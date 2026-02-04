Ο Ολυμπιακός στην παρθενική του συμμετοχή στο Champions League γράφει ιστορία με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν στη Σερβία της Ζελέσνιτσαρ με 3-1 παίρνοντας την πρόκριση στα Play Offs.

Και το ταξίδι στο όνειρο για τον Ολυμπιακό στην παρθενική του συμμετοχή στο Champions League συνεχίζεται. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς πέρασε και από την Σερβία επικρατώντας της Ζελέσνιτσαρ με 3-1 (25-15, 17-25, 22-25, 26-28) και έφτασε τις 3 νίκες και τους 8 βαθμούς, παίρνοντας την πρόκριση για τα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως η καλύτερη τρίτη των ομίλων.

Οι «ερυθρόλευκες» έγραψαν ιστορία πετυχαίνοντας κάτι πολύ σημαντικό που δείχνει και την άνοδο του βόλεϊ γυναικών στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Στα του αγώνα, οι Σέρβες μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν με άνεση του πρώτο σετ, βάζοντας με το καλημέρα δύσκολα στις Ελληνίδες.

Στην συνέχεια όμως τα κορίτσια του Ολυμπιακού ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και ισοφάρισαν επίσης με χαρακτηριστική άνεση, ενώ έκαναν έστω και πιο δύσκολα το 1-2. Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες πάλεψαν ως το τέλος σε ένα εξαιρετικό ματς με τις Πειραιώτισσες να καταφέρνουν να το πάρουν με 28-26 και μαζί την σπουδαία πρόκριση.

Εντυπωσιακή Κούμπουρα με την διαγώνια του Ολυμπιακού να σταματάει στους 33 πόντους και να οδηγεί την ομάδα της στην τεράστια πρόκριση.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (25-15, 17-25, 22-25, 26-28)

*Οι πόντοι της Ζελέζνιτσαρ προήλθαν από 10 άσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 51 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 1 (1/17 επ., 23% υπ. – 15% άριστες), Σακρατζίγια 13 (13/32 επ., 33% υπ. – 31% άριστες), Κοπρίβιτσα 15 (5/17 επ., 6 άσοι, 4 μπλοκ), Φιλίποβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 6 (4/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σάβιτς 17 (15/45 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Πάκιτς (λ., 38% υπ. – 38% άριστες), Κορολίγια Γ. 1 (1 άσος), Κοσταντίνοβιτς 1 (1/2 επ.), Κορολίγια Ντ. 5 (5/15 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Ζιβάνοβιτς 2 (2/2 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου (0/2 επ.), Εμμανουηλίδου 5 (2/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 33 (30/55 επ., 4 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 7 (1/7 επ., 6 μπλοκ), Καρκάσες 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 25% άριστες), Κόνεο 11 (8/25 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Αμπντεραχίμ 12 (8/25 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ)