία κίνηση όχι μόνο γιατί μιλάμε για μια αθλήτρια που μπορεί να σμπαραλιάσει οποιαδήποτε άμυνα, αλλά και γιατί όπως αναφέραμε και πριν παίζει ως Ελληνίδα, κάτι που λύνει τα χέρια των ανθρώπων της ομάδας για τις ξένες που είναι να αποκτηθούν.

Ακόμα πιο σημαντική και για άλλους λόγους είναι η συμφωνία με την Ανθή Βασιλαντωνάκη. Η 29χρονη που έκανε μεγάλη καριέρα τόσο ως διαγώνια, όσο και ως ακραία τα τελευταία χρόνια, ήθελε να επιστρέψει στην χώρα μας μετά από μια εξαιρετικά μεγάλη καριέρα στην Τουρκία. Εκεί κινήθηκε γρήγορα ο Πανιώνιος και πρόλαβε τον Παναθηναϊκό που επίσης την ήθελε και μαζί με τις Βασίλεβα και Ριστίσεβιτς φτιάχνουν μια εξαιρετική τριάδα ακραίων δυναμώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Πανιώνιο. Η Βασιλαντωνάκη ήταν η μεγάλη άτυχη της χρονιάς καθώς τραυματίστηκε σοβαρά το καλοκαίρι σε φιλικό της Εθνικής λίγο πριν την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θέλει να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή στην δράση, κάνοντας τα όσα έκανε στην Τουρκία.

Δύο πραγματικά σπουδαίες κινήσεις από την ομάδα της Νέας Σμύρνης που δείχνει πως δεν της φτάνουν τα όσα έχει πετύχει φέτος και συνεχίζει και για άλλα βέβαια, αλλά κοιτάζει και το μέλλον με μεταγραφές που σίγουρα δείχνουν την δυναμική που έχει.